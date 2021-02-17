《嚦咕嚦咕新年財》Netflix 賀歲熱播　當年杜琪峯韋家輝誰主導？

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-02-17 16:36

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新春期間，Netflix 熱選電影竟然是19年前賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》，連續數天列入十大，更曾高佔榜首，引來網上討論，例如：電影由杜琪峯、韋家輝聯合執導，到底由哪位導演主導？Facebook專頁「午夜翻牆」有深度討論，參與者有著名作家，亦有影迷——

我覺得這套明顯是韋家輝的主導比較多。 喬靖夫

wiki的紀錄說二人共同執導, 那幾年《瘦身男女》《百年好合》也都如此。咁杜sir拍喜劇都好得 午夜翻牆

感覺杜sir用鏡頭講故仔嘅風格係嚦咕嚦咕唔太明顯，對照返《我左眼見到鬼》、《喜馬拉雅星》，應該係韋家輝發揮多 Thor Chan

我這麼認為，主要不是因為是喜劇，而是那種以人物的極端性格，作象徵去說理的風格，是韋家輝(團隊)最拿手的。這套跟《最愛女人購物狂》，基本上像姐妹作。 喬靖夫

所有杜韋合作嘅戲，大部分時間韋家輝都唔喺拍攝現場，佢只會留喺屋企寫劇本，靠游乃海將劇本攞到現場去同杜琪峯溝通點樣拍。所以從攝製角度嚟講，所有戲都係杜琪峯主導。 Patrick Chan

神探係例外, 杜韋兩人都經常係現場 Peter Kong

如果係杜韋二人打正招牌合導嘅電影， 基本上主導者都係韋家輝， 呢堆電影杜琪峰都係偏向執行者嘅角色， 將韋家輝嘅構想盡其所能拍下來。好多年前已經有人問杜琪峰比較滿意自己邊幾套片， 佢揀親都係冇韋家輝擔任主創嘅電影包括柔道龍虎榜/鎗火/PTU/放逐/文雀 Ben Kok

睇銀河映像班底啲訪問，但凡有韋家輝嘅戲，杜琪峯基本上唔過問題材同劇本，總之每日收到幾多劇本就照拍，杜琪峯唔明就問游乃海，游乃海都唔明就打電話問韋家輝。好似嚦咕嚦咕，拍攝組頭幾日完全唔知套戲講乜，只知日日都打麻雀。 Patrick Chan

上述討論仍然持續下去，看來答案呼之欲出？

不經不覺，《嚦咕嚦咕新年財》已經成為香港經典電影，經典對白亦成為香港人經常引用的名言名句。從「人品好，牌品自然好」的品德教育，到勵志熱血「越係爛嘅牌就越要畀心機打」，到底是誰想出來的呢？編劇名單有韋家輝、游乃海、歐健兒，且看最近火紅的「杜Sir 提你今日做得未夠好」專頁有沒有杜sir親身回應了。

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