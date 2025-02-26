《看我今天怎麼說》金馬獎影后鍾雪瑩專訪：我和「素恩」的距離

由黃修平執導，游學修、鍾雪瑩及吳祉昊領銜主演的《看我今天怎麼說》，自去年鍾雪瑩於金馬獎拿下影后寶座後，就一直引起外界注意，其後再於金像獎榮獲最佳電影、導演、男主角、女主角、新演員、原創電影歌曲及音響效果共七項提名，成為了二月香港上畫的影片中，備受矚目的一部。

文：金寶｜圖：天下一電影發行有限公司提供｜原題：《看我今天怎麼說》鍾雪瑩專訪：我和「素恩」的距離



素恩感受手語的靈動（圖片來源：天下一電影發行有限公司）

鍾雪瑩繼《填詞L》後，更進一步走入大眾的視線，她在《看我今天怎麼說》中，演出聾人少女「素恩」，有影評人說，看電影時一聽到鍾雪瑩開口說話，就明白為何她是影后了：一個靠配戴人工耳蝸接收外界聲音，和靠著讀唇學發音的人，她會是怎樣說話的呢？鍾雪瑩在電影中給出了令人印象深刻的答案，無論是發音、打手語及其他肢體上的演繹，都下過一番苦功。但其實鍾雪瑩和角色性格有一段很大的距離，要如何了解和進入素恩的內心世界，同樣很具挑戰性。

素恩因為聽不到，有些事情真的會能力上無法完成，即使做到，上司也未必會將工作交給她；而鍾雪瑩認為自己在「做不到」這件事上，很快就會認清現實：「有些事情會覺得自己是能力上做不到，不是心態上不行，例如讀中學時，物理和數學科成績特別差，通識、生物這些就會較高分，因為我對意識的觸感較強。」踏入電台，也有類似發現：「電台想我做有拍檔的節目，初期我也有嘗試，但我性格不易和別人分享和交代自己的感受，要培養很久才會有默契，那時我就意識到電台工作上我自己一個人會好些。」

快樂的手語學習過程（圖片來源：天下一電影發行有限公司）

即使不是聾人，電影中有幾場戲都容易引起共鳴，我們會看到素恩在人群當中的不適應，感到自己無法融入，這是大部份人都會經歷過的時刻。「素恩在一些社交場合，如果覺得自己處理不了，她會選擇離開，我也會這樣，偷偷溜走。」但作為藝人，有很多時候需要出席社交場合，鍾雪瑩也有應對之道：「我擅長聆聽，在群體中就算我不說話，也可以很自在，找些東西玩，吃吃東西，不會令自己心理狀況變差。但素恩會極端一點，她會躲進洗手間裡，關上門坐馬桶上，不肯出來。」

在鍾雪瑩眼中，素恩是個厲害的人：「有人請她做一件事，她會願意去做，也做得很好，但我沒有那個強烈要求自己追趕上優秀標準的心，我是沒有人能迫的，只能自發。我也很易認清我有哪些東西做得不好，知道後就會放棄了，素恩是好辛苦都不放棄，她很堅毅。

「素恩也不是膽小，不敢去做或不做某些事情，她只是沒有『放棄』這個按鈕，她會先接受一個任務，然後將這個任務做到極致。在遇上手語之前，素恩不知道有『放棄』這個選項，但我不喜歡過關，是常常會按『放棄』按鈕的。而不會放棄，其實沒有好或不好之分。」

素恩雖然是聾人，但學業成績優異（圖片來源：天下一電影發行有限公司）

「香港是一個高壓的成長環境，我相信這裡的小朋友，至少都會經歷過一些感到壓力的時刻，我也經歷過。」而透過《我的聾人朋友》這本書，和訪問過的聾人，鍾雪瑩了解到，聾人對此感受或會更深：「因為聾的緣故，會有很多人嘗試教他們要怎樣做，而聾人的叻和堅毅就是，他們就是不想有人教他們要怎樣做，因而努力做得更好。」

在深入了解素恩的內心世界後，鍾雪瑩再設計出素恩說話的方式和音調。「大眾對聾人可能有很多既定概念，但聾人的口語程度其實不一，我地都有遇過口語程度很好的聾人，像戲中的小演員鄭進希，說話就很流利，能說會道。」於是鍾雪瑩由思考素恩為何想學手語入手，去衡量她的口語程度。「素恩後來發現了打手語更自在，其中一個可能原因，和她的口語程度有關。另外我自己希望觀眾能更易吸收，容易聽到對白，加上素恩的性格，就調整出現在這個說話模式。」

手語令素恩發現她原來有其他選擇（圖片來源：天下一電影發行有限公司）

後記：

認識鍾雪每多一點，就愈能感受到她真的很不「素恩」，藉著觀察和思考入微，鍾雪塑造出素恩在大銀幕上形象，非本色演出，展現出絕對實力。香港崇尚精英，素恩的經歷，來自很普遍的教育價值，我們自少便被灌輸要克服困難，盡力做好每件事的觀念 ─ 即使那件事你不在行，放棄就是一個負面的詞語。現代開始有人在成功學上提倡選擇的重要，而鍾雪很早就認清自己合適或不合適甚麼，也沒有覺得放棄不好，只是純粹的不適合而已。也許有人覺得她很早就登上影后寶座是運氣，但其實成功的種子，可能一早就埋在她有選擇智慧的土壤裡。

(圖片由天下一電影發行有限公司提供，本文與藝文格物立場無關。）