吳孟達病逝｜細讀《破壞之王》對白　懷念香港演藝天才

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-02-27 20:05

《賭聖》穿白色背心的三叔、《少林足球》的大叔教練、《破壞之王》叼半支煙士多老闆，吳孟達飾演任何角色，均可入型入格，全無違和。

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《蓋世豪俠》吳孟達一人分演兩角，演藝固然技驚四座，不過在周星馳仍未受鎂光燈全面覆蓋的時期，他的喜劇角色才是令眾多（當時）年輕觀眾學會欣賞何謂配角。在香港搞笑片種盛行的年代，一直是公認的最佳配角；沒有吳孟達的大叔襯托，周星馳的小子形象就無戲可唱。在香港電影紛紛「惡搞」日本動漫的年代，就曾有一齣膾炙人口的《破壞之王》（1994），以至後來坊間評價周星馳《少林足球》容易令人聯想《破壞之王》人設基礎的相近之處。

《逃學威龍》吳孟達唸詩一樣唸出「問世間情是何物，直教生死相許，烏啄啄兮烏啄啄，莫奈何兮莫奈何！你阿媽兮……」成為經典對白，不過，在筆者迴響多時的對白，則是吳孟達在與周星馳合作的電影裡有最詳盡發揮的《破壞之王》，他飾演的鬼王達，因一次武術比賽而嚴重受傷，不良於行。

鬼王達自稱「魔鬼筋肉人」，在大專學院運動場旁開辦士多，招牌掛有「懦夫救星」，店內有「古法」合成照片（鬼王達+李小龍、鬼王達+成龍），以此招徠徒弟學藝——「中國古拳法」。拳法收費繁雜紛陳，在他向主角（何金銀，周星馳飾）說明收費詳情時，整套對白有不少細節，均成為日後許多電影以至網絡仿作、模仿的對象，甚至是「騙徒手法層出不窮」的始祖。

這裡就是我們體育中心裡歷史最悠久的中國古拳法部，我就是中國古拳法的掌門人。（《破壞之王》電影截圖）

是日驚聞吳孟達仙遊，筆者搜得整段對白的文字版本，精彩如通俗文學，亦印證原片內容，精選部分內容與讀者一同懷念他精彩的演出——

鬼王達（吳孟達飾） 何金銀（周星馳飾）

鬼王達：這裡就是我們體育中心裡歷史最悠久的中國古拳法部，我就是中國古拳法的掌門人。 何金銀：那我應該怎麼稱呼你啊？老伯。 鬼王達：你可以叫我做「魔鬼筋肉人」，反正你不要叫我老伯就是了，好嗎？ 何金銀：那麼，魔鬼筋肉人，請問你的武館為什麼開在士多舖的後面呢？ 鬼王達：開士多舖是我的興趣，教拳才是我的正業。同時我這個人呢一向低調，最憎人沽名釣譽！ （拿出和李小龍的「合照」）

開士多舖是我的興趣，教拳才是我的正業。同時我這個人呢一向低調，最憎人沽名釣譽！我跟李小龍根本就是兩師兄弟，難道我到處去告訴別人嗎？（《破壞之王》電影截圖）

鬼王達：我跟李小龍根本就是兩師兄弟，難道我到處去告訴別人嗎？成龍他們常常過來跟我喝茶，我就甚少應酬他們的，（拿出《重案組》合成劇照）這就是成龍，你也看到了，難道這些我也要告訴你嗎？有什麼了不起嘛！怎麼樣？想學什麼？ 何金銀：那我可以學什麼？ 鬼王達：（示範與介紹）鐵砂掌——源於泗水鐵掌幫，威力無窮，任何人被擊中，五臟俱碎而導致送院途中不治，三日練成，收費六百！ 鐵布衫——源於福建省以北七十公里，汕尾以南五十海浬之南少林，練成之後全身堅硬如鐵，刀槍不入而水火不侵，五日練成，收費八百！ 血滴子——源於明末清初，乃是大內暗殺組的獨門暗器，取人首級於千里，易如反掌——因為殺傷力太強所以用這個溜溜球來代替，七日練成，收費一千。

血滴子（《破壞之王》電影截圖）

鬼王達：電光毒龍鑽——源於《龍虎門》的王小虎，原本只是一種幻想，但是經過我的改良已經成了一種必殺的腿法，收費千五！ 十字電光——於《鹹蛋超人》曾經殺死無數侵略地球的怪獸和那些暴君恐龍，七十年代曾經瘋迷幾多青少年，但是我可以告訴你——是假的！世上根本沒有這種武功，那只是拍電影用的，我不說你不知道。

十字電光《破壞之王》電影截圖