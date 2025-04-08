在繁囂中環尋找片刻寧靜　沉浸於The Henderson綠化藝術美境

香港寸金尺土，尤其在中環這個經濟金融核心地段，一秒的放空也顯得份外奢侈。



不論是在午飯還是下班的時段，人們在高樓與車流之間，總是渴望感受片刻的安寧。位於中環新地標The Henderson大樓外的休憩空間，現已優化成藝術花園，以大自然為主題的藝術家作品配合園林美景，跟中環急速節奏形成強烈且有趣的對比，藝術跟鬧市之間的距離，這麼遠那麼近。



位於中環新地標The Henderson大樓外的藝術花園

STICKYLINE x Leanna Lee的作品《The Fractal Forest》，將展出至5月31日。

踏入藝術花園，眼球隨即被巨型樹木雕塑所吸引，由五棵可愛且簡約的藝術樹組成的作品，是本地二人創作組合STICKYLINE與中學生Leanna Lee創作的《The Fractal Forest》。STICKYLINE兩位成員梁子程和黎意雄擅長創意紙藝，他們把平面紙張變為立體雕塑，簡約俐落的線條與輪廓，背後隱藏著複雜的數學與幾何結構，成為了他們獨特的設計語言。紙張與木材的關係密不可分，木漿是用於造紙的最常用原材料，而《The Fractal Forest》樹林雕塑就像是由紙到木的延伸。

STICKYLINE x Leanna Lee作品《The Fractal Forest》，那令人注目的獨特輪廓，靈感源自黃金比例與分形幾何，同時是呼應著著名藝術家達文西的完美人形比例，這種「完美」的數值與比例，巧妙跟大自然美學和The Henderson大樓外型，建構出親密的三角關係。這些帶著真摯童心的樹木雕塑，使用可循環再用的橡木及不銹鋼製成，再結合15種不同的植物與花卉，環保之餘，亦促進生物多樣性，吸引蝴蝶穿梭飛舞，而專誠為作品配置的音樂與燈效，為中環送上截然不同的日與夜風景，彷彿來到了一個疑幻似真的夢境。

Ned Kahn作品《生息之源》（Breathing Tree）

而位於花園中心位置的奪目之作，是由美國環境藝術家Ned Kahn創作的《生息之源》（Breathing Tree），他曾贏得有「天才獎」之稱的麥克阿瑟獎（MacArthur Fellows Program），過往創作主題一直圍繞可持續發展與環境意識，希望喚起公眾對環保的關注。《生息之源》也不例外，這是Ned Kahn在香港的首個永久裝置，通過太陽能驅動，頂部動態樹枝會隨風飄盪，洋溢著強烈的生命力，加上定時噴出霧氣及自然流動的水漩渦，像是在模擬大自然的呼吸，一起交織大自然力量，置身其中，可以感受到作品名字所帶出的生生不息意念。

Philipp Frank作品《Hypnotic Dream》

自然與科技並非對立面，就像德國數碼藝術家Philipp Frank作品《Hypnotic Dream》，他透過數碼技術與200年老樹連結，抽象光影投射到佛肚樹上隨著樹的自然頻率變幻，融合科技、感官與環境，像是響起了自然與藝術的交響曲，讓人停下急促的腳步，多停留一會，細賞大自然的韻律。

園景與植物設計由英國環境建築團隊Gillespies和樹木造型師Darren Lerigo合力打造

作為中環新地標建築，由Zaha Hadid Architects建築事務所設計的The Henderson，標誌性的優雅曲線與前衛風格令人注目，那流線型的形態亦從大樓延伸到藝術花園內。由英國環境建築團隊Gillespies和樹木造型師Darren Lerigo合力，將植物與設計融為一體，打造一個既富有詩意也活力十足的綠化天地。另外整個花園種植了大約45種植物，當中的蜜源植物包括柑橘、馬纓丹、山指甲、大花忍冬等，為蝴蝶製造友善的生態環境，吸引更多蝴蝶前來棲息。

花園建構蝴蝶友善的生態環境，

站在集合藝術、創新與可持續元素的藝術花園，時間彷彿慢了下來，或許會讓我們發現，中環從來不只有高樓大廈和匆匆腳步，這裡就是一個讓人舒暢放空的治癒空間。