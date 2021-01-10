素黑｜黑色私情書：也許你真的不如你所想那樣｜讀後感活動

編按：素黑，被譽為「華語世界首席情感療癒作家」 ，曾經創下香港出版界百萬冊銷量紀錄，最近推出新作《也許你真的不如你所想那樣》（知出版，2020.12），大量讀者捧讀並在 facebook 寫下感想。日前，有「也許你真的不如你所想那樣」臉書專頁推出，鼓勵大家讀後寫寫東西。本版轉載一則徵稿啟事，供讀者一同參與這場網上藝文活動。首先，讓我們讀讀新書前言節錄——

和自己美麗相認：人有必要辨認出自己 ｜ 文：素黑

這幾年，接到不少來自各地的講課邀請，希望我分享如何能「一眼看穿」人的深層問題和死穴。

說能「一眼看穿」是浮誇了，這種「特異功能」只在我的小說《麻木樹療傷茶館》裏出現過，女主角是一名醫生，能一眼看穿別人的痛症源頭。我本一介凡夫，沒有「一眼」看穿的功力，不過倒有「多眼」看通的能力。

多看幾眼總比只看一眼穩妥。能看通透一個人、一個問題、一個境況絕不容易，需要銳利觀察、個人歷練、累積經驗、反覆印證、細膩入心、磨練耐性、冷靜洞察，還有正氣的修為。對，要求挺高的。

看清楚盲點

客人來找我都是因為「看不透」當下的困局，希望我能幫助他們看清楚盲點，找到出路走出來。他們到底看不透甚麼？主要有兩方面：一，走進死胡同，看不透目前的情況和困局。二，看不透自己，對自己越來越陌生，甚至害怕看進自己的骨頭裏，一直在逃避面對真相。這種情況非常普遍。

【延伸閱讀：藝文格物專頁】

很多人表面上想看透自己的心，更了解自己的「本性」，知道真正想要甚麼、做甚麼，真的走到大門前，偏偏不敢舉步跨進去。有人想看通自己，有人卻害怕看透。

人為甚麼害怕面對真實的自己呢？其中一個原因，是害怕看清楚後不能再逃避，必須面對和承擔，有道德責任需要改善自己。「面對」原是沉重的擔子，有人害怕承擔不起，有人不願意負責任，怕辛苦，怕付出，怕努力。

很軟弱是不是？是，人性本如此。

我看個案已超過二十年。經驗多了，仔細多看幾眼，自能看通甚麼人會得到甚麼效果，誰能很快走上改善之路，誰會腳踏原地不肯衝破自設的障礙，誰會死執盲點和習性，還有漫長自欺路要跌碰，都有跡可尋，可預見結果，並不需要懂神通或算命。軟弱的人難醫治，懶惰的人沒得救，你都懂。

你會問：我應該是最清楚自己的那個人，為何還會有看不透自己的時候？

這裏要談一個關鍵詞：分裂。人很複雜，由多個分裂的自己湊合而成，沒有一個前後一致、完整的你。這個你在努力，那個你在退縮，另一個你很善良，再一個你在偽裝，還有一個你一心只想放飛任性……

看不透自己 失去自控或自主能力

分裂沒有好或不好，只是一個正常的腦結構現象。人的心腦結構很複雜，可以同時呈現、發展和混合不同的反應、想法、慾望和期望等各自相融或相沖的狀態。當人遇到難關，或需要選擇時，那些分裂的自己便蠢蠢出場，令人陷進混亂不安的狀態，看不透自己，失去自控或自主能力。

當想法、慾望和期望相融時，你會對自己感到肯定和自滿；當想法、慾望和期望相沖時，你會對自己感到陌生，看不清心裏所想，摸不着方向，失去自信，難做決定。自己的問題已經複雜，周遭的人和事也相當複雜，可人總是糾纏在以為的「那個」困局中，沒察覺到原來同時參和了其他棘手的難題，包括關係或感情問題，個人生活、情緒、健康和財政管理問題，還有對外的溝通和社交問題等，直接或間接地生成當下的困局、情志或生理病。你愈是無法整合自己的分裂，你愈是混亂，不單令自己困苦，還會影響別人。同樣地，你的不穩定，加上別人的內外不平衡，便會影響你，令你進入更混亂和迷失的狀態。這個你，是你又不是你。

每一刻的你都是在變動的自己，你不是要「找回」或「做回」你自己，而是要「辨認出」自己，每一個當下的自己。分裂容易令人痛苦，人有必要辨認出自己，其中一個目的是減低痛苦，包括自己和因自己而導致別人的痛苦。認出當下的這個你、這些你正在做甚麼，想甚麼，怕甚麼，愛甚麼，嘗試在分裂的自己中平衡情緒、慾望和行為，這樣能令你和別人舒服一點。辨認出自己，重建一個整合和清晰的「自己」圖像非常重要，能助你成長，脫離困境，找到喜悅和樂活的方向。

我們都逃不了，需要面對自己。當你有能力看透自己的表裏，和眾多分裂的自己相處、整合、平衡和協調好，你才是你自己。

你不是來看我，你是來看你自己，和自己相認。

這場活動，需要讀者讀畢全書，然後參與。不妨聽聽素黑說甚麼？

這是我有史以來跟你最親密的私接觸……因為這本書我想和你開展一段私情緣你用心寫讀後感我親自回你用珍藏二十多年舊情人送的黑信封寄你一函私情書……假如你想收到我親身寫及寄給你的私密信箋……我等你…… 素黑

讀後感可以寫什麼（只是建議）——

1. 對號入座後你中了多少？



（如你在書中出現過的頁數總和、共認出了多少個自己的慣性模式、性格死穴等、有多少個案說中了你？）



2. 哪些書中內容給你最深刻的印象或感悟？



3. 此書能幫助你發現以前未知的那個/些自己嗎？



4. 此書能給你實用的方法調校自己嗎？讀後有長知識嗎？



5. 你的整體閱讀感受如何？過程中有情緒起伏嗎？有被幽默一笑嗎？有明白自己多一些嗎？找到出路嗎？



6. 你喜歡此書嗎？與其他素黑的前作比較，此書更能幫助你嗎？



7. 其他讀後感、個人分享

圖片來源：https://www.facebook.com/you.are.probably.not.what.you.think.you.are

參加辦法——

1. 讚好（like）「也許你真的不如你所想那樣」專頁。

2. 到專頁「讚好」及「分享」此帖子。



3. 在這活動帖子上的「留言」Comment留下你的讀後感，字數在300字左右（包含標點符號），並Tag三位朋友。歡迎更長的無字限深度讀後感，可以在「發送訊息」留下私message。寫得愈詳細、深度和真誠，愈能大大提高被選出的機會。



4. 讀後感一旦發表便不能修改，若希望修改，請重新發佈新帖並注明是修改版



5. 被素黑閱讀過的帖子都會收到專頁給的一個like，未收到代表可能被漏看了，請留言或私信提醒以免失去被閱讀的機會。



6. 被選中的讀者會收到私信通知，要求提交個人郵寄地址，私情書會經郵局寄出。



7. 私情書上限回20封，讀後感愈早提交，愈大機會被選中回覆。額滿即止。



8. 所有讀後感將有機會被轉載到素黑的facebook個人頁或IG、MEWE頁。

截稿日期：2021年2月7日午夜

尋書地圖——