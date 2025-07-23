台灣珠寶設計師林曉同香港開設藝術空間　用玉石小熊訴說父愛故事

【展覽/珠寶/設計】走進銅鑼灣誠品九樓，你會發現一個放大百倍的玉熊爬上珠寶櫃，憨態可掬地守護著一件件精緻作品。這裡是台灣珠寶藝術家林曉同全新開設的「LINSHIAOTUNG藝術空間」，也是他首次在香港設立的常態展區，首展以《幸福，是你教會我的事》為題，展出一系列溫暖人心的作品。



走進銅鑼灣誠品九樓，你會發現一個放大百倍的玉熊爬上珠寶櫃，憨態可掬地守護著一件件精緻作品（Lin Shiao Tung）

林曉同可以說是台灣珠寶設計的先行者，他從1990年開始踏入珠寶創作，1999年創立同名品牌Lin Shiao Tung，至今已走過25個年頭。「每件珠寶的誕生，都是為了紀念一件有意義的事。」他這樣說道。

林曉同可以說是台灣珠寶設計的先行者，他從1990年開始踏入珠寶創作，1999年創立同名品牌Lin Shiao Tung（Lin Shiao Tung）

從布偶熊到珠寶設計

（Lin Shiao Tung）

這次展覽的主角「陪伴玉熊」系列，靈感來自女兒一歲生日時收到的布偶熊。多年來，小熊靜靜守候在床邊，陪伴女兒成長。「這不只是一件珠寶，而是一段情感的延續——是我以創作回應父愛，也是我對幸福最真誠的描繪。」林曉同如此詮釋這個系列的意義。

（Lin Shiao Tung）

林曉同用玉石雕刻出熊的輪廓，搭配18K金、鑽石或珍珠，讓它變成可佩戴的胸針或鍊墜。像是「陪伴玉熊·月亮熊」，白玉配上水滴鑽，讓人想起小時候貼身佩戴的平安符。這些作品運用了林曉同獨創的專利「3D立體玉雕」工藝，需要從兩倍大的玉石中挑選最溫潤的部分，避開石紋裂痕，才能雕出如此細膩的姿態。

香港常設空間展出珍貴手稿

香港常設空間「LINSHIAOTUNG藝術空間」以情感為核心，融合藝術和生活體驗。展覽特別呈現林曉同鮮少公開的珍貴手稿、蠟雕原型，甚至玉雕製程，讓觀者感覺像在翻閱一本珠寶創作日記。最吸睛的，莫過於那隻放大百倍的「陪伴玉熊」大型裝置藝術，憨態可掬地爬在珠寶櫃上，成了打卡聖地。

說到玉石，林曉同可謂開創了它的「新風貌」。在他手中，玉不再是老派的中式飾品，而是結合西方時尚美學的當代藝術。「隨玉而安」系列重新找回玉石的情感連結，呈現華人內斂純熟的面貌，讓幸福初衷回歸單純喜悅。這次展覽中還能看到「玉守喵喵」、「玉守旺旺」等充滿現代感的創作。這些設計打破了玉石只能做成傳統造型的框架，讓年輕一代也能感受到玉石的當代魅力。

【展覽資訊】

名稱：《幸福，是你教會我的事》

地點：誠品銅鑼灣店9樓「LINSHIAOTUNG藝術空間」

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場

