女子用身體繪畫野獸派名畫　深水埗站行為藝術抗資本主義

香港中文大學年前發生一宗驚天動地的「未亡人鮮嘗祭品」事件後，政治與行政學系正式進入公眾的眼球，其人一舉成名，其事眾所周知。該名愛惜地球珍惜食物的助理教授，為中大政政發出很不一樣的光芒。雖然比較同校社工系某校友武藝成就真係蚊比同牛比，但其人其事晏時變成奇人奇事這股強大力量，足見有時教授級數人物的創作力量同幻想係會嚇你一跳的。

充滿野獸派特色的畫面——

日前，社交媒體瘋傳短片——深水埗港鐵站一名疑似助理教授，涉嫌意圖運用長者八達通過閘，港鐵職員即場包圍。主角是一名女子，據報疑似涉事者回應指，「這位女子想要表達的東西應該已經可以從影片資料上看到」，這說法應該包括她以高呼方式來表達她對資本主義的不滿？不過，網民並不覺得，她完全可表達出意思來。

一眾網民為了回應行為藝術家表達資本主義之萬惡，開始鑽研她的行為與現當代藝術長河的關係。有愛畫之人在臉書分享時，同時貼出Les Fauves（野獸派）畫家馬蒂斯百多年前的名作《舞蹈》：一群人手牽著手，築成人鏈，似在慶祝？又像祭祀？他們在幹甚麼，後來的人說甚麼都行；港鐵職員在幹甚麼，現在的人有沒有助紂為虐，則要好好看一看了。

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其時職員誠勇兼備，成功將涉事者包圍，畫面的確與馬蒂斯《舞蹈》吻合的；唯一不同的是，深水埗站的版本有具體的人物在包圍之中，不評論該人，只評論這個畫面要表達的——它表現出至少三種渴望。一、渴望改變香港社會對於中年打工仔希望有更低廉車費？二、渴望人物教師身份可獲得舞者在藝術層面的認可？三、渴望市民對於交通霸權不再沉默奮起批判？

大家在批判甚麼？

人物在作為藝術作品的畫面當中，明顯地表現出資本主義怎樣為利是圖——所謂可加可減機制根本是有加無減的霸道，所謂優惠長者根本是活生生地要政府提取納稅人金錢來津貼每個交通機構營運。可敬的教授級人物來自內地，應該是深明資本主義之惡之所在，行為藝術才來得深刻且教人動容。

我們應當感謝這個畫面，它燃起了香港日常生活裡的藝術表現，亦讓大家看到了「點解咁有錢都走去偷底褲」的謎題又再被討論。你看，多麼人文，多麼文化。