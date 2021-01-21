原子筆畫｜自學畫家三招畫超真實肖像　一幅作品要用多少支筆？

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-01-21 14:34

大家也試過用原子筆在書本上亂畫吧？雖然原子筆看來並非畫畫好用具，但假如你有技術的話，用原子筆畫畫也可以畫到像照片一樣。

畫家 Oscar Ukonu（又名Oscar Chuks）用原子筆畫畫已有５年以上，自學畫畫的他，每個作品都令人歎為觀止。他擅長繪畫極細緻的肖像畫，他的畫作看起來就像是以藍色濾鏡拍攝的照片一樣。使用藍色原子筆當然有其美感優勢，但壞處是原子筆未能用橡皮擦「修改」，所以繪畫時不可以出現失誤。

一幅作品大約需時６周，並用去10支原子筆。會用到10支筆並不是因為會把筆的墨用完，而是因為如果只用一支原子筆，筆尖會因磨損而漏墨。

根據Insider的報道，Oscar 繪畫時用了三種方法，分別是細線法（Hatching）、交叉線法（Crosshatching）及塗鴉（scribbling）。細線法指用間隔很近的平行線來創建色調和陰影，並取決於線條的緊密程度，以及Oscar用筆時所施加的壓力；陰影區域則使用交叉線法，線的交匯處能產生出深度的錯覺；而塗鴉則不是指亂畫，而是以隨機繪製的線條，處理如頭髮這種和皮膚不同質地的細節部位。

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Oscar畫畫前會先為對象拍大概100張照片，再挑20張出來作參考。他通常畫的都是非洲具影響力的人和流行文化偶像，使他的畫作除了展示技術外，亦能為社會發聲。