陳寶珠蕭芳芳曹達華于素秋石堅年代　為錢秀蓮現代舞成就奠基

自小我對自己的未來只是希望選一樣「無」中生「有」的事物。曾喜愛色彩藝術，以為「繪畫」將是我的方向，後來卻選了會動的畫──「舞蹈」，故由「無」到「有」，便是我「『舞』中生有」的源，以創作舞蹈表達我內心的說話。

文：錢秀蓮

從不同的方向探索及尋找甚麼是我的「舞中生有」；通過不同階段，接受不同的經歷，及接觸不同的社會變化、不同的人物的感染及影響，經過化學作用豐富了我的成長及蛻變；困難與暢順，疑惑與開悟，靜觀與衝刺，構成了我波浪起伏的人生，然而始終我仍在「舞中生有」的道行走，這是我始料不及的。這二者乃像樹木向適合成長的方向，繼續延伸的歷程。

錢秀蓮《舞中生有──錢秀蓮舞蹈1969-2019》（天地圖書）

1983年至1986年留學美國研習現代舞時，在林肯中心的圖書館看到美國創作舞蹈的瑪莎葛肯、葛寧肯、李蒙等大師的資料，如獲至寶，激動及感染其藝海多采，豐富了精神的滿足及渴求，當時我便立志好像他們一樣，將來也有豐富的文化舞蹈作品供後人觀看。

隨着在「舞中生有」的道路上，我希望把創作舞蹈的經驗編寫成書，卻一直未有成事。直至2016年赴北京其間，劉青弋教授把我列入中、港、台三地《中國當代舞蹈口述史研究》的中國舞蹈家之一，並計劃未來把資料存放於國家圖書館內。她認真與我訪談及拍錄，其熱誠認真的鑽研精神，更激勵我應為當代中國舞蹈盡點綿力，遂決定把創作舞品超越五十年（1967－2019）的歷程編寫成書，留下印記。

全書我略述了童年受家庭的影響，尋覓藝術在繪畫、戲劇、舞蹈間，最後，以武術太極作為當代文化舞蹈的創作，再有志弘揚於四海回饋社會作結。重點以「舞中生有」的四個不同階段，配以劉青弋教授引喻如大自然分別為：

1967－1981年學習感應演藝期，像樹根不斷延伸吸收水份及營養。 1982－1988年深造研習試驗期，像樹上的綠葉延伸，尋找陽光及生長方向。 1989－2000年探索創作實踐期（階段一） 2001－2019年探索創作實踐期（階段二）

隨着時代巨輪的轉動，五十年的創作探索及尋覓，這「舞中生有」的大道如何與時代接軌，尋找已發掘與未發掘的可能性，創作及加強優化舞品的途徑及由本土延伸與國際發展的藍圖，再與大家分享。

我五十年代初出生於廣東石龍，對於家鄉已經沒有多大的印象，我只依稀記得一棵龍眼樹，以及一條走上屋苑的樓梯。對於鄉下生活的記憶十分模糊，唯一印象最深的是，當時一家人在新年時好熱鬧，我曾經和一些小朋友追逐玩耍，一不小心坐了在油鑊上，疼痛的感覺印象好深。當時父親先來香港，到我五歲的時候，母親帶我和弟弟出來。

她拿着一根扁擔，前後兩個籮筐，其中一個裝着弟弟，我拉着媽媽衣角走，半路中途，媽媽不小心讓扁擔撞了我一下，所以過關的時候印象好深刻。至於父親當時任職香港雲華酒樓購貨主任，訂貨時用墨筆寫得一手好書法。父親對我們十分嚴格，有嚴父風範，母親十分隨和，給予我們很大的自由度，我們兄弟姐妹有六人，我排第三，兒時我們都十分融洽。

