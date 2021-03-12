M+博物館65米高大屏幕　全球第二大視覺文化博物館

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-03-12 22:00

因更換承辦商、工程延期和新冠疫情等影響的西九文化區M+博物館大樓，終完成建築工程，並於今天（12日）宣布建築工程圓滿完成，預料博物館今年底開幕，較原定2017年完工延遲4年。

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M+大樓由世界知名建築師事務所Herzog＆de Meuron，聯同TFP Farrells和奥雅納設計，是繼1977年巴黎龐比度中心後全球第二大當代視覺文化博物館，亦將會是足以傲視亞洲的文化建築。博物館坐落維港旁，樓高18層，總面積近65萬平方呎，其中17萬平方呎為展覽中心。樓內共設33個展廳、3間戲院、一間多媒體中心、一間學舍、一間研究中心，還有一個可飽覽維港景色的天台花園。為了呼應香港樓高多霓虹招牌的特點，博物館南面外牆裝上65米高、110米闊LED燈，讓LED屏幕可配合館內活動播放影像。

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大樓全部外牆覆蓋具層次感而不會生鏽的琉璃瓦，琉璃瓦會根據天空和陽光的變化而有顏色變化。牆身佈滿橫向像百葉的組件，這些橫向組件具遮陽用途，其密度和深度根據陽光射入角度調校，讓科研和辦公空間能有充足而柔和自然光。

參與設計的Jacques Herzog表示，博物館建於新填海地段，看似沒有一般博物館在舊地段重建的歷史包袱，但設計團隊仍然充份運用原址固有特點，例如因應港鐵機場快綫及東涌綫港鐵隧道在大樓正下方，設計團隊正善用這個地勢於隧道兩旁造出大型展區「潛空間」，並以此呼應博物館的開放性，通道呈開放式設計，讓遊人能四通八達來到博物館。

博物館所有展廳均集中在二樓同一層內，容許展覽能更充份運用地形空間。展覽空間天花橫樑之間留有天窗，讓自然光能柔和反射造出光照效果，展覽廳空調系統亦經特別設計，讓冷空氣由地下欄柵釋出，提高調節溫度效能。