第十九屆香港藝術發展獎 阮兆輝獲終身成就獎 31獎項表揚藝術成就

由香港藝術發展局（藝發局）主辦的藝術界盛事 —— 第十九屆香港藝術發展獎頒獎典禮，於6月10日假香港大會堂音樂廳圓滿舉行。典禮上共頒發七大類別、合共31個獎項，以表揚本地藝術工作者、團體、學校及機構過去一年對香港藝術發展的卓越成就，並向他們對香港藝術文化界的貢獻致以崇高敬意。



今屆頒獎禮主禮嘉賓包括（左起）藝發局主席霍啟剛先生，政務司司長陳國基先生，文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士，以及藝發局副主席楊偉誠教授。

政務司司長陳國基先生致辭時，首先向所有得獎者表示熱烈祝賀，肯定他們對推動香港藝術發展的非凡貢獻。他表示：「在國家《十四五規劃綱要》的明確支持下，香港的文創產業迎來前所未有的發展契機。特區政府會按照《文藝創意產業發展藍圖》所訂下的願景和方向，弘揚中華傳統優秀文化，促進中外文化藝術交流，積極推動文化藝術和創意產業發展。」

藝發局主席霍啟剛先生致辭時特別感謝特區政府對「香港演藝博覽」的支持和肯定，並欣然宣佈博覽將於明年續辦第二屆，為香港搭建更高層次的國際交流平台。適逢藝發局成立三十周年，霍主席率先預告，由六月至十月期間將會有一系列精彩的慶祝活動，包括第三屆「藝術‧科技」展覽、「城中藝遊計劃」、「校園藝術大使計劃」及藝術空間大型開放日等，期望讓市民大眾能進一步認識藝發局的工作，與眾同樂。

阮兆輝獲頒終身成就獎 三位傑出藝術家同獲貢獻獎

本年度「終身成就獎」由粵劇界泰斗阮兆輝教授獲得，可謂實至名歸。阮教授從藝超過七十載，以其「神童輝」之名早慧於藝壇，憑藉深厚的戲曲造詣與無私的傳承精神，多年來一直擔當粵劇界的中流砥柱。他致力於粵劇教育、編撰劇目及培育後進，薪火相傳。當晚阮教授親身領獎，全場報以熱烈掌聲，向這位畢生奉獻予藝術的巨匠致敬。

由政務司司長陳國基先生頒發「終身成就獎」予阮兆輝教授。

「傑出藝術貢獻獎」

而另一備受敬重的「傑出藝術貢獻獎」，今年則由三位在各自領域舉足輕重的藝術家獲得，分別是著名作曲家高世章先生、國際知名導演關錦鵬先生，以及芭蕾舞教育家廖本懷夫人（毛妹）。高世章先生憑藉其超卓的音樂才華，活躍於音樂劇、電影等多個領域。關錦鵬先生則以其細膩獨特的鏡頭語言，重塑了華語電影的美學，為香港電影在國際影壇確立了重要藝術地位。人稱「毛妹」的廖本懷夫人，懷著對舞蹈藝術的無限熱愛，創辦毛妹芭蕾舞學校逾半世紀，以無比的愛心與毅力培育出無數芭蕾舞精英，將香港舞蹈的水平推向世界級。

「傑出藝術貢獻獎」得主高世章先生。

「傑出藝術貢獻獎」得主關錦鵬先生。

「傑出藝術貢獻獎」得主廖本懷夫人（毛妹） 。

「藝術家年獎」

除了向資深藝術家致敬，頒獎禮亦表揚多位表現卓越的藝術工作者。「藝術家年獎」旨在嘉許於本年度在各個界別取得傑出成就的藝術家，同樣星光熠熠，陣容鼎盛。舞蹈界別的得主為香港第一代編舞家錢秀蓮博士；戲劇界別則由縱橫舞台與影視的實力派演員謝君豪先生奪得；文學藝術界別由身兼作家、詩人與評論家的鄭政恆先生獲得；媒體藝術界別的得主為擅長聲音、影像及創意科技的新媒體藝術家張瀚謙先生；視覺藝術界別則由勇於打破框架的多媒體跨界藝術家鄭得恩先生奪得；而戲曲界別的榮譽則歸於國家一級演員、主攻文武生行當的梁兆明先生。六位得獎者在各自的領域中持續深耕，展現了香港藝術家的深厚實力。

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「藝術新秀獎」

與此同時，「藝術新秀獎」則將焦點集中在藝壇的後起之輩，嘉許他們展現的潛力與創新精神。本屆獲獎的新秀才華橫溢，涵蓋多個領域。藝術評論界別由致力研究香港英文詩的禤柏衡博士獲得；舞蹈界別得主為香港舞蹈團首席舞蹈員王志昇先生；戲劇界別由炙手可熱的舞台設計師王健偉先生奪得；電影界別則頒予推動口述影像發展及視障人士平權的王瑞琳女士；而文學藝術界別的得主是創作題材獨特的香港作家葉秋弦女士。同樣在媒體藝術界別獲得此項殊榮的，是遊走於藝術與科技之間的多媒體藝術家陳家智先生；以融合古典與現代風格在音樂界別奪得殊榮的小提琴新秀陳蒨瑩女士；以作品探索城市景觀的視覺藝術家鄭虹女士，以及能文能武、具創新視角的粵劇演員杜詠心女士。這九位新秀的湧現，預示著香港藝壇生生不息的活力與未來。

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「學校藝術教育獎」、「藝術推廣及教育獎」及「藝術贊助獎」

一個蓬勃的藝術生態，除了藝術家的努力，亦有賴於藝術教育、推廣及贊助等多方面的支持。本屆頒獎禮亦頒發了「學校藝術教育獎」、「藝術推廣及教育獎」及「藝術贊助獎」，對在這些領域作出貢獻的學校、機構、贊助人士及企業予以嘉許。

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大會以一場精彩的燈光表演揭開序幕，讓觀眾瞬間置身於充滿未來感的藝術科技氛圍之中。典禮期間的表演節目同樣匠心獨運，包括向「終身成就獎」得主阮兆輝教授致敬的特別環節，重溫其藝術生涯的經典時刻。毛妹芭蕾舞學校的學生們則以優雅的舞姿，呈獻了一場精彩的舞蹈表演，展現了薪火相傳的成果。流光溢彩，連錦不絕，兩位「藝術新秀獎」得主——媒體藝術家陳家智與小提琴手陳蒨瑩的跨界別藝術表演，流動影像與悠揚琴音的完美結合，展現了年輕一代投身多元化藝術的無限可能。

頒獎禮的精彩過程亦將剪輯成電視節目，於7月5日（星期六）下午2時在HOY TV（頻道77）播放，讓更多市民能重溫當晚的感動時刻。

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(資料及相片由客戶提供)