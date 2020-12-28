曼達洛人｜宇宙帶子狼RPG式簡單劇情　卻是給星戰迷的感人箍煲信

《星球大戰》真人電視劇《曼達洛人》（The Mandalorian）第二季在上星期完結。假如《星球大戰》的後傳三部曲令很多粉絲失望憤怒，這套劇集彷彿就是對轉身離去的星戰迷的一封「箍煲信」：「你看看，我改了，你別走好不好？」

（請留意，這篇文章最好是在看畢第二季後才閱讀，因會涉及大量劇透，以免失去驚喜。）

那些失望的人

《星球大戰》的後傳三部曲，或許能令更多年輕一代接觸到這個已有數十年歷史的老品牌，其評價也好難參半。但對於粉絲來說，卻是極為失望，甚至憤怒。

迪士尼希望翻新這個品牌，有了新主角，新的敘事方式，這都正常，但電影人物性格反覆，描寫亦淺薄，突兀地加入新角色，同時突兀地要舊角色退場，當想把世界觀也想一同改掉時，粉絲就完全接受不了。

粉絲批評的不是由女性做主角，或者什麼「保守派不接受非白人做主角」，而是單純覺得新角色令人煩厭。例如Rose這個角色在第八集最後時刻這一段，就令人摸不著頭腦：

或許因此Rose在第九集整就被神隱了。但搞垮了就是搞垮了。

把老品牌翻新是件難度極高的事，電玩遊戲《戰神》(God of War) 可以成功做到，當中故事有很多的鋪排，讓玩家在遊戲內對角色有所投入後才能成功。相反，電影只有數個小時，單純把新角色扔出來，觀眾不但跟角色沒有連繫，更因新主角Rey的能力太強，覺得她就只是「宇宙Mary Sue」，一個原本平凡而低微的角色突然變得無所不能，就像愛情小說那種「不起眼OL突然被年輕總裁愛上」之類。

這種失望及憤怒，去到《曼達洛人》劇集出現，才來了個大逆轉。

故事簡單，甚至可說是俗套

如果你想看那種人物關係錯綜複雜，情節每兩集就要大反轉一次的那種劇集，《曼達洛人》大概就不太適合了。它就是宇宙版的《帶子雄狼》（子連れ狼）：一個浪客，帶著暗藏殺機的稚子，在宇宙中四處冒險。

宇宙版的《帶子雄狼》（Disney）

整體而言，它就是那種RPG式的劇情推展。你有一個終極目標（就是把Baby Yoda送到一位絕地手中），然後為了達到這個終極目標，你首先要找到關鍵人物A；要找到關鍵人物A ，就要到某個地方收集情報，收集情報時遇到人物Ｂ；人物Ｂ說我知道關鍵人物A 在哪兒，但你要先替我做一件事；事情完成了，找到關鍵人物A；關鍵人物A說下個線索在另一個地方，要找人物Ｃ；然後主角就出發到另一地方，收集情報，再找人物Ｃ......然後重複過程。

當中更可以把劇情分做「主線任務」和「支線任務」：「主線任務」是那些對終極目標有明顯進展的劇情，「支線任務」就是那種速遞、殺怪等的劇情。結果兩季《曼達洛人》的劇情都是這樣推展。

而且，就算是任務內容，劇情也是極容易猜度的。第一季有一集是這樣的：有一些村民每一段時間就被山賊要求交出糧食，不甘被壓迫的他們到村中找到主角和他的朋友，要二人一同幫忙教導村民守護村莊；訓練時發現村民手無縛雞之力，要從頭訓練，唯獨是照顧主角小孩的那個年輕寡婦有點慧根；年輕寡婦又善良又漂亮，相處之下，更對冷酷的主角心生傾慕之情，而主角也對她有點好感，更因此想過穩定生活；經訓練後村民進步不少，到山賊出現，激戰一輪後主角英勇擊退敵人；正當以為要安定下來時，殺手來襲，主角發現自己不安全，唯有忍痛與小孩繼續上路。

是不是似曾相識呢？因為這根本就是《七武士》加極度cliché的「救村」劇情。當中有沒有難關？有。但緊不緊張？又不是太緊張，因為知道主角群肯定都會沒事。

給星戰迷的感人箍煲信

《曼達洛人》沒什麼轉折，要遇險的地方就會遇險，要做英雄的時候就是英雄，要人救的時候就會有人來做 Deus ex machina，絕不會令你失望。

但《曼達洛人》好看嗎？超好看的。它好看的地方不在於劇情轉折，而正正是在於他簡單直接，以及明顯放出一副「 你想要嗎？我就給你！」的態度。

你想看槍戰？有！ 你想看爆炸？有！ 你想看空中戰機大戰？有！ 你要看光劍格鬥？有！ 你想看經典角色出現嗎？我給你一堆，而且不會像電影那樣把經典角色搞垮了！

之所以是封「箍煲信」，在於那些星戰迷所愛的角色，終於再次出現：動畫中受人愛戴的Ahsoka Tano，從她口中更知道他正在找將軍 Thrawn；與Obi-Wan 有感情瓜葛的Bo-Katan；連在正傳中被沙蟲吃了但大家都知他未死的Boba Fett 都統統回來了。

