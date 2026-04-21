法國五月2026｜達文西真跡展、韓國爵士天后來港！8+重點節目一覽

【法國五月藝術節2026】香港每年初夏，藝文愛好者都會預留空檔給法國五月藝術節的精彩節目。來到2026年，香港的藝術節以「Re/naissance（文藝再興）」為題回歸，這個字拆開來是「重生」，合起來是「文藝復興」Renaissance ，一個詞裡藏著兩層意思，既向經典回望，也在當下尋找新的可能。



在馬會慈善信託基金等夥伴支持下，新一屆法國五月藝術節於4月至7月盛大舉行，呈獻逾百場節目，橫跨藝術、音樂、戲劇、電影及體育等多元領域，以法式文化精髓啟迪東西對話。

今年的節目策劃，明顯更著重跨媒介與跨地域的碰撞。羅浮宮與巴黎沉浸式大皇宮（Grand Palais Immersif）聯手打造的《邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》，以全息投影與真跡借展並置；大館廣場上，法國新晉馬戲組合Cirque du Corbak的《以身相承》以身體語言探索人與人之間的張力；而由香港歌劇院製作、將比才《卡門》整個搬到七十年代香港的全新演出，是一場大膽的在地化嘗試。

節目多，取捨難，這次我們特意從中梳理出 9 個重點節目，為你詳細導賞這場跨越中西的藝術盛宴。

法國五月2026｜《香港賽馬會呈獻系列：邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》虛擬沉浸式體驗及藝術作品展

要數2026年法國五月最矚目的重頭戲，絕對是香港文化博物館舉行的《邂逅蒙娜麗莎》展覽。無論從規模、陣容還是藝術深度而言，都堪稱近年香港最難得一見的藝術盛事。

法國五月2026｜《香港賽馬會呈獻系列：邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》虛擬沉浸式體驗及藝術作品展（香港文化博物館）

展覽巧妙地分為兩大部份，將古典藝術與現代科技完美結合。第一部份「邂逅蒙娜麗莎」由法國羅浮宮博物館及巴黎沉浸式大皇宮共同製作，以六個章節引領觀眾穿越時空，探索達文西這幅傳奇畫作的歷史與奧秘。觀眾將被一片肖像海洋環繞，透過互動桌及全息投影技術，親身走進《蒙娜麗莎》的神秘世界。

第二部份「文藝復興的再現」，則帶來 28 件大師真跡，展覽特別從法國國家文藝復興博物館、意大利米蘭昂布羅修藝術博物館等頂尖機構借出多件瑰寶，當中包括四份極為珍貴的達文西《大西洋手稿》素描和筆記，帶領觀眾實實在在感受改變歐洲歷史的文化大爆發。

《香港賽馬會呈獻系列：邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》

日期： 2026 年 5 月 1 日至 7 月 27 日

地點： 香港文化博物館一樓 專題展覽館三、四及五

票價： 免費入場



法國五月2026｜馬戲藝術《以身相承》(VOÛTE)

每年「法國藝匯@大館」的戶外節目，總是藝術節中最受市民關注的一環。今年，由 CNAC 法國國家馬戲藝術中心旗下新晉組合 Cirque du Corbak 呈獻戶外馬戲表演《以身相承》，在大館的歷史建築氛圍中，構築出一個懸浮於半空的力學空間。

《以身相承》（法國五月藝術節）

三位才華洋溢的法國藝術家以「中國杆」為基礎，揉合雙人托舉與當代舞蹈，在半空中與地面之間展現出極致的身體張力。作品以「衝突」為核心命題，以身體探索個人內心的掙扎、社會的對立乃至世界層面的碰撞。

馬戲藝術《以身相承》(VOÛTE)

日期： 2026年5月8日至17日

地點： 大館檢閱廣場

票價： 免費入場



法國五月2026｜羅玧宣 X Bojan Z 爵樂香頌

曾獲法國文化部授予「藝術與文學勳章」軍官勳位的韓國第一爵士天后羅玧宣（Youn Sun Nah），將於五月強勢襲港。她的聲線向來難以被單一曲風定義，游走於爵士、香頌（Chanson）、搖滾與古典的邊界，曾被英國《衛報》盛讚其能在戲劇張力與抽象即興間無縫穿梭。 01獨家買1送1購票✨✨

這次五月來港，她選擇與屢獲殊榮的法國爵士鋼琴家 Bojan Z 同台。Bojan Z 是當今歐洲最具個人風格的演奏家之一，擅長將巴爾幹半島的民謠節奏織入爵士和弦。這場跨界音樂會將打破音樂界限，兩人將重新拆解並演繹從冰島歌姬 Björk ，到美國爵士女伶 Nina Simone 的經典名曲，促成一場跨文化的音樂對話。

羅玧宣 X Bojan Z 爵樂香頌

日期： 2026年5月1日 (星期五) 8:00 PM

地點： 香港大會堂音樂廳

票價： $580 / $480 / $380 / $250



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優惠期：2026年4月14日 至 至2026年4月27日



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法國五月2026｜星海音航沉浸式音樂會

想在急速的城市節奏中尋找一個可以真正「停一停」的時刻？那就要留意沉浸式音樂會《星海音航》。

《星海音航》由法國跨領域藝術家Symbiose與音樂人IUNI聯手創作，Symbiose的藝術哲學靈感源自菌絲網絡的共生概念，致力以新科技打造沉浸式、以人為本的體驗，拒絕工具化的冰冷數碼美學；IUNI則擅長融合鋼琴原聲與電子音樂，音樂深受Ólafur Arnalds、Nils Frahm等北歐藝術家影響，細膩而充滿張力。獨家買1送1購票