因為我們家庭比較傳統，童年時很多活動都是跟着一個群組為主。父親有個親弟，亦有六個小孩，所以我們會一起出外玩耍，到淺水灣或石澳游泳。一行十幾人，十分熱鬧。父親亦有好多稱兄道弟的朋友，我們常有群體活動。最初，我家住灣仔，附近有國民戲院及利舞臺大劇院，我們自小受粵語長片的薰陶，所以都比較熱衷於電影，當時常上映陳寶珠、蕭芳芳、曹達華、于素秋、石堅等的劇目。利舞臺時常有許多粵劇節目，我特別喜歡看任劍輝、白雪仙的仙鳳鳴劇團，我們這群小孩拉着大人的衣角進場觀賞。當時，差不多所有仙鳳鳴演出的劇目都有看過，如《再世紅梅記》、《牡丹亭驚夢》，以及最後的《白蛇傳》，雛鳳鳴的劇目都有機會看。當時，香港粵劇、電影都好深入民心。

父親有時會帶我們到跑馬地閒逛，他好疼愛我，會買牛奶給我喝，有時早上、有時黃昏。由於我說話比較不擅辭令，有一次吃完晚飯，好想他帶我去跑馬地散步，當時的我情急說出「吃完跑馬地」，令到兄弟姐妹們都嘻哈笑我。

第一個在灣仔住所的深刻印象，除了附近能看電影、粵劇之外，還有居住的環境。我們住的舊樓較大，一層有三四伙人，住了近二十多人，街上不時有叫賣白欖的人，他們一拋就能拋到四樓，給我們接住。有一段時間，香港制水，「樓下關水喉」聲音不絕。那時我們要提着一桶水，走很多樓梯上去四樓。由於當時的香港盛行手工業，放暑假的時候，我們便會接收好多幫娃娃貼頭髮、在衣服上縫珠仔的手工藝工作。我們不但不覺得辛苦，而且覺得好有趣。鄰居們圍着一張枱，一起工作，都好開心。幼稚園、小學、中學就讀於寶血，當時因灣仔拆樓，全家搬遷往北角，當時全家人只住一間百多尺的房間，六個人在大碌架牀上擠在一起，在枱上搭一塊板睡一人，弟弟開帆布牀睡在走廊，就像打游擊般；此外，當時也沒有桌椅可做功課，只是在走廊放椅子，再搭一塊木板，或者在走廊走來走去溫習。但我們仍然覺得一切順其自然，不會埋怨，都好開心。其後再搬家到鰂魚涌，環境比較好，有一層樓的空間，後來再搬到大潭道居屋。過程裏，都反映到香港居住環境空間缺乏的一面。

童年的時候，除了看電影、粵語長片、粵劇外，我們還迷上了金庸和其他武俠小說，好像《書劍恩仇錄》、《白髮魔女傳》、《神鵰俠侶》、《碧血劍》、《射鵰英雄傳》等等。就算到了晚上，我依然躲在被窩裏繼續追看。那時候，我們覺得戴眼鏡是十分時尚的，我還刻意在晚上躺在牀上看武俠小說，為求將來能夠戴眼鏡。當時思想十分幼稚，當我升上中一後便如願以償。

《草月流‧四季》海報（網上圖片）

求學其間印象較深刻的，是對後期演藝事業有影響的中三時期，那年我被選拔為演講比賽代表，後來卻因為膽怯而輸掉比賽。為了克服這膽怯缺點，驅使我爭取踏上舞台，勇於面對群眾的多方面嘗試。另一個方面，母親對我的影響也甚大，六年級的時候，我問她為甚麼每天都是在做重複的事情：買菜、煮飯、洗碗、做家務，不是在家裏，就是在菜市場，生活會不會好悶？她看着我，笑而不語，我感到大惑不解。當時，我心裏有一個想法，媽媽選擇如此沉悶的生活，完全沒有趣味，我不希望自己像她一樣，步她後塵。我希望自己的生活能夠有變化、有趣、多姿多彩、有創意。我想要選擇「無中生有」的生活，希望我的存在能擁有獨特的人生。當時我並沒有追隨甚麼或創作的決定，但是希望選擇自己的路線，與媽媽過截然不同的人生。後來我才知道，人生的選擇，受母親很大的影響。

【本文為錢秀蓮《舞中生有──錢秀蓮舞蹈1969-2019》前言及前傳，獲天地圖書授權轉載。標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場】

出版資料——

書名｜舞中生有──錢秀蓮舞蹈1969-2019 | 錢秀蓮 作者｜錢秀蓮 出版｜天地圖書（2020.11）

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