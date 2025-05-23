用張國榮歌曲為題　以書寫壓抑來療癒壓抑 ——《有心人》｜開卷樂

《有心人》是作家張婉雯的最新作品。這部小說集由二零一三年開始策劃，歷時十一年之久，終於在今年正式面世。書中收集了十三篇以張國榮歌曲名稱為題的短篇小說，寫出大眾對抑鬱的共鳴。

文：香港電台開卷樂｜原題：透過書寫壓抑來療癒壓抑 ——《有心人》（下）



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這顆心，長了十一年

《有心人》一寫便寫了十一年，這並不是張婉雯意料之中的事：「當時，我單純只想以張國榮的作品編撰一部小說集，寫了很久，然後發覺這段時間的變化很大。」這十年期間，她初次確診抑鬱症、需接受治療；同時又要兼顧作家和母親的角色，自己像和這座城市一起成長，經歷着大大小小的變化。

一部籌備了十一年的作品，當中少不免要不停修訂內容。其中〈大熱〉、〈無心睡眠〉和〈潔身自愛〉三篇，都是早已刊登的作品；而在此書中，張婉雯則大幅改動這幾篇的內容，透過增加文章的篇幅，令故事更立體，也因此對自己的寫作能力更有信心：「舉例來說，以前我寫三千字的故事就感到滿足，或者認為自己的能力僅限於此；但現在回顧舊作，我覺得自己可以寫得更多。」

張國榮（網上圖片）

魔幻和寫實：〈春夏秋冬〉、〈灰飛煙滅〉

有讀過張婉雯小說的讀者，相信也能感受到她以柔軟、正氣的文筆描寫世間百態的寫實風格；然而這次出版的《有心人》則收錄了有魔幻元素的作品，如〈春夏秋冬〉和〈灰飛煙滅〉。「無論你是甚麼派系的作家，都不是只有一個面向，區別在於你如何把它展現出來。」張婉雯說。〈春夏秋冬〉是她二零一九年的作品，改編自她第一本書《極點》的其中一個故事。改寫的契機，是因收地而衍生的貓狗安置問題。她一向關注動物權益，但文學創作並非將道理說一遍就完成，尤其對不喜歡在創作中說教的張婉雯而言，便選擇了用魔幻的寫法讓讀者自行感受箇中的訊息。

瘟疫打破了人們日常生活的秩序，圍城之內上下權力逆轉；有人無度地沉溺享樂，有人頹廢猶如行屍走肉。卡繆以此引導讀者思考人類的生命與生存狀態。

至於〈灰飛煙滅〉，她憶述：「我在寫的時候，想起了卡繆的《鼠疫》。鼠疫出現，是可以毫無理由的。」經歷了疫情等事件，令她反思許多事的出現未必有因。這些荒謬是活生生的現實，無法改變，只能接受，而作品有趣的地方是，讀者可以根據自身經驗解讀。

反抗自我壓抑：〈潔身自愛〉

除了魔幻元素，《有心人》也記錄着張婉雯書寫「情慾」和「社會邊緣者」的一面，例如〈潔身自愛〉，這故事透過一頓尋常的飯局，講述一個教會傳道人以「自愛」為原則，努力抑壓着陰暗面，但後來卻因為一次醉酒事件而將陰暗面曝露，「這故事改編自真實事件，原本結局是不愉快的，但在故事中，我多少是在拯救主角，使他免於兇惡。」她藉此篇文字告訴我們：人類陰暗的一面，都是真實屬於自己的部分，也許有值得被看見的價值，我們也未必需要將之收藏得小心翼翼。

亂世中的真情：〈春光乍洩〉

王家衛電影《春光乍洩》，講述張國榮與梁朝偉所飾演的一對男同性戀者的愛情故事。（網絡圖片）

〈春光乍洩〉無疑是張國榮的代表電影之一，張婉雯亦以此為作為《有心人》的壓軸篇章，故事講述一位鳳姐珍妮和她的一位男顧客大麻成，因疫情逼使而同居五天。兩人日久相處，漸漸產生情感拉扯，建立真實的、互相關懷的情感。讀者可能會察覺到，這與《傾城之戀》的故事有點相似。張婉雯坦言，故事的靈感正是源於此，這對男女的關係源於單純的互相利用，後來卻因此而彼此依賴。

大麻成和珍妮的結局，並沒有與范柳原和白流蘇一樣修成正果，但這段短暫的經歷，都令彼此發掘到自己的可取之處，他們的人生亦因而有所成長。以光明的結局作為全書的結尾，也是《有心人》為讀者留下的一份溫柔。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）