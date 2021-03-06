佛學非打坐等運到　藝術家宣正念盼作橋樑啟悟人生積極向上

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-03-06 16:06

正在葵涌展出的香港藝術家蕭靜知（Jessie Siu）個人展覽《夢幻泡影》，展出她於2020疫情下創作的多個系列，以不同畫風與混合媒介去展現人生的虛幻不實。Jessie希望她的作品能充當一道橋樑，讓大家認識佛教積極向上正信信仰，讓不同宗教信仰的人看完這次個展都對人生有所得著，更充實的生活。 文：賴家俊 圖：賴家俊、受訪者提供

香港不少藝術家出身自傳統學院或師徒訓練，習得純熟的手藝。Jessie除了孩童時代學過繪畫外，長大後卻是自學成才，雖然走過一段曲折摸索的道路，但亦因此讓她未有在任何框架限制下發揮創作，故而參觀是次展覽時，筆者問及一些作品的製作方式，得出的答案是平常較少聽到的手法，是Jessie反覆實驗後的經驗之談。

「我在英國讀了數年中學，在那時上過一些美術課。後來和香港朋友對比香港的美術課程，發現香港有嚴格評核標準和技法要求；相反英國的美術課是專題為本，每個月一個題目，老師容許你用自己方法演繹，沒有教怎麼技法，但容許你天馬行空去想。」

Jessie希望她的作品能充當一道橋樑，讓大家認識佛教積極向上正信信仰，讓不同宗教信仰的人看完這次個展都對人生有所得著，更充實的生活。(賴家俊 攝)

大學迷失走錯方向

大學時代的Jessie學業成績良好，幼時想過做畫家，但長大後一心只是想找一份「搵到錢」的工作，故而在英國讀了一年工商管理，知道不是自己所願，再轉學時裝設計，看似與藝術有關，但初衷是認為這一科較商業導向，更易搵到錢。

「工作後發覺商業導向，只談搵錢的工作不適合自己，每天像一個機械人不知做怎麼。」為了幫助自己認識自己，Jessie報讀了大學的哲學系碩士課程，涉獵不同哲學的知識，希望開闊自己的眼界。

後來受到安迪華荷（Andy Warhol ）以絲網印刷Pop Art的創作啟發，Jessie與弟弟共同設計一個可以在家中也能做到的絲網印刷製畫技術，在朋友間備受好評，並鼓勵她開班授徒，結果反應良好，開始她開畫室教畫的路。及後在其他畫家作品啟發下，決心要開自己的畫展，由教畫邁進一步創作自己作品系列。

「我經常覺得『藝術家』是一個很沉重的身份，我未辦過畫展，我不敢向人說自己是藝術家。」

如是者，2016年起Jessie開始規劃自己的作品系列，並曾舉辦了一個以道家哲學為主題的個展。不過正如很多藝術家所遇過的遭遇，對自己創作執著，或對生活種種有細緻入微的敏銳觀察，未幾讓Jessie陷入了抑鬱，情緒出了問題。在朋友的介紹下去了學佛，擴闊了她的眼界和思維，明白佛教並不是一般焚香燒衣的拜神信仰，而是有體系的哲學理論，教導人們如何修行以尋找快樂，活得精彩。

那一刻好像電影《Matrix》中Neo吃了那顆紅色藥丸，「叮」一下頓覺整個世界不同了！ 蕭靜知

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積極裝備自己待機緣而上

是次展覽主題《夢幻泡影》，作品色彩繽紛，可愛活潑，Jessie卻是以不同創作手法和混合元素，討論佛學生死輪迴，苦樂虛妄等嚴肅的人生課題。

有一張網上meme圖，一個小男孩在打坐怎麼都不做等時機，大家說這便是佛系，其實是對佛學的誤解。 蕭靜知

Jessie表示佛學並不消極，反而鼓勵人積極向上。佛教常說「無」和放棄「執我」，在藝術創作並不是指完全放棄自我，而是要做好自己的創作條件。「佛學告訢大家所有事並不是永恆不變，不要執我是指不要執著於存在，一切都是因緣和合而成，由於一切因緣，所以要做好自己待緣份到時可以修成正果」

她以自己創作路為例，近年她積極參加不同的藝展累積經驗，因為疫情上年她停了教畫，但一直沒放棄創作，手上已有一批作品，今年剛巧有展覽館向她招手辦個展，正正因為她平常做好準備，當有機會時她便能好好迎上這個機會。相反條件未到時，不要偏執苦於未有所獲，而要明白時機未到。

「我們常人以妄念來看世界，心思會隨景而變，自身會受到外在支配。佛教說明心見性，就是想追求我們本體不會隨外在轉變而改變，就算外在是逆境，我們的心也可以平靜。」

Jessie表示這次個展是第一步，希望以此讓大眾認識世界虛幻無常，給大家啟發去尋找快樂的哲學。

【展覽詳情】 《夢幻泡影》蕭靜知個展 展覽日期：即日至3月27日 開放時間：星期一至六上午9時至晚上7時，星期日及公眾假期休息 地址：KC100藝術空間，葵涌葵昌路100號地下

【展覽簡介】 香港藝術家蕭靜知（Jessie Siu）個人展覽《夢幻泡影》， 展出於2020疫情下創作的多個系列。以不同畫風與混合媒介去展現人生的虛幻不實。 金剛經偈語「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」說到世間一切人事物情感，像做夢般不真實；又像水上的泡影即生即滅；亦如露水，雷電般短暫無常。 但是我們總偏執虛妄地追求不老、不病、不死、不分離，永恆不變的快樂。因為我們貪著愛染，不知出離。愛緣不斷，無明所繫，身壞命終，又復受身。就是這樣眾生在生死苦海無限永恆地輪迴六道，無有出期。 驟眼看，作品色彩繽紛，可愛活潑，動感澎湃。背後探討的卻是生死輪迴，苦樂虛妄等嚴肅的人生課題。生從何來，死往何去? 藝術家希望透過藝術創作去探究生命的真相。