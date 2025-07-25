美國文學巨著《在美國釣鱒魚》 反映嬉皮士年代價值觀｜開卷樂

理查德・布勞提根（Richard Brautigan）於一九六零年代創作《在美國釣鱒魚》，並在一九六七年正式出版。這是部極具代表性的非線性小說，全書由四十六篇短篇故事組成，故事的情節非常鬆散，有時更會莫名其妙出現食譜及其它文體。然而每一篇都提起書名——「在美國釣鱒魚」，把零碎的文章扣連在一起，卻成為經典文學巨著。



寓釣魚於寫作在香港生活，我們都可能會在旅行途中帶着電腦，以便應付急切的工作。其實這個習慣，並非現代人獨享。早在一九六零年代，布勞提根和第一任妻子及女兒到美國西北部的愛達荷州露營旅行時，也帶了一台打字機。愛達荷州是個湖泊密集的地區，一年四季都適合釣魚，這也是布勞提根一家在這趟旅行的主要消遣活動。在等待魚兒上釣，以及收起魚具的時間裏，布勞提根就會用打字機撰出一篇篇文章，內容包攬自己看到的湖光山色、野生動物等等。因為旅程中遇見的人不多，配以充滿神秘感的自然生態，引發了他許多想像，相信也是此書的主要靈感來源。

美國嬉皮士年代的「垮掉一代」

在這本書出版的一九六零年代，正值是美國嬉皮士（Hippies）年代。嬉皮士的核心思想為反抗主流社會以資本為本的價值觀，以追求自然解放為主。受此文化影響較為深遠的文學流派，便是「垮掉一代」。而《在美國釣鱒魚》的作者布勞提根，便是垮掉一代的代表詩人及作家。

「垮掉一代」的誕生，與當時美國的政治環境、社會狀況、經濟發展息息相關。越南戰爭令美國許多年輕人需要走上戰場，自認為實力相當的美國青年卻在戰場上才意識到，這場戰爭並非如他們所想像的勝券在握。殘酷的戰事令他們受到很大的衝擊，間接引起美國反戰的示威運動。

而經濟方面，美國社會在當時已深受資本主義發展影響。許多大型企業以利益為本，不惜對人力資源、自然環境進行剝削，帶來深遠的影響。

此外，六十年代也是美國環保運動萌芽的重要階段，其中一位宣揚保衛自然生命的功臣，是同為生物學家的作家瑞秋・卡森（Rachel Louise Carson）。她的名著《寂靜的春天》記錄了一項有關使用殺蟲水對自然之害的研究，發現地主們迎合資本主義，大量使用人造化學製品（如：殺蟲水）。這不僅破壞雀鳥生態鏈，更增加人類患癌的機率。這個發現，對當時以為化學製品能使生活便利而無一害的人民來說，可謂非常具震撼性，引起了更多人的反思。

以上種種情況，都是孕育出「垮掉一代」的重要因素。

而《在美國釣鱒魚》一書中，讀者也能輕易發現布勞提根書寫的內容，反映着社會走向資本主義的實際影響。例如：河道附近的一片荒廢之地，反映着城市化的社會之下被遺落的人和地；在美國釣不到鱒魚，因為水質污染早已非常嚴重……資本主義引起許多知識分子創作者反思生活模式的合理性和必要性，「垮掉一代」開始主張返璞歸真，甚至訴諸東方的智慧，例如推崇道教、效法寒山子隱居等等。

影響力既廣且深

《在美國釣鱒魚》的影響力之大，在其二百萬冊的銷量可見一斑。除此之外，讀者對這部巨著的熱愛和尊敬亦值得一提。有人以書名作為美國社團、公社的名稱；阿波羅十七號的太空人以書中角色名為月球隕石坑命名；更有父母為自己的兒女命名為「在美國釣鱒魚」，非常有趣。由此可見，此書當屬六十年代的文學傳奇。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）