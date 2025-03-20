專訪｜Marvel DC主筆Pat Lee漫畫展　融合兩大宇宙精華｜藝術三月

【專訪/藝術三月/Marvel/DC/漫畫】不論你是Marvel迷，還是DC鐵粉，這場展覽相信都會讓你熱血沸騰！



國際知名漫畫藝術家Pat Lee最近帶來「Spectrum of Heroes」漫畫藝術展，從Marvel Iron Man、蜘蛛人到DC蝙蝠俠、超人，他以獨特藝術風格，完美融合兩大漫畫宇宙的精華。展覽不僅展示其原稿，還特別設置了漫畫閱讀區、限量版大富翁遊戲以及復古變形金剛玩具，讓大家全方位感受Pat Lee創作魅力。



「Spectrum of Heroes」漫畫藝術展（海港城）

Pat Lee職業生涯始於19歲，他憑藉《Blood Pool》和《Prophet》等作品嶄露頭角，隨後與DC、Marvel合作，參與創作了《Superman/Batman》、《Iron Man》、《X-Men》等標誌性英雄漫畫，成為全球漫畫迷心中傳奇人物。

為了讓大家更深入了解Pat Lee創作心路歷程，我們特別進行了一次專訪，與他聊了聊其職業生涯、創作靈感以及對未來展望。

Pat Lee（海港城）

Q：能簡單介紹一下自己，並和我們分享一些你曾經創作過的超級英雄角色嗎？

Pat Lee：我是Pat Lee，是一名漫畫家，從事漫畫創作已經快30年了。我作品包括與漫威（Marvel Comics）和DC漫畫（DC Comics）的合作，曾參與過蝙蝠俠、超人、變形金剛、蜘蛛人等經典角色創作。這次展覽，我非常興奮能夠展示我30年來作品，從玩具到漫畫，甚至遊戲，涵蓋了多個領域。我特別期待展示我的蝙蝠俠和鋼鐵人作品，它們在我心中有特殊地位。

Pat Lee作品《BATMAN Journey Into Knight Issue 12》（海港城）

Q：你最喜歡的超級英雄是誰？為什麼他們對你來說如此特別？

Pat Lee：從小到大，我最喜歡的兩個角色是Marvel《X-Men》金剛狼和DC蝙蝠俠。他們是完全不同的角色，但都非常經典且擁有豐富歷史背景。看著他們在漫畫、遊戲和真人影視作品中演變，十分有趣。

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Q：成長過程中，你是否一直知道自己想成為一名漫畫家？

Pat Lee：是的，我從小開始收集漫畫，並且那時就知道自己想畫漫畫。甚至在高中時，我還會在課堂上在桌子上畫草圖。到了11年級，我問我媽媽是否可以讓我認真追求漫畫事業。她給了我一年時間嘗試，如果不行，我就得去上大學，因為她已經為我付了學費。幸運的是，在那一年內，我被一家大型出版公司錄用，19歲時便飛到加州接受培訓。

Pat Lee作品《Marvel Knights - Spiderman Issue 22》（海港城）

Q：可以講講你進入這個行業的契機嗎？

Pat Lee：入行並不容易，我必須準備一份作品集，通常是五頁樣稿，然後帶到漫畫展上，向Marvel和DC編輯展示作品。我媽媽非常支持我，甚至陪我一起去紐約漫畫展。我被拒絕了很多次，最後才被另一家出版公司錄用。

Q：漫畫行業要求非常高，你是如何適應這種高壓環境？

Pat Lee作品《Marvel Knights - Spiderman 》（海港城）

Pat Lee：壓力一直很大，因為所有東西都必須按時印刷，所以截稿時間非常嚴格。但我有一個非常棒的創意團隊，這讓整個過程變得有趣。多我從小仰慕的藝術家後來成了同事，感覺就像在和英雄們一起工作。

Q：你為Marvel和DC都工作過，能跟我們分享一下工作過程嗎？

Pat Lee：對於這兩家公司來說，流程通常是從編劇提供劇本開始。我會與編劇合作，並與編輯密切溝通，確保一切都符合故事情節和角色設定。一旦開始繪製鉛筆稿，你大約有30天時間完成一本漫畫繪製。這是一個團隊合作過程：有鉛筆稿畫師、墨線師、上色師、文字師和編輯，根據資歷，有時你甚至可以選擇團隊。

Pat Lee作品《The Invisible IRONMAN》（海港城）

Q：在創作這些角色時，你有多大的創作自由？

Pat Lee：這取決於情況，角色服裝和關鍵特徵通常需要保持一致以確保連貫性，但在風格上，他們會給你一定自由。例如，Marvel允許我以日本動畫機械風格設計我自己的鋼鐵人版本，後來這個設計還被做成了玩具，對我來說是一種極大榮譽。

Pat Lee《第七把刀》（7th BLADE）（海港城）

Q：你最近推出了一個新系列《第七把刀》（7th BLADE），能跟我們多聊聊這個項目嗎？

Pat Lee： 《第七把刀》是我和我哥哥十年前就開始構思的項目。它一直躺在檔案櫃裡，但現在我們終於把它變成了一個漫畫系列。故事發生在一個後啟示錄世界，講述了一名武士為師父復仇的故事，探討兄弟情誼、愛與復仇等主題。這個概念最初來自於我在DeviantArt上發布的一張黑色盔甲武士圖片，這張圖片後來在網上瘋傳。現在我們正在圍繞這個角色開發整個世界觀和故事。

Pat Lee作品《BATMAN SUPERMAN》（海港城）

Q：誰對你藝術風格影響最大？

Pat Lee：絕對是Jim Lee。他是這一行的大師，並且他故事非常勵志——他放棄了醫學學位去追求漫畫事業。我也非常崇拜Todd McFarlane，他以《蜘蛛人》和創作《閃靈悍將》（Spawn）而聞名。這兩位藝術家塑造了我藝術視野，並激勵我追隨熱情。

Q：對於想進入漫畫行業的年輕藝術家，你有什麼建議？

Pat Lee：保持熱情和堅持。這個行業競爭激烈，但如果你熱愛你所做的事情，並不斷進步，作品一定會被注意到。利用社交媒體展示作品，這完全改變遊戲規則。以前我不得不花費數千美元做廣告，但現在你只需要一張圖片就能在網上走紅。不要拿自己旅程和別人比較，每個人都有自己的成功之路。要繼續創作，保持靈感，並相信自己。

Pat Lee（海港城）

Q：最後這條問題可能有點爭議：Marvel還是DC？

Pat Lee：（笑）你知道嗎，這真的很難選，因為它們是兩家風格完全不同的公司，各有各魅力。老實說，我會……兩者都選！兩家公司各自有令人驚嘆之處。

【展覽詳情】

名稱：「Spectrum of Heroes」Pat Lee 漫畫藝術展 ＠海港城

日期：2025年3月20日至4月21日

時間：上午11時至晚上10時

地點：海港城美術館（海港城海洋中心二階207號舖）

