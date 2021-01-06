但丁逝世700周年　烏菲齊美術館全套《神曲》畫作免費線上展

今年是意大利中世紀詩人但丁（Dante Alighieri）逝世700周年，佛羅倫斯烏菲齊美術館（Uffizi Gallery）為此舉辦免費網上展，展出88張與但丁名作《神曲》有關的圖畫。

Inferno （圖片來源：Uffizi Gallery）

這批畫作由16世紀文藝復興時期的畫家 Federico Zuccari（1539-1609）所創作，描繪但丁在地獄（Inferno）、煉獄 （Purgatorio）及天堂（Paradiso）的所見所聞。

烏菲茲美術館總監 Eike Schmidt 表示，這些精美圖畫只有少數學者能見，一直以來僅有兩次向公眾展出，首次展出是1865年在佛羅倫斯紀念但丁誕辰600周年，對上一次展出已是1993年在 Abruzzo 的展覽，而且兩次都只是展示部分畫作。這次網上展除了有整輯完整作品外，更附有解說。

Inferno, Canto I（圖片來源：Uffizi Gallery）

但丁被稱為意大利語之父，1265年出生於佛羅倫斯，1321年逝世。他的史詩《神曲》分為三部分，描繪了朝聖者穿越地獄、煉獄和天堂的旅程。

Inferno Canto XXXI-XXXII（圖片來源：Uffizi Gallery）

這次由 Zuccari 繪畫的草圖是他在1586至1588年間在西班牙逗留期間完成。這88幅插圖，有28幅描繪地獄，49幅煉獄和11幅天堂。1609年 Zuccari 去世後，這些繪畫由曾為他工作的 Orsini 家族收藏的，後來再落入Medici家族手中，直至1738年成為烏菲茲美術館的收藏。

Inferno, Canti XI-XII（圖片來源：Uffizi Gallery）

Schmidt 表示，這次美術館非常榮幸能夠向公眾開放這珍貴的藝術品，以紀念這位偉大的詩人。這些作品不僅是研究人員的重要資料，亦是那些熱愛但丁並對他「追求知識與美德」的精神的人而言，同樣是寶貴材料。

Inferno Canto III （圖片來源：Uffizi Gallery）

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（新聞來源：衛報）