弘揚中華文化｜「樂林泉──中外園林文化展」計劃於明年來港展出

香港賽馬會與故宮博物院去年簽署為期五年的《萬方傳播中華文明及文化科技人才培養計劃》合作框架協議（計劃），涵蓋故宮修繕、兩地文化交流、藝術科技人才培訓、策展等範疇，旨在於海內外弘揚中華文化。透過教育項目、論壇、專題考古研究、紀錄片等在香港、內地和全球層面傳揚中華文化。計劃最近推出重要展覽，聯合中外博物館在北京故宮策劃「樂林泉——中外園林文化展」，以二百多件／套重要文物呈現中國園林經典，再折射不同區域的園林文化，包括乾隆御筆親題書畫、宋徽宗瘦金體真跡，以至莫奈《睡蓮》等中外名作。



「立足東方，面向國際」

香港賽馬會及其慈善信託基金於2023年9月策略性撥款68 億港元資助成立公益慈善研究院，集「智、善、行」（智慧、善款、行動）於一身，為國家以至全亞洲的公益慈善事業作出貢獻。研究院立足東方，面向國際，致力與各基金會、公益慈善持份者和其他機構合作，在本地、區域和全球層面推廣公益慈善的領先思維，為業界構建交流平台，共襄善舉，普惠社群。

由公益慈善研究院獨家捐助、故宮博物院主辦及芝加哥藝術博物館聯合主辦的「樂林泉——中外園林文化展」（「樂林泉」），早前在北京故宮午門正殿及東西雁翅樓展廳開幕，作為五年合作計劃的首個大型展覽，「樂林泉」嘗試結合藝術與科技，以創新形式展示中華優秀傳統文化。

公益慈善研究院主席、香港賽馬會慈善信託基金信託人黃嘉純表示，「樂林泉」是我們與故宮博物院五年合作計劃的重要項目，「適逢馬會140週年及故宮博物院成立100週年慶典，令今次展覽更顯意義非凡，展覽結合數字化互動技術，生動呈現中國園林雅事的魅力。」

故宮博物院院長王旭東博士在展覽開幕式時表示，全球文明倡議提出以來，故宮博物院透過系統化、多維度的創新實踐，積極構建中華優秀傳統文化與國際對話交流合作的創新模式，「希望本次展覽在促進文化遺產可持續發展的同時，為現代社會的發展提供參考和借鑒。」

「樂林泉」三字來自乾隆在《皋塗精舍圖軸》上御筆親題的詩塘，展現古人對自然山水的嚮往。展覽設六大單元：雅集、鑑藏、遊山、靜修、觀花，以及暢音，並通過以上的園事及蘊藏其中的文學、書畫、戲劇及歷史元素，探討人類在不同地理區域和不同歷史時期對園林景觀的影響。

「樂林泉——中外園林文化展」在北京故宮午門正殿及東西雁翅樓展廳舉行。

展覽共展出超過二百多件／套文物，匯聚中外各國的珍貴文物和文化瑰寶。除故宮及中國多所博物館，還有美國芝加哥藝術博物館、美國大都會藝術博物館、耶魯大學英國藝術中心，以至法國凡爾賽宮借出的館藏，參觀者可欣賞到中國字畫、西方油畫、雕塑、日本浮世繪、波斯細密畫等藝術佳作，包括宋徽宗趙佶自創的瘦金體真跡、南宋書畫名家趙伯驌開創新派水墨風格的《萬松金闕圖》，還有莫奈的《睡蓮》和葛飾北齋的《桔梗與蜻蜓》等。

展覽從北宋文人私人園林、明代禪院、乾隆花園，走到龐貝別墅花園、中世纪修道院園林、法國凡爾賽宮園景等，以不同地域及歷史時期的藝術作品對照中外造園哲學異趣。

《祥龍石圖》卷被為宋徽宗趙佶真跡，除有其標誌的瘦金體題詩，亦被公認為他首次在藝術創作上實現詩書畫印的完整統一，是十分重要的作品。

展覽獲多間海外博物館協助，展出多幅西方名畫對照中國的園林文化，包括莫奈名作《睡蓮》。

現場可看到多幅宋朝時期的畫作，包括相中馬麟的《層疊冰綃圖》，只選取梅花部分花枝而不是整株植物，足見當時文人情懷。

計劃於2026年登陸香港藝術館

「樂林泉——中外園林文化展」將作為巡迴展在故宮博物院展出至6月29日，並計劃從7月起先後移師蘇州博物館和寧波博物院舉辦，然後於2026年來到香港藝術館舉行最終站展覽，相信會是本港年度最重磅藝術展，詳情可留意有關公佈。市民亦可於故宮博物院網頁上觀賞到部份數位展覽內容 (網頁地址)，讓世界各地人士均能足不出戶欣賞這些園林珍品。機會難逢，萬勿錯過！

（資料及相片由客戶提供）