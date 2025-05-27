打開日常物件無限想像！專訪DX設計館《Everyday＋常物》策展團隊

我們日復一日在熟悉的環境中生活，桌椅、膠瓶等日用品早已融入日常肌理，平凡得讓我們幾乎視而不見。但如果換個角度，加上一點設計心思，這些「常物」又會呈現出怎樣的新面貌呢？

最近，香港設計中心（Hong Kong Design Centre）於深水埗DX設計館舉辦《Everyday＋常物》展覽，為我們帶來一個有趣的答案。展覽集合六個本地設計單位，透過一系列互動裝置和工作坊，邀請大家重新思考日常物件的美與可能。



左起策展團隊Milk Design創辦人兼工業設計師利志榮、Talking Hands主理人徐巧詩以及香港設計中心策略發展總監林偉強博士。（圖片由香港設計中心提供）

這次我們專訪了香港設計中心策略發展總監林偉強博士（Wallace Lam），以及策展團隊Talking Hands主理人徐巧詩（Ire Tsui）、以及Milk Design創辦人兼工業設計師利志榮，深入了解設計師們如何「變廢為寳」。

深水埗設計新地標 DX設計館連結社區

自去年底開幕以來，位於深水埗通州街DX設計館已逐漸成為區內一個新文化聚腳點。林偉強博士分享道，DX設計館定位不僅是一個設計展示空間，更是一個與社區緊密連結的平台。「我們希望DX設計館成為一個社區聯繫、共同創造和享受的地方。」

展覽匯集六個本地設計師、藝術家及社區創作者單位，以日常生活中被忽視的物品為創作媒介，展出多組精彩設計項目。（圖片由香港設計中心提供）

為何這次主題會落在日常物品？林偉強博士解釋，這是延續早前「深水埗設計」主題延伸與深化。「我們想進一步思考，設計如何真正走進居民生活？這次展覽希望讓物品擁有新生命，讓不同年齡層市民都能了解設計如何改善生活——這就是我們的切入點。」他觀察到，深水埗本來就是一個重視循環再用、環保回收的社區，「這裡有很多回收點和推動升級再造的組織。展覽正是希望借助這些動力，把升級再造和創意結合起來，打破大眾對日常物的界限。」

香港設計中心策略發展總監林偉強博士（右一）與《Everyday＋常物》展覽策展團隊及一眾設計師合照。

他認為，展覽是提升公眾意識的開端：「我們希望透過展品，讓市民了解到每件物品都有多種可能性，而不僅僅是其最初被設計出來的用途。當一件舊物被賦予第二次生命時，它能以怎樣狀態存在，並如何改善我們生活？這是一個很大的課題，而展覽是一個起點。」他坦言，要真正實踐循環經濟，需要整個社會的努力，從源頭設計到廢物處理，環環相扣。

除了服務社區，林偉強博士也希望DX設計館成為吸引區外及旅客設計新熱點。「近年深水埗已成為旅客深度遊地區，我們希望透過設計，令這裡更有活力，成為設計旅遊據點。」

《Everyday＋常物》展覽是如何構思出來的？

這次展覽由Talking Hands主理人、設計編輯徐巧詩與Milk Design創辦人、工業設計師利志榮聯手策劃。提及策展理念，徐巧詩坦言，團隊在接到項目時，距離開展的剩餘時間已經不多：「我們思考，什麼主題最容易得到大眾共鳴？什麼是所有人都能立即產生聯想和感覺的？『日常物』便成為了答案。」

Talking Hands主理人、設計編輯徐巧詩（圖片由香港設計中心提供）

徐巧詩提到，著名攝影師Michael Wolf曾拍攝一系列關於香港「Informal Solutions」（民間智慧）的作品，記錄了市民如何巧妙地利用日常物件解決生活難題，這也為策展團隊帶來不少啟發。「對於香港人來說，尤其是基層群眾，舊物不會輕易丟棄。很多時候會想辦法再利用，或者將舊物改頭換面，賦予新用途。因為香港地方小，生活節奏快，大家都很懂得靈活變通。這種源於生活本身的創意，就成為了我們展覽主題。」

