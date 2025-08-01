布勞提根文學巨著 非線性敘事還原瘋狂世界面貌｜開卷樂

出版於六十年代的美國文學經典《在美國釣鱒魚》，是美國「垮掉一代」的代表詩人及作家理查德・布勞提根（Richard Brautigan）的代表作。全書運用散亂的敘事手法，帶出美國嬉皮士年代的年輕人對資本主義、工業文明的質疑與控訴，同時展現了他們當時處於萌芽階段的環保意識。



非線性敘事

《在美國釣鱒魚》的一大特點，在於其非線性的敘事結構。在章節或是句子之間，都可尋到「詩的散性」。即便敘事散亂，也能達到表達內容的效果。作者藉此向讀者展示——其實世界並非我們想像中那樣完整；而我們對世界的感知，也無法像小說情節那樣有邏輯或有起承轉合的關係。

生於六十年代，美國資本主義社會之下的「垮掉一代」，反思人類權力與自然的關係，對世界有着全新的見解。他們積極提出對「美國夢」理想主義的質疑，認為世界沒有變得更美好，反而不斷破碎。在資本主義下，他們領略到的不是新式的便利生活，而是人類虛妄的剝削和破壞。布勞提根的非線性結構，反映着當時現實的「破碎」，以碎片化的敘事，帶出理想幻滅的感覺。

書寫瘋癲

「我對你們賣的鱒魚溪很感興趣，能跟我說說詳細情況嗎？你怎麼賣？」

「我們論呎賣，你想買多少，就買多少。」

這段對話出現於〈克利夫蘭的破院子〉中，單單兩句的資訊，已經非常震撼。這家店除了小溪，還賣樹、鳥、花、瀑布……買得夠多，還送昆蟲。在這一章，布勞提根創作了一個「人類可以用金錢操控自然資源，使其成為人的資本」的極端世界。作為「垮掉一代」的代表作家，布勞提根寫出當代熱愛自然的年輕人承受着的壓力和無力感。而更值得現代人關注的，是布勞提根看似預言着未來的情節。

布勞提根的非線性敘述，還為讀者提出了世界「瘋癲」的概念。〈大梁溪序〉一章，記錄一對夫婦出遠門前將家中老鼠射殺的殘酷故事。但老鼠們毫不在意，還會把同伴的屍體吃掉。丈夫把槍抵着其中一隻老鼠的頭時，布勞提根這樣描寫老鼠的神態：

「老鼠停下了啃嚙，斜着眼睛看了看槍，又看了看他。眼神無比真誠、友好，好像在說：『我媽媽年輕的時候，歌唱得像狄安娜・竇萍。』」

然而，丈夫沒有因為老鼠的眼神而憐憫，還是扣下了扳機。全章用了非常平淡的文字記錄這宗殺戮，卻把當中的荒誕、暴力，及人類的無情，鮮明地呈現出來。布勞提根更是突然轉換擬人的筆法描寫老鼠，暗含超現實與現實交織的元素。

精闢的意象

作為一位詩人，布勞提根對生活的觀察細緻，意象運用也相當精闢。如〈紅唇〉一章，布勞提根巧妙地將「太陽」比喻成「一枚巨大的五十分硬幣，有人在上面燒了煤油，用火柴點着，然後說：『來，拿着，我去買份報紙。』他把硬幣放在我手裏，再也沒有回來。」寫出人類被逼接受酷熱，但未知何時到達盡頭的苦況。

顛覆美好想像

布勞提根選擇以《在美國釣鱒魚》為書名，是全書一個重要的彩蛋。在書中，這句短語不僅用以交代情節或人物動作，有時更會用於人名，手寫的文字、旅店名稱等作名詞的用法。「在美國釣鱒魚」予人感覺「閒適」、「充滿期待」、「書寫美國的無限可能性」，但布勞提根要顛覆的，正正是讀者以上的想像，同時亦對其他美國文學經典進行對話。例如歌頌美國大地富饒的《草葉集》（惠特曼 著）、書寫強勢硬漢探求存在意義的《老人與海》（海明威 著），這兩本文學經典都寫着美國盛世的美好；而布勞提根則以一種去神話化的書寫方式，展現社會於資本主義和工業文明蠶食的殘骸和破敗。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版）