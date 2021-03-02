遊井岡山發現毛澤東革命根據地被「滅村」｜鍾中地｜許迪鏘專欄

撰文： 許迪鏘 最後更新日期： 2021-03-02 00:00

參加了屋苑內區議員辦事處舉辦的旅行團，到井岡山走了一轉。很喜歡參加區議員辦的旅行團，因在我家樓下上旅遊車，直接過關，回程時也是旅遊車直送到樓下。將來如果無人機能大量載客，我們就可以由窗口登機，直飛祖國懷抱。我查過一下，去井岡山的旅行團連中旅社也沒有辦，這次自是機會難逢。

文：許迪鏘

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卻原來，在井岡山這個地方，其實沒有一座山叫井岡山。井岡山是一個地區，今名井岡山市，相傳客家人流徙到這地方定居下來，見前有江流入像一口井的山坑，乃名其村為井江山村，客家話江、岡同音，井江叫著叫著變成井岡，後來又去掉那村字，此地乃名井岡山。井岡山的主峰為五指峰，一百元人民紙幣就曾以五指峰為背景圖。

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井岡山是第一個革命根據地，毛主席在這裡發出「星星之火，可以燎原」的豪言壯語，又定下「農村包圍城市」和「敵進我退，敵駐我擾，敵疲我打，敵退我追」等指導性戰略。我們遊覽的幾天都陰雨，看風景不大真切，卻很能感受到那風雲變色的氣氛。（阿伯旅行‧井岡山之一）

（專欄「鍾中地」今起每周刊出，標題由編輯撰寫，原題：「井岡不是山」。本文不代表藝文格物立場）