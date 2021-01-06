新垣結衣蒼井優之後　橫浪修新作馬格列特風格貼近空靈感

編按：著名攝影師橫浪修鏡頭下，有《逃恥》女主新垣結衣，有蒼井優，亦有無數無名少年少女文青與風景，在許多時尚雜誌都會看到他的作品。台灣書店moom bookshop發放橫浪修新書書訊，本版轉載並精選圖輯——

日本攝影師横浪修對青春、集體性與匿名性的無間探求中，總存在著「雲」這枚共通點；這次他直接以《雲》為名，將前往館山、富士山、三浦、沼津⋯⋯日本各地取景的照片集結成攝影新作。

文：moom bookshop ｜ 圖：橫浪修《雲》

構築在大自然中的烏托邦式場景，令人聯想起受社會關係中處處可見的文化同質化影響，因而產生的各種類似性。⠀

按圖放大——

運用精準細膩的隊形調度、奇趣的構圖手法，貫穿髮型、造型乃至姿態的一致性，以及樸拙的復古配色，横浪修以《雲》作為社會系統的視覺化喻依，在節制有度地表達「集體力量能壓制個人行動」之際，亦延續《Assembly》系列提出的命題，拍出個人與集體、表達自我與沉默不語之間的關係、意義與討論空間。

按圖放大——

繼《Primal》、《Mizugi》等前作，横浪修的《雲》再度由瑞典出版社 Libraryman 出版，限量 1000 本。收錄在照片裡、精準詮釋集體意涵的鴿子從書中飛出，落在淡雅的米色精裝封面上，構成饒富意境的設計。

按圖放大——

日本攝影大師横浪修（Yokonami Osamu）生於 1967 年，被譽為治癒系影像大師，作品風格多以清新脫俗、簡潔乾淨、富有空氣感的方式呈現，並時常刊載於日本各大雜誌。除了從事商業攝影外，横浪修仍透過個人創作訴說社會群集下的一體兩面，如《1000 Children》與《Assembly》：在前者中，横浪修為小學生們穿上統一的制服，透過特寫，協助觀者屏除花俏的外在干擾，忠實地呈現每位小女孩的「個人」特質；後者則與之相反，每位女學生們既看不見樣貌，神情亦被抹除，被制服剝奪了她們的人格特質，進而呈現出「集體」的美感。

尋書地圖——

【自moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。圖片來源】

橫浪修｜1967年出生於日本京都，1987年進入大阪視覺藝術學院就讀，1989年進入日本文化出版局寫真部，擅長捕捉純真、空氣感，曾拍攝蒼井優、新垣結衣、小松菜奈等日本女星，是少數商業與藝術兼具的攝影師；作品常見於日本各大時尚雜誌如《裝苑》、《Figaro》。

延伸閱讀——

+ 20 + 20 + 20

【延伸閱讀：夾水果小孩後 拍下空靈少女要探索的是…】