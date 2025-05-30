香港文博會展出《鄭和下西洋》水墨長卷 沉浸式XR體驗秦代帝陵

第三屆香港國際文化創意博覽會（香港文博會）將於 5 月 30 日亞博館開幕，展開為期四天，合共8個展館，近 50,000 平方米展覽空間將涵蓋文化產業綜合館、藝術美學館、國際文旅貿易館、數字創意館等八大主題展區。即睇展區其中兩大亮點！



其中一大亮點為《鄭和下西洋》500 米水墨長卷，全寬 1.2 米、重 260 斤，由中國著名畫家鐘開天耗時 13 年創作完成，以三卷十八章呈現鄭和船隊七下西洋征程。畫卷中 300 餘個場景層層鋪展，配合其17,000 個人物、過千隻動物，將船隊穿越東南亞、中東，遠抵東非 30 多個國家的艱辛歷程，以及600年前人民的生活面貌，以中國畫風融入西方透視學、解剖學、色彩學等元素全景式呈現，呈現出波瀾壯闊、氣勢磅礴的藝術效果，震撼人心。

鐘開天 - 鄭和下西洋。

鐘開天 - 鄭和下西洋。

除了畫作，展會亦帶來《探秘・沉睡的帝陵》XR體驗，以秦代文化為主題，設計墓道歷險、地宮漫遊、秦皇墓室與飛越皇陵四大沉浸式篇章，讓參觀者彷如穿梭時空，置身秦皇墓室探秘。過程中亦會解鎖古代禮儀、工藝等文化，以感受古人的非凡智慧，並領略中華文化的博大精深。

探秘・沉睡的帝陵。

探秘・沉睡的帝陵。

探秘・沉睡的帝陵。

展會現場還將展出屢獲國內大獎，深受收藏家青睞的著名畫家徐天茂的多幅山水畫精品，以及與齊白石同門、116 歲國寶級藝術泰斗袁存建的珍貴畫作展。

展區亦設有豐富的文化工作坊，包括漢服製作、傳統髮飾設計、古典禮儀教學等，讓訪客深入了解華服文化的深厚底蘊。另外，華服文化展區亦會展出來自 56 個民族的特色服飾，現場亦提供 200 套漢服可供租借，讓參觀者感受漢服經典美學的獨有魅力。