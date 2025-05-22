打卡必去！香港故宮「紋」以載道沉浸展　分分鐘好玩過teamLab？

【展覽/香港故宮文化博物館】如果你喜歡TeamLab沉浸式展覽，不妨來試試這個「中國風TeamLab」！



最近在香港故宮文化博物館舉行的《「紋」以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展》，將紫禁城裡屋簷、牆面、門窗，甚至服飾和器物上中式紋樣，通通用光影和科技呈現出來，讓你真正走進一個會互動、會呼吸的紋樣世界。



《「紋」以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展》展覽現場（香港故宮文化博物館）

《「紋」以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展》展覽現場（香港故宮文化博物館）

中國人自古就懂得用圖案裝飾生活，從建築到家具、衣服，每一種紋樣各有寓意，也藏着一代代審美和故事。這次展覽由香港故宮文化博物館和北京故宮博物院聯合主辦，是兩館首次合作的多媒體專題展。策展團隊將經典故宮紋樣與創新數碼技術結合，不只是展示圖案，更透過互動和沉浸式設計，邀請大家用身體和感官去體驗、去發現紋樣背後文化。

《「紋」以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展》展覽現場（香港故宮文化博物館）

《「紋」以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展》展覽現場（香港故宮文化博物館）

展覽分為七個主題空間，每個空間都有不同設計和互動。走進展廳，你會發現這裡沒有傳統文物，反而被中國圖案光影包圍，感覺很像走進了中式版本的TeamLab展覽。

首先是「流光溢彩」空間，地板和牆壁上星辰、祥雲、龍鳳瑞獸、花鳥草木等紋樣，會隨着你腳步和動作產生變化。例如你踏上指定位置，地上花樹會結果，祥雲也會移動到你身邊，讓人會心微笑。

《「紋」以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展》展覽現場（香港故宮文化博物館）

接下來是「紋法自然」，你只要走近盆栽裝置，輕輕揮動手臂，就會看到四季花卉輪流盛放、果實纍纍。同場「巧思成紋」則用人工智慧科技，讓大家可以細緻探索文物表面紋樣，透過三維數據，立體欣賞器物細節。

《「紋」以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展》展覽現場（香港故宮文化博物館）

最受歡迎的打卡位，必定是「錦繡紋章」單元。這裡選取了皇室服飾上龍紋、鳳紋、蝴蝶紋，將平面織繡圖案變成立體動態影像。你穿梭在帳幔之間，會看到瑞獸和彩蝶在光影中環繞，感受中國傳統服飾的華美與活力。

「紋彩藻飾」則把太和殿、千秋亭和臨溪亭三處著名藻井天花圖案帶進展廳，抬頭就是色彩繽紛、圖案繁複的頂部設計。

之後是「紋窗弄影」，只需短短兩分鐘，投影便會讓你經歷四季交替，窗櫺上還有吉祥寓意的傳統紋樣。此外，這裡還安排了與故宮人氣「長腿兒」貓和梅花鹿合照小驚喜，增添趣味。

《「紋」以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展》展覽現場（香港故宮文化博物館）

展覽還有不少互動體驗，「古紋新生」單元讓觀眾可以親手設計屬於自己的游魚、飛鳥圖案，現場畫好後會即時投射到展牆上，和其他觀眾的創作一起游動、飛舞。展覽期間，館方還安排了多場工作坊，有興趣讀者可留意官方資訊。

【展覽詳情】

名稱：「紋」以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展

地點：香港故宮文化博物館展廳7

日期：即日至2025年10月13日

