【李香琴逝世】奸角「西宮琴」原型為慈禧　六十年代電影經典反派

有「一代奸妃」之稱的資深藝人李香琴因病，於今天(4日)在家離世，享壽88歲。有指她在12月時開始身體狀況急速惡化，家人早已做好心理準備。據悉，李香琴女兒已經向親友通知母親病逝的消息。

李香琴原名李瑞琴，廣東順德人，出澳門成長，出身富裕家庭的她在少年時期，已鍾情看粵劇，並矢志入戲行，以16歲之齡踏足粵劇舞台。24歲初登大銀幕，在關德興推薦下以片酬300港元接拍《黃飛鴻大鬧花燈》（1956）加入影壇。之後曾效力映聲、亞視，TVB，又試過自組電影公司，接着再獲羅劍郎引薦在電影中演奸角。

年輕時的李香琴：

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琴姐所以有「一代奸妃」和「西宮琴」之稱，是因她於電影《鴛鴦江遺恨》（1960）演反派而成名，之後長時間在電影中演出反派，而成為黑白片年代少有的反派女角代表，一直到1970年代加入電視圈，才改為演正派角色為多。

「西宮琴」中的「西宮」，是指李香琴與余麗珍演《無頭東宮教子鬧金鑾》、《三宮六苑斬狐妃》等電影中，余演忠角「東宮娘娘」、李演奸角「西宮娘娘」。二人雙雙大獲好評，琴姐奸角形象深入民心，奠定她在藝壇地位，晚年她在拍攝電影《家有囍事》時，有一幕李香琴看電視時，電視出現她當年演出「西宮」一角，李香琴就指著電視機中的自己大罵「我最憎睇呢個西宮」，成為銀幕經典！

影視作品中的李香琴：

余麗珍和李香琴所演的「東宮」和「西宮」兩位娘娘，是近代戲曲的虛構角色。據《公羊傳》注釋所載，妃嬪居住的宮殿為西宮，因而是妃嬪的別稱，而東宮則是太子所居住的宮殿，用以指太子。「東宮」本指皇太子所住之宮殿，「東宮娘娘」本指皇太子妃，但近代戲曲中卻是對皇后的稱呼，有說可能源自清末慈安太后稱「東太后」，若根據這觀點，「西宮」則是影射慈禧的「西太后」。

李香琴另一個經典惡人角色，要數1990年亞視的《還看今朝》姚文珠一角。戲中姚文珠一角霸道潑辣，橫蠻不講理，於文革中趾高氣揚，煽動群眾鬥跨男主角父親宋一夫（任達華 飾），姚文珠一角有指是以發動文革的江青為原型。

李香琴與影藝圈中好友：