利志榮則補充，改裝和再利用物件，其實是每個人與生俱來的創意本能。「在深水埗這樣的基層社區，人們往往更懂得發揮創意，運用有限資源去改善生活。我們想透過展覽帶出一個訊息：創意並非設計師的專利，日常生活中處處都是創新源頭。」

Milk Design的創意總監、工業設計師利志榮（圖片由香港設計中心提供）

兩位策展人表示，整個策展過程都緊扣「Everyday +」精神，從中發掘在城市和社區內隱藏的「加乘價值」和創意新發現。「由內容構思到展場設計，我們都盡力將『常物』可能性呈現出來。」他們解釋，例如展覽入口主視覺展台，便是用特意搜羅回來的物流箱堆砌而成。「我們在箱子裡放了一些大家平時很常見的日用品，然後作模糊化處理，讓大家只看到物件大致輪廓，是想在一開始就引發大家對這些『常物』的重新想像。」

展覽匯集六個本地設計師、藝術家及社區創作者單位，以日常生活中被忽視的物品為創作媒介，展出多組精彩設計項目。（圖片由香港設計中心提供）

在舊桌椅、繩結與AI中 發現設計無限可能

《Everyday＋常物》匯集了六個背景各異的本地設計及創作單位，他們均以擅長運用日常物料創作見稱。徐巧詩透露：「我們挑選的設計師和藝術家，每一位都已經在日常物再創領域深耕多年。」

藝術工作室MUDWORK作品《那些年，我們不再錯過的枱櫈》以及《(隨時)BOOK 場打波》 （圖片由香港設計中心提供）

其中，藝術工作室MUDWORK帶來了由舊課室桌椅與二手材料改裝而成的自製電動車，將廢棄物轉變為實用且有趣的交通工具；他們也帶來了一系列用摺櫈、月餅盒、籃球架等各式材料製作而成的「羽毛球拍」，提倡大家開放想像，探索全新「羽毛球」運動，享受打球樂趣。

繩結設計師蕭俞《死結日常》（圖片由香港設計中心提供）

繩結設計師蕭俞（Zoe Siu）則展出了一個讓人印象深刻的巨型「死結」坐具裝置，名為《死結日常》，觀眾不僅可以走進「死結」打卡，還能透過這件作品思考繩結與日常生活的關係。

香港升級再造產品設計師張瑋晉《廢物升級，再升級!》（圖片由香港設計中心提供）

升級再造產品設計師張瑋晉（Kevin Cheung）則展示了他多年來創作歷程，包括將塑膠瓶改造為音響、樂器、燈具與家具，以及將鋁罐打造成屋頂和家居用品等。地圖雜誌《ISLANDERS 島民》代表則分享了他們在坪洲進行的社區研究，例如觀察街坊如何巧妙利用日常物件改造街燈，形成獨特社區風景。

「Islanders 島民」在坪洲進行的社區研究「圖誌」。 （圖片由香港設計中心提供）

展覽中最具科技感的，莫過於由謝子工作室與Kelvin Ho Design聯手創作的AI互動裝置。他們利用AI人工智能，將展場中收集到的日常物件（如舊報紙、水管、帆布等）作為素材，讓AI進行解構、重組、變形，生成一系列天馬行空、充滿奇幻色彩「奇異物品」動畫。

謝子工作室、Kelvin Ho Design《奇物狂想曲》（圖片由香港設計中心提供）

除了精彩展品，策展團隊亦強調展覽互動性和延續性。徐巧詩表示：「我們特意在展品旁放置了明信片，讓參觀者可以寫下或畫下他們對日常物的創意想法。我們希望最終展出的不僅是設計師作品，也能夠呈現公眾集體智慧。」展覽期間將會有一系列工作坊、導賞團、講座及開放日活動，詳情請留意香港設計中心社交媒體。

兩位策展人表示，設計其實是一種精神：「我們期望參觀者看完展覽後，能將這份對『日常＋常物』思考帶回家，在自己生活中實踐。」只要用心觀察，勇於嘗試，每個人都可以成為生活的設計師。

【展覽詳情】

名稱：Everyday＋常物

日期： 即日起至2025年8月31日

時間： 上午11時至晚上7時（逢星期二休館，公眾假期除外）

地點： 九龍深水埗通州街280號 DX設計館地下前館

更多精彩活動資訊，請參閲DX設計館網站：https://www.hkdesigncentre.org/tc/dx/happenings