十號風球下的2025書展 無阻新知舊友暢聚｜何故

天氣不似預期，2025香港書展不圓滿結束，感謝大家在風雨中仍然支持今年新作《回憶中的香港味道4》！



今年香港書展已是第35屆，7月16日至22日舉行，為期七天。今年以「飲食文化‧未來生活」為主題，《回憶中的香港味道》系列連同舊作《打邊爐》作為「飲食文學」，正好符合今年的主題，滿以為可以趁機會結交其他志同道合的同路人，一起更有效益地保留和傳承香港味道，怎料……

今年有幸透過香港出版總會成功申請文化講座活動，經秘書處抽籤後，原定於7月20日晚上七時半至八時半在會展舊翼會議室S226舉行，《回憶中的香港味道4》的簽名會則原定於同日下午五時至六時在會展Hall 1「一代匯集」展位舉行，本來是非常完美的安排，卻因為颱風韋帕襲港，天文台更發出十號，當日書展所有活動被迫暫停，令人非常無奈。

香港書展對我的重要意義之一，就是和新舊朋友團聚！今年我就跟同樣有新書出版的深雪、黃獎、STEM Sir、陳某、金鈴、天航、潘紹聰、盧覓雪、戚家基、游思行、梁禮彥、陳美濤、羅浩銘、劉智仁等友好久別重逢，還有來自香港桌遊界、演藝界和飲食界，以及台灣旅遊界的友好們，我也抽空參加了張展鴻教授和劉晉的座談會，一起探討香港飲食變遷，我還客串了《麪麪俱緣——麥文記的故事》（麥心睿博士、林司宜、李林風）、《我只是一個講鬼故的人3》（潘紹聰）和《作家不在場的謀殺》（望日）的簽名會主持，每一天都非常充實。

與此同時，我還接待了有來自不同地區的來賓，享受了來自來福岡和廣州的親子樂，在7月17日晚上，我和馬來西亞的出版界友好，共聚《回憶中的香港味道》系列裡一再提及的金碧酒家，一起品嚐傳統懷舊的香港味道，將今年書展的主題昇華，可算是今年書展的其中一段愉快小插曲。

香港書展對我的另一重要意義，乃是跟讀者的近距離交流。今年《回憶中的香港味道4》的新書分享會，名為「以飲食文學傳承香港味道」，這是2024年6月16日在誠品生活尖沙咀店舉行的《回憶中的香港味道》卷一增訂版的新書分享會「飲食文學中尋找香港味道」的延續，我特別為是次分享會準備了一個超過80頁的PowerPoint檔案，簡介新作同時，也總結了過去三年來的發展，包括不同的飯局、文化導賞、以及已經展開亞洲巡迴演出的「餐飲劇場」，更重要是展望未來的新方向，開拓更多可能性，聯合更多新伙伴，只可惜，因為風暴而被迫取消，但我相信努力不會白費，已擇日另覓場地舉行，詳情隨後公佈。

香港書展對我最重大的意義，正是年度新書簽名會。今年繼續在「一代匯集」的展位裡進行，雖然是《回憶中的香港味道4》的新書簽名會，我亦為舊作《回憶中的香港味道》卷一至卷三和《打邊爐》簽名。簽名會因為風暴而順延一天的同時段，但因為星期一是上班的日子，已做好心理準備銷情大打折扣，反應竟然更勝預期，感謝各位讀者及親友的熱烈支持！今年書展另一段愉快插曲，感恩有讀者一口氣買了四卷《回憶中的香港味道》給我簽名，當時的興奮心情，足以彌補失去了非常重要的星期日的失落和無奈。

感謝黑哥姜皓文、劇場拍檔邱萬城、說唱歌手Heyo、插畫家夢特嬌‧全、優秀教師兼科幻作家梁添博士、母校華英中學校展尹志華博士等前輩友好入場支持！特別鳴謝上稀園贊助「回憶中的香港味道」懷舊小食盲盒、抱抱犬贊助精美T-Shirt和鎖匙扣、二鍋頭贊助火鍋優惠券、香記咖啡贊助港式西冷紅茶及港式鴛鴦掛耳濾包，讓《回憶中的香港味道》的讀者都滿載而歸，身心靈得到不同程度的滿足！

今年香港書展，雖然有點遺憾，但也留下了不少難忘的美好回憶！而且，《回憶中的香港味道4》的相關活動，其實只是剛剛開始！

好消息，《回憶中的香港味道4》分享會已改期至9月28日星期日，下午四時半至五時半，在銅鑼灣誠品書店，舉行，大家請踴躍支持！

期望以《回憶中的香港味道》系列作為橋樑，和大家在書店見、飯局見、劇場見，一同以屬於我們的方法，繼續保留和傳承香港味道！

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

