Affordable Art Fair 2025探索藝博亮點｜門票獨家買1送1

。Affordable Art Fair「冉起當代」藝博會2025來到第12屆，繼續引領藝術普及化，請來98間本地及國際參展單位參展，以「敢賞・敢藏」為主題，結合創意與多元文化互相交流，鼓勵入場的藝術愛好者敞開心扉欣賞並收藏藝術作品。以下，我們一起率先探索Affordable Art Fair的亮點，獨家門票買一送一，更有焦點藝術家推介，細味當中獨特魅力。



第12屆Affordable Art Fair「冉起當代」藝博會請來98間本地及國際參展單位參展（Affordable Art Fair）

Affordable Art Fair 藝博會2025｜活動詳情

第 12 屆香港冉起當代（Affordable Art Fair）將於 2025 年5 月 22 日至 25 日於香港會議展覽中心舉行，匯聚超過 90 間本地及國際參展單位，呈獻逾千件多樣化當代藝術作品。今年和HK01合作推出會員優惠，2張成人門票套票買一送一！數量有限，售完即止。

日期：2025年05月22 - 25日（星期四至日）

地點：Hall 1D-E，香港會議展覽中心

公眾開放時段：

5月23日（五）12nn - 8pm

5月24日（六）10am - 8pm

5月25日（日）10am - 7pm

家庭時段:

5月24-25日（六至日）10am - 12nn

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Affordable Art Fair 2025回歸香港會展

Affordable Art Fair將於2025年5月22日至25日回歸香港會議展覽中心，匯聚了來自全球的98間參展單位，從歐美、亞洲到香港，多元的文化背景碰撞出火花，逾千件定價港幣10萬元以下的當代藝術品，由啟發性的繪畫、到創新的雕塑，以至前衛的裝置藝術，呈現了當代藝術的無限可能和多元文化共融。

Affordable Art Fair為很多藝術愛好者打開購入藝術作品的第一度門（Affordable Art Fair）

Affordable Art Fair「特別項目」

是次展覽特設不同的「特別項目」，有The Tiny Smile的沉浸式裝置藝術，巧妙地結合中國傳統符號與當代藝術，色彩與趣味兼備的圖案營造出和諧美學；而Jackie Case的「藝術轉換矩陣（Art Transfer Matrix, ATM）」，將我們日常經常接觸到的自動提款機變成互動裝置藝術品，一起以幽默的方式探討藝術世界的商業化現象，在消費時代，到底藝術的意義何在？還有謝克的藝術雕塑 「愛‧Great Love」，把香港的成長經歷作為靈感，化成東西方文化影響與不同材料結合的雕塑，讓觀眾反思當代社會與人們的永恆價值，無論世界如何變幻，愛始終是人類的共同語言。這些作品背後，不但緊扣著生活日常，也顯現出藝術家的初心，適合打卡之餘，亦觸動我們的心弦。

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Pen So作品（Affordable Art Fair）

Affordable Art Fair聚焦3位藝術家

除了展場亮點項目，我們亦聚焦三位藝術家，大家參觀時務必留意。贏得日本國際漫畫奬、意大利博洛尼亞拉卡茲獎的本地藝術家Pen So，以他對香港城市景觀的細膩描繪的黑白藝術而聞名，畫作捕捉了香港街頭的日常瞬間，灣仔、維港、九龍城等的獨特風景，從展出的真跡作品中感受到這座城市獨有的韻律與溫度。

另一本地藝行家黃文杰，作品中簡約的構圖和顏色，是運用不同繪畫技巧，抽象地揭露各種人性情感的狀態，這些創作靈感源自於他個人的情感，以理性的方式表現出內心的感性，嘗試探索理性與情感之間的平衡。至於哥倫比亞藝術家Alejandra Jaramillo，以充滿大自然色彩作品細膩地探索那些常被忽略的「巨大卻微小的痛苦」，這些體驗轉化到不同媒介上，從紙張到織品，展開療癒心靈的對話。

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跟英國領事館合作展區「GREAT Art」（Affordable Art Fair）

同場另有跟英國領事館合作展區「GREAT Art」，以港英兩地的文化交流，展現英國無窮創意與其延續數百年的藝術文化傳統；至於「Young Talent Hong Kong」展，則結合陳裕志、Aria Chan等五位新銳藝術家作品，前者以塑膠與鋁板構建像素化雕塑「Synthetic Horizon」，後者的冥想風格作品就源自個人故事；還有為小孩與成年人而設的各式工作坊，互動形式啟發藝術創意。

透過今次展覽，無論是資深收藏家，還是第一次接觸藝博會的大眾，在濃濃藝術氛圍下，一起感受美學的洗禮，從中尋找跟自己共鳴的作品。