每個回來角色都非常有型且還原度高，更每人都有表演機會，出場不是露一下臉就算，而是會和主角一同做任務，一起推動劇情。

各地的星戰粉絲看到這些角色出現時，已經淚流滿臉了，甚至驚訝導演Jon Favreau及Dave Filoni 還真敢把他們帶回星戰宇宙。因為同為迪士尼旗下的漫威宇宙 (Marvel Universe )劇集中，電影的主要角色都只是出來一下，或者只有二線角色出場，甚至只是提一提某些英雄就算了。

Jon Favreau (正是漫威《鋼鐵人》的導演) 及Dave Filoni (卡通《星戰：複製人戰爭》的導演)二人自己都是星戰迷，知道影迷想要什麼，也決定在第二季最後一集給大家最愛的角色一個「救贖」。

路克·天行者(Luke Skywalker)回來了。是的，就是正傳的主角，陪伴大家成長的那個路克·天行者，他回來了。而且不是像電影那麼令人感到out of character及沒有發揮，劇集中的是最強時期的路克。

老朋友，見到你多好

-Necesitamos un final de temporada épico

-Pero no tan épico

-De tal padre tal hijo.

#TheMandalorian #LukeSkywalker pic.twitter.com/G5Jak7Gd3d — ♠тhe Ĵokerグセペ♤‏ (@LifeOPi) December 18, 2020

不得不讚兩位導演在此處的鋪排。主角一行人遇到全滅的危機，但因為這不是《冰與火之歌》，所以觀眾都知道會有救星到場，但問題是不知道是誰。

此時，一架 X-wing戰機到來，所有影迷都知道這意味著什麼，但又不敢相信。（是絕地嗎？沒可能的！）

看到Baby Yoda有感應，觀眾得知一定是和原力有關人物；再從黑白的熒幕中看到穿著絕地袍的背影。（是絕地！是那一個絕地？是Ahsoka嗎？不是「他」吧？）

一把綠色的光劍先出現在鏡頭前，彷彿是給觀眾提示一樣；這位絕地「斬瓜切菜」般，把主角好不容易才打敗一架的機械人，一個又一個斬下。（綠色的光劍！是綠色！這沒可能的！快看看他的手，看他的手是不是有手套！）

那絕地繼續前進，過程中以原力與劍技大展神威，輕鬆擊敗一個又一個敵人，終於來到主角面前。（他有手套！這完全是《俠盜一號》中黑武士那一幕的絕地版本！所以真的是他嗎？）

那絕地收起劍，把半遮蓋的臉露出來，正是路克·天行者，而且是年輕的那個他。（是路克！是路克！還要是 Mark Hamill年輕時的樣子！CG大法！）

咇咇咇。（是R2-D2！！！！）

此時，成千上萬的影迷叫了出來，而且更有不少人激動得流淚。實不相瞞，我也是其中一位。

終於，那個絕地，我們的絕地出現了，更得到他應有的表演機會，那個本來是在第八第九集電影中應有的機會。CG完美嗎？不覺得。但這一幕好嗎？Perfect。

所有星戰迷心中都是個孩子

大多星戰的影迷就是這麼簡單，我們只想看英雄出來拯救大家。蕉蕉蕉，銀牙，I am your father，Hello there，斬斬斬。第七八九集的所謂「創新」，那些「變革」，全都想多了。

本來《星球大戰》就是新浪潮後的產物，當時的人就是看厭了反戰、有很多含意的電影，才轉去看「宇宙歌劇」式的感官電影。不是說複雜的電影不好，而是人生已經很複雜了，有時只想簡單一下，普通一下，看英雄出現拯救大家。

這年來大家都不好過，好像每天情況都變得更差，這幾個月尤甚，情況愈來愈嚴峻。面對多種的失望，面對多方面的壓力，我們值得簡單一下。我們知道現實中並沒有英雄，現實不是《魔戒二部曲：雙城奇謀》，不是在不安的午夜吹響號角，甘道夫就會在日出時拯救大家。我們知道沒有，但我們心裡希望有呀！我們想有英雄在危難時挺身而出呀！

結果，看到那個一同長大的英雄，再一次拯救大家，我們感動得像和老朋友再見面一樣。就如同這位年輕時看星戰長大的母親一樣，「我在小時候就覺得自己是個絕地......Luke Skywalker was everything!」

因為無論多大年紀，看星戰時大家都只想自己是個10歲小孩，那就請讓這個小孩開心一下吧。

小時候我們總認為自己是故事中的英雄；長大後我們知道現實中並沒有英雄，只有一個又一個的平凡人，做著英雄會做的事。

願原力與你同在。