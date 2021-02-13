英國19世紀長方形牛畫作氾濫 全因未有商品說明條例｜牛年睇牛

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-02-13 00:00

天竺鼠車車是球形的，英國的牛是長方形的？因為牛年，所以在網上找了一些牛的畫作，發現有一系列由19世紀英國不同畫家畫的「牛畫」，除了畫法差不多，連牛的樣子都「撞樣」，全都是長方形。原因其實很簡單，就是因為當時未有商品說明條例。

長方形牛系列

有一些更有戴上帽的紳士在旁，顯得這些牛更為巨大：

這些紳士看來就不像農夫，除了使牛在畫內顯得巨大外，這些人為何要在牛旁「入鏡留念」? 這是因為在19世紀時人工選擇在馴養動物方面已經很流行，所以有錢人對於自己養出來的巨大牛牛都感到十分自豪。正如現時的人買靚車要自拍，有靚牛當然也要畫幅畫留念。

這些有錢人委託畫家為自己的牛牛畫畫，並且為了使這些動物看起更令人印象深刻，畫家就將牠們的身體畫得很大，顯得那些腳細小得不成比例。

「圖片僅供參考，請以實物為準」

但畫得大就不代表要畫得「方」呀？為何又要把牛畫成長方牙？

要把牛畫得長方牙，就要把牛臀( Rump）畫得夠方，同時牛胸前的肉「牛腩」（Brisket）也要畫得夠大。

牛臀夠方顯得牛更巨型，而「牛腩」位也是品評牛隻時的重要位置。原因在於，這個位置有很多脂肪，如果這個位置夠大，就代表牛有足夠營養，成長也充分。這個地方如果夠豐滿同時皮膚又緊緻，代表這隻牛就是「好牛」。

所以，如果牛的主人想要炫耀自己的牛，表現一下自己的身份地位，就會叫畫家把牛畫得方一點，就像現時的人「Ｐ圖」一樣：應大的地方大，應起角的要起角。

最後希望大家牛年也心想事成，要乜有乜。