演出以跨越「無限微小」到「無限宏大」為概念，每一滴液體在舞台上幻化成浩瀚宇宙，閃耀、湧動、流淌，展現生命的無限可能。觀眾不只是旁觀者，而是整個詩意旅程的參與者，透過感官的開啟，在流動的光影與共鳴的聲音中，重新建立與自然世界的連結。

星海音航沉浸式音樂會

日期： 2026年5月30日至31日 (星期六至日) 2:30 PM & 5:00 PM

地點： 大埔文娛中心黑盒劇場

票價： $250



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法國五月2026｜鮮于睿權與艾爾米爾四重奏

至於古典樂迷今年的必看清單上，必定要有這場由韓國頂尖鋼琴家與法國新銳弦樂四重奏聯手呈獻的音樂會。首位奪得國際頂級賽事「范．克萊本國際鋼琴大賽」金牌的韓國鋼琴家鮮于睿權（Yekwon Sunwoo），以收放自如、極具穩定性且氣勢磅礡的演繹見稱。《芝加哥論壇報》曾形容他是「技藝精湛、氣勢磅礡的鋼琴家，能以雷霆之勢演奏卻始終優雅從容」。獨家買1送1購票

今次蒞臨法國五月，鮮于睿權將帶來他在大賽中的獲獎曲目——法國作曲家拉威爾的《圓舞曲》。此外，他更會夥拍來自巴黎、2025 年榮獲法國評論家協會「年度音樂新秀」大獎的艾爾米爾四重奏（Quatuor Elmire），共同挑戰法朗克極具難度的鋼琴五重奏。當晚完整曲目還包括貝多芬弦樂四重奏 Op. 59 No. 3「拉祖莫夫斯基」及德布西弦樂四重奏，橫跨古典、浪漫、印象派至現代，打造一個令人難忘的炫技之夜。

鮮于睿權與艾爾米爾四重奏

日期： 2026年5月12日 8:00 PM

地點： 香港大會堂劇院

票價： $520 / $480



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法國五月2026｜《反沉浸試驗》

「沉浸式」體驗在香港已不算新鮮，但《反沉浸試驗》則試圖顛覆你對這個詞語的既有理解。這場由法國當代藝術家 Adelin Schweitzer 與香港本地劇團藝君子劇團聯手打造的小型體驗，是一場深刻探問「感知、操控與真相」的心理旅程。

節目設定巧妙，每場演出僅限定 16 位觀眾參與。參與者將化身為受邀測試革命性沉浸裝置「BUD」（Black Up Display）的測試員。戴上這款經過特殊改造的 VR 頭戴設備後，觀眾將進入一個既真實又扭曲的平行空間，視覺、聽覺與身體感受將被重新編碼。隨著體驗深入，監督這項實驗的組織背後的深層企圖逐漸浮現。作品遊走於擴增實境（XR）、視聽實驗與科幻之間，精準地質疑了當今社會的「科技解決主義」。

《反沉浸試驗》

日期： 2026年5月22日至26日 8:00PM（五）, 2:00PM & 5:00PM & 8:00PM （六至一）

地點： 牛棚藝術村 N2 練習室

票價： $330



法國五月2026｜比才《卡門》歌劇

被譽為「屬於所有人的歌劇」的經典之作《卡門》，今年將以一個截然不同的面貌登場。由香港歌劇院與法國五月藝術節攜手呈獻的全新製作，大膽地將這部不朽名作的故事背景，從原本的西班牙塞維利亞，連根拔起並移植到了充滿活力與變革的 1970 年代香港。

比才《卡門》歌劇 （香港歌劇院）

1970 年代的香港經濟蓬勃發展，中西文化交流頻繁，這個繁忙而多元的城市，意外地契合了《卡門》中關於熱情、希望與命運的主題。女主角卡門追求自由奔放的靈魂，與唐荷西為了愛情放棄事業與榮譽的悲劇，將在香港具代表性的歷史地標中一幕幕展開。這次製作由著名男高音莫華倫擔任監製，以法文演唱（附中英文字幕）。華麗的佈景與服裝設計，將喚起觀眾對那個機遇與改變並存年代的強烈懷舊情懷。

比才《卡門》歌劇

日期： 2026年5月7日至10日

地點： 香港文化中心大劇院

票價： $1,280 / $1,080 / $880 / $680 / $480 / $280



法國五月2026｜大型舞蹈詩《之間——吳冠中水墨行》

吳冠中是二十世紀中國以至國際畫壇的一代大師，他一生追求「東西求索」，致力創造一座溝通東方與西方、具象與抽象的橋樑。今年，香港舞蹈團聯手法國五月，傾力呈獻全新大型舞蹈詩《之間——吳冠中水墨行》，向這位現代藝術巨匠致敬。

大型舞蹈詩《之間——吳冠中水墨行》（香港舞蹈團）

由香港舞蹈團藝術總監楊雲濤親自編舞，這部作品巧妙地詮釋了大師筆下描繪的建築風景與水墨哲思。舞者們將筆觸化為舞動，把水墨轉化為流動的身體語言，完美呈現畫作中點、線、面的視覺元素，以及當中的律動、節奏與虛實。

節目更特邀知名創作歌手王菀之為節目創作音樂並作特別演出，同時聯同來自法國的燈光設計師 Dominique Drillot 與數碼影像設計師 Sophie Laly 進行跨國合作。透過舞動、音符與法式光影的交織，展開一場跨越中西文化與媒介的藝術對話。

大型舞蹈詩《之間——吳冠中水墨行》

日期： 2026年5月22日至24日

地點： 香港文化中心大劇院

票價： $1,080 (限量貴賓票) / $580 / $480 / $380 / $280 / $180

