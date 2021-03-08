UA Cinemas院線網傳結業　觀眾預先悼念：難忘IMAX睇Batman跳ifc

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-03-08 08:24

日前，多個網民在社交媒體上載UA Cinemas網站和App異常狀況，持續半天，未見改善，觀眾未能在網上購票，盛傳院線即將結束營運。根據影評網站「港。鏟。片」所述，院線將在今日早上公布詳情。編輯嘗試上官網，可惜已「無法連上這個網站」；上App亦未能顯示內容。

據UA院線業內人士指出，該公司的人力資源部門，於星期日晚上突然通知全線員工星期一不用上班，將要星期一早上約十時左右到灣仔某個禮堂去聽一個長約一小時的講座。而據一些電影發行公司指出，在UA院線於去年年中上映的電影，至今仍未收到該收到的發行款額，部分款額少至數千元，反映該公司的財政狀況似乎出現重大問題。 影評網站「港。鏟。片」

UA Cinemas成立於1985年，早於1990年代開發電話及網上購票系統，香港各院線亦有仿傚。其後，開創多種經營方式，包括會員制（憑積分免費獲贈戲票）、VIP影廳Director’s Club，並在2007年引進IMAX巨幕技術，創下多項業務紀錄。

UA Cinemas的Facebook專頁最後更新日期為2月17日，發放「買一送一」優惠信息，不少網民在帖下預先寫上「悼念」字句，例如「回水」、「好可惜！做左11年會員！户口仲有七八千積分，生日戲飛未用！」有網民表示它是政府「抗疫不力嘅犧牲品」，亦有人提起當年（2008年）第一次在IMAX看「燒腦」導演Christopher Nolan的《蝙蝠俠：黑夜之神》，電影在港取景，主角站在ifc一跳，巨幕令觀眾置身其中，人人都能親身感受金融投資失敗的最後一站，接通香港「大奇蹟日」的煲劇記憶。

院線近年多次「彈出彈入」，戲院開了不久又「易手」交波，由其他院線接手，以致今天仍有觀眾以為K11 Art House是由UA經營，引起不少誤會。在消息仍然流轉的當下，我們讀一讀Facebook專頁上陳述的院線歷史，回顧一段香港美好回憶，亦歡迎大家留言分享。

院線歷史——