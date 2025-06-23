書香茶香勾勒魅力 香港館於北京國際圖書博覽會亮相 12萬人次參觀

第31屆北京國際圖書博覽會於2025年6月18日至22日假北京國際會議中心舉行，觀眾反應熱烈，五日展期共錄得約12萬人次參觀，其中由香港特別行政區政府文創產業發展處主辦的「香港館」尤其引人注目。



第31屆北京國際圖書博覽會「香港館」（以下簡稱BIBF香港館）首次由香港特別行政區政府文創產業發展處接替主辦，香港出版總會與香港印刷業商會共同承辦。本次BIBF香港館以「漫步香港：非遺與城市記憶」為主題，聚焦香港非物質文化遺產與城市記憶的交流互動，推廣優秀的香港圖書、印刷品與電子書，協助香港出版及印刷業開拓內地市場，推動非遺傳承與轉化創新。

文創產業發展處首次接替香港業界主辦

今年的BIBF香港館是特區政府文化體育及旅遊局轄下的文創產業發展處首次接替香港業界主辦。文創產業專員曾昭學在開幕式上發表視頻講話，表示BIBF香港館展現文體旅局與出版業界加強合作，凝心聚力，務求以堅實的出版成果展示優良中華文化的力量。

BIBF香港館設立四大展區，包括主題展區、香港作家掠影展區、香港插畫專區和業務洽談區。共有逾五十五家香港出版社或印刷商代表參加BIBF香港館，他們在專區內展示最新作品，同時與來自世界各地的合作夥伴洽談業務。

BIBF香港館內展出多種香港出版圖書。

主題展區集中展示多項來自香港的非物質文化遺產，包括蒸籠、花鈕、廣彩、粵劇頭飾、紮作、港式奶茶等製作技藝及舞火龍，非遺展品同出版和印刷產品相互融合，體現香港富有特色的文創產業，展示香港獨特的城市魅力。

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「香港」很容易被認出來

來自香港出版、香港的味道讓BIBF香港館書香和茶香四溢，一系列的互動工作坊以及優質的香港出版和印刷品吸引大量觀眾，「香港」在第31屆北京國際圖書博覽會成為靚麗的美景。

港式奶茶製作技藝人謝忠德親臨BIBF香港館，即席演示沖製奶茶，並免費派發予現場觀眾品嚐。剛呷了一口醇香奶茶的王女士表示，她在廣州生活七年，因地利之便曾到訪香港，維多利亞港與太平山的景色皆令她難忘，並說最喜歡的是茶樓點心。這次她參觀北京國際圖書博覽會香港館，正好看到港式奶茶演示，喝上一杯絲襪奶茶，覺得體驗很好，「香港奶茶就是香，回味悠長！」王女士特別到「香港館」看展覽、翻圖書，認為香港出版的書很容易認出來，「香港出版的設計與裝幀都比較精緻，設計感比較強。」

來自廣州的王女士。

來自北京的市民李小姐在BIBF香港館參加了由香港竹編藝術家林嘉裕主持的蒸籠製作技藝工作坊，她高興地表示：「這活動特別好。其實大家都對中國的傳統文化有一種由內而外的喜歡，通過這些活動，參與者有機會親近中國的工藝技術，主辦方也可以向外宣傳中國文化。」她又表示，一直想到香港旅遊，「香港對於傳統文化的保留做得更好，這裡除了工作坊，也有講座，還擺放了很多記錄香港傳統文化的圖書，用文字與圖影像去保存一個地方的歷史。希望我們繼續向香港學習，保育、傳播我們的文化。」

北京市民李小姐。

來自德國的Anna目前在北京生活，她帶着三個女兒來參觀北京國際圖書博覽會。經過BIBF香港館時，被精美的竹編裝置吸引住了，詢問過工作人員才得知，這是來自香港的非遺技藝。Anna讚嘆道：「竹編技藝能給予豐富的靈感，多彩奪目，非常有趣！」她還表示，場館內設立工作坊一個很好的想法，不僅展出眾多書籍，更可讓大家感受文化的魅力。

來自德國的Anna。

首設香港作家掠影展區

值得一提的是，今年BIBF香港館首設「香港作家掠影展區」，展出逾七十種由香港出版的華語文學作品，以及多位名家的手稿複製件和圖片，吸引不少熱愛文學的觀眾駐足欣賞。據悉，世界華語文學節是一項旨在推廣華語文學、促進文化交流與文明互鑒的國際性活動，首屆世界華語文學節將於今年10月在香港舉辦。

觀眾於「香港作家掠影展區」駐足。

(資料及相片由客戶提供)