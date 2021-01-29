GME｜散戶復仇網絡個體時代完勝　金融大鱷今日要讀甚麼書

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-01-29 21:20

在歷史上，政府與企業通常都會壟斷溝通工具，藉以鞏固自身的權力，但網絡大部分都超越了政府與企業的管控範圍，成為自治的場域。人們在網絡的自由公共空間中互相連結，共同分享悲傷與希望，以多方角度思考未來。於是擁有不同觀點，身處不同組織的個體，就這樣集結成為網絡…… Manuel Castells（廖珮杏、劉維人譯）

美國近期掀起最大爭議的股票非Game Stop莫屬。遊戲銷售商Game Stop的股價在不到一個月的時間，從17元一路暴漲至347元，昨天（28日）還一度衝上最高點483元，上漲幅度最高達2700%。

文：南方家園

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整起事件從美國大型網路論壇Reddit中，一個擁有兩百萬人的社群WallStreetBets開始。他們發現華爾街許多避險基金（Hedge Fund，或譯對沖基金）看空Game Stop股票（意思是他們預期Game Stop股價會跌），於是在社群裡號召大家購買Game Stop股票，衝高股價，意圖懲罰這些華爾街權貴。

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起初，股票評論公司Citron Research在1月19日還預測Game Stop股價很快就會跌回20元，並評論想買這支股票的人都是「這場撲克遊戲裡的傻瓜」（suckers at this poker game）。沒想到股價持續暴漲，還引來世界首富馬斯克（Elon Musk）關注。到了昨天收在347.51元，讓許多原本想賣空的公司損失超過十億元，連網路交易平台都開始禁止客戶購買Game Stop股票。在《憤怒與希望：網際網絡時代的社會運動》裡，社會學巨擘柯司特分析人們在數位時代，藉由網路串連起各式各樣的多重網絡，將改變既有社會制度：

「……最初是從線上的社群網絡開始的。在歷史上，政府與企業通常都會壟斷溝通工具，藉以鞏固自身的權力，但網絡大部分都超越了政府與企業的管控範圍，成為自治的場域。人們在網絡的自由公共空間中互相連結，共同分享悲傷與希望，以多方角度思考未來。於是擁有不同觀點，身處不同組織的個體，就這樣集結成為網絡……『大眾自主傳播』這樣的科技平臺，讓許多人得以用個人的力量或集體的力量，在社會制度之外建立自主性。這就是政府害怕網際網絡，也是企業對於網際網絡又愛又恨的原因，既想從中榨取利益，又要壓抑潛力不使其自由發展……。」

姑且不論這起事件是不是為了正義、平等而戰（儘管有些Reddit用戶宣稱，購買Game Stop股票是為了懲罰造成2008年全球金融風暴的華爾街權貴），但這場「散戶小蝦米對上華爾街大鯨魚」的對決，已經充分彰顯每個個體都有可能在無遠弗屆的網絡串連中，突破既有社經權力地位，形成巨大無比的影響力。

參考資料來源：BBC、Guardian、GameSpot

（本文獲出版社授權轉載，不代表藝文格物立場。原題：從Game Stop股價暴漲2700%看網際網絡時代的個體）

出版資料——

書名｜憤怒與希望：網際網絡時代的社會運動 作者｜曼威‧柯司特 Manuel Castells 譯者｜廖珮杏 劉維人 設計｜陳恩安 出版｜南方家園 推薦｜唐鳳、彭筱婷、夏鑄九、張翠容

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