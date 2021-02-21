韓劇大叔國民妹妹上流IU下游寄生上班人生｜影島筆記｜劉美兒專欄

撰文： 劉美兒 最後更新日期： 2021-02-21 00:00

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《上流寄生族》讓大家深深記得唱「Jessica 歌」的朴素丹。演富豪的李善均，反倒讓我想起，韓劇《我的大叔》裡那位默默地活在大城市裡的中年男。

文：劉美兒

頭一回看李善均，是洪尚秀執導的《我們善熙》。文藝風格下描述著幾個電影學院人千絲萬縷的情感關係。李是新晉導演，念念不忘舊情人善熙，詮釋得真切自然。回頭再看舊作《Pasta》，那才華洋溢、但脾氣暴躁的廚師，發揮得高調用力，但，那肯定不是最好的李善均，我一直這樣認為。

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《我的大叔》裡的李善均，該是了。四十歲的上班族，李演得如此平淡、卻又掌揑著某種實在的內歛細緻。畢生最重視兄弟親情，人生卻說不上順遂，伴侶甚至和學弟兼上司搞婚外情，自尊心幾近全然失去。 李知恩（IU）的角色設定很戲劇化：年輕女孩無父無母，與重病的外婆相依為命；累債纍纍，打著各種雜工為生，轉捩點是遇上大叔，先是為錢而向他設局陷害，及後漸生出不論是親人般的依靠，還是壓在心底的愛情投射。

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由日常生活細節，乃至社福保障援助申請，都一一照顧了。他問女孩：這些都沒有人教過妳嗎？溫暖至心坎裡，據說許多觀眾因此喜歡上他。但李善均最打動我的，是他的、時刻充滿著無奈與難堪的眼神。他有資格討厭全世界，而他卻跟女孩說：「外婆去世時，請記得打電話給我。」即使活得喘不過氣來，大叔仍選擇了美好而純粹的善意。

（專欄「影島筆記」今起每周刊出，標題由編輯撰寫，原題：大叔李善均。本文不代表藝文格物立場）