軟硬天師再合體！黑色幽默舞台劇《笨蕉大劇院》8月公演暫定36場

【舞台劇/軟硬天師/葛民輝/林海峰】繼去年《拉闊音樂會 軟硬廣播道3號FANS殺人事件》引起熱烈討論後，外界一直關注軟硬天師會否再度合作。早前葛民輝於第33屆香港舞台劇獎頒獎禮上提及，因暑假期間將有「新場地表演」，未能參演舞台劇《Di-Dar》的校長角色，間接透露了二人將有新動向，引起外界不少猜測。



林海峰與葛民輝將以舞台劇《笨蕉大劇院》再度合作（letmeentertainyoutheatre/IG）

近日，謎底終於揭盅。林海峰與葛民輝將以全新舞台劇《笨蕉大劇院》再度攜手，演出將於8月8日至9月18日在香港演藝學院歌劇院舉行，預計共36場。消息一出，受到眾多戲迷關注。

「笨蕉大劇院」Instagram專頁初期僅發佈有「八月八 林海峰 葛民輝」字樣的宣傳圖像（letmeentertainyoutheatre/IG）

此劇籌備消息，最初透過一個名為「笨蕉大劇院」的Instagram專頁流出。該專頁初期僅低調追蹤林海峰及葛民輝的帳號，其後發布一張僅有「八月八 林海峰 葛民輝」字樣宣傳圖像，更是一度令網民熱烈猜測演出是否僅此一場，可見二人合體之吸引力。

直至上週五（5月16日），官方才正式公布《笨蕉大劇院》完整演出場次及票務詳情：票價由港幣480元至1280元不等，指定信用卡客戶可於5月28日優先購票，而公開發售則定於6月3日。以軟硬的號召力，新一輪「撲飛」熱潮相信在所難免。

對上一次軟硬合演舞台劇，已是2014年改編自日本名導三谷幸喜作品的《笑之大學》。（資料圖片）

軟硬在舞台劇方面合作不算頻繁，對上一次二人合演舞台劇，已是2014年改編自日本名導三谷幸喜作品的《笑之大學》。近年，林海峰在舞台劇界相當活躍，與黃子華合演的《愛我別走》更是城中熱話；而葛民輝去年亦憑藉在舞台劇《Di-Dar》中精湛演出，勇奪香港舞台劇獎最佳男配角殊榮，表現備受肯定。此次軟硬再度合體回歸劇場，自然令廣大戲迷引頸以待。

《笨蕉大劇院》暫定將會演出36場（letmeentertainyoutheatre/IG）

根據官方發布簡介，《笨蕉大劇院》開端充滿懸念：「台上的他正在告別演出，台下的他即將告別世界，突然劇院傳出一吓槍聲『笨蕉』！」此描述暗示劇情或會以「戲中戲」結構呈現，從台上和台下不同角度展開故事，並結合荒誕和黑色幽默元素。

韋羅莎以及柯煒林亦加盟《笨蕉大劇院》演員陣容。（letmeentertainyoutheatre/IG）

演員陣容除了林海峰與葛民輝，亦包括實力派韋羅莎，以及近年表現突出的柯煒林加盟。他們將與軟硬在台上擦出怎樣的火花，無疑是此劇另一大看點。

【演出詳情】

名稱： 《笨蕉大劇院》

日期： 2025年8月8日至9月18日

時間： 星期二至六 晚上8時；星期日 下午3時

地點： 香港演藝學院 歌劇院

票價： HK$1280, $1080, $880, $680, $480

