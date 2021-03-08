UA戲院宣告因疫情結業　影迷悼念：難忘IMAX睇Batman跳ifc

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-03-08 10:42

昨日（7日），多個網民在社交媒體上載UA Cinemas網站和App異常狀況，持續半天，未見改善，觀眾未能在網上購票，盛傳院線即將結束營運。根據影評網站「港。鏟。片」所述，院線今日早上公布詳情。

編輯嘗試上官網，可惜已「無法連上這個網站」；上App亦未能顯示內容。截至今日（8日）早上大約九時，網站恢復運作，內容卻是——

告別了，UA戲院！ 紀愛華 (Ira Kaye) 先生於1985年在香港成立了UA戲院，三十六年來，UA陪伴著大家一同成長，走過不同的人生階段，度過了無數光影時刻，成為大家生活的一部份。 UA數十年來一直用心經營戲院業務，致力提供最優質和專業的戲院服務，竭誠地為顧客帶來極致的觀影娛樂。 可惜，由於疫情及長期的經營壓力，UA遺憾地宣佈於即日起 (2021年3月8日) 全線結業，特此向長期支持UA的顧客鄭重致歉。 這絕對是一個痛心及艱難的決定，我們衷心感謝每一位UA的顧客、同事和合作夥伴過去的鼓勵和支持。 珍重。 2021年3月8日 備註: 為符合法律程序及保障各方利益，UA戲院已啟動清盤程序，個別客戶或合作夥伴如有任何查詢，可致電 3104-1777或 3104-1779。

UA Cinemas成立於1985年，早於1990年代開發電話及網上購票系統，香港各院線亦有仿傚。

其後，開創多種經營方式，包括會員制（憑積分免費獲贈戲票）、VIP影廳Director’s Club，並在2007年引進IMAX巨幕技術，創下多項業務紀錄。

UA Cinemas的Facebook專頁最後更新日期為2月17日，發放「買一送一」優惠信息，不少網民在帖下預先寫上「悼念」字句，例如「回水」、「好可惜！做左11年會員！戶口仲有七八千積分，生日戲飛未用！」

有網民表示它是政府「抗疫不力嘅犧牲品」，亦有人提起當年（2008年）第一次在IMAX看「燒腦」導演Christopher Nolan的《蝙蝠俠：黑夜之神》，電影在港取景，主角站在ifc一跳，巨幕令觀眾置身其中，人人都能親身感受金融投資失敗的最後一站，接通香港「大奇蹟日」的煲劇記憶。

據UA院線業內人士指出，該公司的人力資源部門，於星期日晚上突然通知全線員工星期一不用上班，將要星期一早上約十時左右到灣仔某個禮堂去聽一個長約一小時的講座。而據一些電影發行公司指出，在UA院線於去年年中上映的電影，至今仍未收到該收到的發行款額，部分款額少至數千元，反映該公司的財政狀況似乎出現重大問題。 影評網站「港。鏟。片」

院線歷史——

娛藝院線（香港及澳門）於1985年成立，一直領導市場，引進高端創新的放映技術及設備，配合最優質、專業的戲院服務，成為香港的主要院線之一，為普羅大眾提供極致的娛樂享受。 多年來，娛藝院線在香港戲院史上創下不少先河，例如1985年於香港開設第一間戲院「UA6」，正式將美式多廳迷你綜合戲院的模式引入香港以至全亞洲；又先後於1995年及1997年在全港開創電話購票及網上購票；2001年首度引入私人貴賓式影廳的概念，設立UA太古城的VIP影廳Director’s Club；2007年娛藝院線率先將IMAX巨幕技術引進香港，讓觀眾體驗「世界上最身歷其境的觀影震撼」；其中UA iSQUARE之IMAX影院曾經憑IMAX 3D版《阿凡達》勇奪「全球最高票房影院」之殊榮；於2015年娛藝院線亦成為IMAX全球平均單銀幕票房最高的院線； 2018年成為香港首間戲院推出視障 / 聽障觀影輔助設施。 娛藝院線憑藉豐富的戲院營運經驗，融會專業團隊的嶄新思維，在香港戲院業界佔據重要席位。 （來自UA Facebook專頁）

院線近年多次「彈出彈入」，戲院開了不久又「易手」交波，由其他院線接手，以致今天仍有觀眾以為K11 Art House是由UA經營，引起不少誤會。

吳孟達走了，連UA戲院都結業了，回顧一段香港美好回憶，歡迎大家留言分享。