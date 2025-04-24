「故宮館藏X香港非遺」展覽香港重置 展現傳統藝術的創新面貌

香港特別行政區政府文化體育及旅遊局於2024年第二度參與深圳市委宣傳部主辦的「深圳讀書月」並取得豐碩成果，其中一項重點活動是由香港出版總會及深圳讀書月組委會合辦、文創產業發展處資助，在深圳舉行的「故宮館藏X香港非遺」展覽及書展。為延續有關成果，並響應2025年「香港全民閱讀日」，香港出版總會在文創產業發展處的資助下，將於2025年4月18日至27日在沙田新城市廣場舉行「故宮館藏X香港非遺」香港延展，公眾可免費入場參觀。



11幅故宮館藏精品畫作復刻版免費欣賞

「故宮館藏X香港非遺」香港延展重點展出11幅由故宮文創．香港空間借出的北京故宮博物院館藏精品畫作的復刻版，包括：﹝唐﹞韓滉《五牛圖》，﹝宋﹞米友仁《瀟湘奇觀圖》，﹝宋﹞馬麟《層疊冰綃圖》，﹝元﹞黃公望《天池石壁圖》、《九峰雪霽圖》、《快雪時晴圖》，﹝明﹞唐寅《步溪圖》、《風竹圖》、《王蜀宮伎圖》、《事茗圖》，﹝明﹞仇英《玉洞仙源圖》。參觀者可從中感受到國寶之美，增加對中國文化藝術的認識和審美情趣。

「故宮館藏X香港非遺」香港延展策展人周婉美女士

北京故宮博物院館藏精品畫作復刻版﹝唐﹞韓滉《五牛圖》。

北京故宮博物院館藏精品畫作復刻版﹝宋﹞米友仁《瀟湘奇觀圖》與相呼應的香港非遺技藝作品客家花帶。

北京故宮博物院館藏精品畫作復刻版﹝明﹞唐寅《王蜀宮伎圖》。

多件香港非遺作品一新耳目

同場更有多件由香港非物質文化遺產（非遺）技藝資深導師或相關機構製作的精美作品，當中包括中式長衫、客家花帶、傳統紮作、中國剪紙。部分展品更是由香港非遺資深導師特別為這次展覽製作，創作靈感來自北宋畫家王希孟唯一傳世畫作《千里江山圖》，資深導師心靈手巧，把他們對畫作的理解融入非遺創作中，帶給觀眾別樣的藝術觀賞體驗。

香港非物質文化遺產傳統手工藝：香港中式長衫（香港理工大學時裝及紡織學院姜綬祥教授與吳國禧博士團隊製作）

香港非物質文化遺產傳統手工藝：傳統紮作（許嘉雄製作），創作靈感來自北宋畫家王希孟唯一傳世畫作《千里江山圖》。

人類非物質文化遺產：中國剪紙（李云俠製作）。

主題書展精選多種故宮國寶和香港非遺題材圖書。

香港雄師樓美術紮作創辦人許嘉雄先生。

客家花帶編織技藝資深導師劉海慧女士。

香港時裝設計師及長衫非遺傳承培訓計劃學員楊曉琦女士（右），香港時裝設計師及長衫非遺傳承培訓計劃學員劉曉樂先生（左）。

主題書展與免費導賞加深觀展體驗

為了令觀眾對故宮國寶及香港非遺有更深入的認識，香港延展的展場內設有主題書展，精選故宮國寶和香港非遺題材圖書逾50種，讓觀眾有機會了解中國文化藝術的發展和特色。同時，延展期內每天特設8節免費公眾導賞團，由專業導賞員向觀眾仔細介紹展品的歷史故事、藝術特色和文化意義。

「故宮館藏X香港非遺」香港延展公眾導賞團

日期：即日至2025年4月27日

時間：上午11時、下午1時、下午2時、下午3時、下午4時、下午5時、下午7時、下午8時

地點：沙田正街新城市廣場3期L1中庭

語言：粵語或普通話

無需報名 免費參加

「故宮館藏X香港非遺」香港延展

日期：2025年4月18日至27日

時間：上午11時至下午9時

地點：新界沙田正街新城市廣場3期L1中庭

免費入場

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免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。

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