民俗記者周樹佳｜尋找香港失去了的幾代人　細讀香港人故事

撰文： 李開泰 最後更新日期： 2021-03-05 14:00

墓穴，素來都予人神秘感覺。沒有多少人知道，被稱為「石屎森林」的香港，原來也是風水寶穴的集中地。曾在電視台任職周樹佳先生，素來對香港的墓穴文化情有獨鍾。他在退休後將自己蒐集而來的資料和典故，彙編成《香港名穴掌故鈎沉》一書。他表示，名穴是香港民俗學的重要組成部份，見證了香港發展前的地貌，卻往往被大歷史所忽略。如果民間學者不動筆，它就會從此湮沒於官方的敘事結構之中。 文：李開泰

南國留寶地

大學修讀中文系的周樹佳，1988年開始於電視台擔任編劇，但他負責的並不是戲劇，而是資訊型節目。當時他有一本舊書，講述香港的風水山墳。他以之作為參考資料，拍攝了亞視節目《香港乜都有》，結果收視很好，並藉此認識了一批風水師傅及圍村父老。

在他們的引領下，周樹佳開始實地考察香港不同的風水名穴。《香港名掌故鈎沉》中所載的其中兩個經常給風水先生「覆墳」的墓地：「孫母墓」及「半月照潭」，便是他最早探尋的名穴。所謂覆墳，意即考察一些著名墓地，以引證堪輿書本中的理論真偽。

透過拜會這些歷史悠久的名穴，周樹佳重新發掘出香港文化中，經常遭人忽略的一面。例如墓碑上的文字，便印證了許多地區歷史的真偽。而墳墓的結構，則反映了香港的社群變遷。除了東莞式的墓穴，還有客家、潮州等不同樣式。至於背後所涉及的風水學說，就更加只有香港、台灣及南洋一些華人社區能夠保留下來，中國大陸因提倡火葬，土葬日少，連帶風水術的流傳也受到制約。

民俗學的取與捨

這些民間的風俗習慣，昔日往往都會被史學家忽略。周樹佳強調，他的研究面向地方民俗，雖屬「小歷史」，卻正好填補一些學術界和官方敘事的空白處。以闡述名穴地理佈局的風水圖為例，它們其實並非嚴格意義的地圖，純粹是概括名穴的玄學理據，難以被視為嚴謹的學術資料。然而，從中卻可以粗略見到香港舊日的歷史地貌。這些對於崇尚發展的執政者來講，自然毋須詳加記載。

不過，研究「小歷史」也有其獨有的問題。例如許多文獻都有白字和異體字，常要自己再作考證。事實上，山墳祭祀本屬家族的私人事務，文字資料本來就不多。如果是名門大族，可以查閱族譜追本溯源。但箇中的細節，都是依靠後人口耳相傳，難免會有自相矛盾之處。因此周樹佳撰書的時候，主要是描繪典故的「母題」，即其基本架構。其餘有衝突的部份，則留下各個版本讓讀者自行參考，像書中文首有關曾大屋的一章，便只用點列的方式，記載了五個曾貫萬發家致富的傳說關節，其餘則一概不提。

中國文化的永恆基因

既然山墳事務只在族中流傳，周樹佳要探尋名穴，只得以白撞的方式「Cold Call」大家族後人。而某些較偏遠的山墳，更加需要後人在祭祀一併帶路。如果錯過了日子，就要待到明年。慶幸的是，周樹佳至今仍未被人拒絕過。

在科學昌明的現代社會，風水學說早就備受挑戰。而香港地貌的急劇變化，也令「龍脈」再難維持。但周樹佳認為，風水文化必然會繼續存在，因為它早已滲入華人的基因，即使時局變遷，亦不會有任何動搖：「這是我們中國人的DNA，亦是宗族之間互相連繫的話題和共同信仰。世世代代都不會變，就算再有一場文化大革命，也不能消除！」

被問到會否再出版相關的著作，周樹佳表明，自己一定會繼續撰寫名穴的題材。現時他手上有三百多個山墳資料，包括一些鄉村的開基祖、分房祖和具功名的人物。研究名穴，就於是瞻仰古人，兼引證香港歷史。

近年常言道要保育香港文化，或許，先人的墓地早已提供了一座文化寶庫。一條連結過去的鑰匙。

出版資訊——

書名｜香港名穴掌故鈎沉 作者｜周樹佳 出版｜天地圖書 日期｜2020年11月

作者簡介——

周樹佳｜民俗記者，香港史地掌故研究者。浸會大學中文系學士、中文大學新聞及傳播學院文學碩士。工聯會、青年協會、長春社民俗文化課程導師。公開大學專業廟宇管理證書課程導師。著有《香港民間風土記憶（一）、（二）、（三）及（四）》、《李我講古（一）至（五）》和《香港名穴掌故鈎沉》等二十餘書。

（標題由編輯撰寫。原題：民俗記者．周樹佳｜探尋香港名穴典故 記錄主流以外的「小歷史」）

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