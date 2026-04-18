4月電影｜金馬五大獎《大濛》、A24《戲劇性婚禮》、《末世狂沙》

【4月電影】香港國際電影節（HKIFF）剛剛落幕，相信不少影迷在過去十多天已歷經了一場視覺與靈魂的洗禮。若你意猶未盡，或錯過了某些心水佳作，亦毋須惋惜，因為四月的常規院線依然猛片如雲。這次我們為大家精選了這個月不容錯過的五部話題之作，將這股狂熱的觀影氣氛延續。



《大濛》

《大濛》

導演： 陳玉勳

主演： 方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊



白色恐怖是台灣電影反覆觸碰、卻始終難以馴服的題材，但「喜劇鬼才」陳玉勳卻選擇以庶民的荒誕與草根的幽默，去輕撫這道歷史的巨大傷痕。

《大濛》將背景設定在1954年，15歲的嘉義少女阿月（方郁婷 飾）驚聞哥哥育雲（曾敬驊 飾）遭槍決，為了贖回摯愛哥哥的遺體，她隻身北上尋找失散多年的歌舞團台柱姊姊阿霞（9m88 飾）。在茫茫人海與動盪亂世中，阿月偶然遇上了操著濃厚鄉音的廣東退伍車伕趙公道（柯煒林 飾）。兩個萍水相逢的邊緣人，在台北街頭並肩奔走籌措「贖屍費」，在陰霾密佈的大時代中，展現出最堅韌的人性光輝。

《大濛》在第62屆金馬獎奪得最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計等五項大獎，評審盛讚其「影像語言成熟大氣」。陳玉勳以一種「舉重若輕」的姿態，讓觀眾在悲喜交集中看見生命的強悍韌性。歷史的水霧落到每個人肩頭，感覺很遠，卻也無比貼近。那些消失於霧中的生命，終究不應被遺忘。

《戲劇性婚禮》

導演： 基斯杜化博格利（Kristoffer Borgli）

主演： 辛蒂雅（Zendaya）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）



為了愛，你願意接受伴侶多少的陰暗面？如果你對荷里活流水線式的浪漫愛情喜劇已感到審美疲勞，A24出品的《戲劇性婚禮》大概適合你。

故事講述查理（羅拔柏迪臣 飾）與艾瑪（辛蒂雅 飾）本是一對令人稱羨的完美愛侶，正滿心歡喜地籌備浪漫婚禮。然而，在婚禮前夕的一個無傷大雅的小遊戲中，竟意外揭發了艾瑪高中時期的暗黑秘密。隨着婚期步步進逼，場地、酒席均已備妥，但兩人之間的信任卻瞬間崩塌。猜疑的種子瘋狂生長，甜蜜日常淪為步步驚心的心理博弈，這場婚禮最終走向了徹底的失控。

挪威鬼才導演基斯杜化博格利延續了他在《大叔夢中人》（Dream Scenario）裡標誌性的「尷尬美學」，將現代人關係中的虛榮、焦慮與脆弱置於顯微鏡下無限放大。而辛蒂雅與羅拔柏迪臣這個意想不到的配搭，也恰如其分地展現出兩人從甜蜜走向崩潰、從試圖修復到關係徹底僵化的無力感。

《末世狂沙》

導演： 奧利華歷斯（Óliver Laxe）

主演： 沙治路柏斯（Sergi López）



有些電影不是用來看的，是用來經歷的，《末世狂沙》無疑屬於後者。

這部被外媒譽為「文藝版《末日先鋒》（Mad Max）」的破格之作，打破了傳統敘事的框架，導演奧利華歷斯以大量長鏡頭與Techno電音建構出一種持續的身體壓迫感，無垠沙漠與震耳節拍交織出既狂放又窒息的末世氛圍。

故事設定在不久的將來，第三次世界大戰一觸即發。一群逃避現實的年輕人躲進了摩洛哥的浩瀚沙漠，日以繼夜地沉醉在震耳欲聾的電音派對（Rave Party）中。一位中年父親（沙治路柏斯 飾）帶着小兒子和愛犬，硬闖這片法外之地尋找失蹤的女兒。隨着他們跟隨狂歡者深入沙漠腹地尋找「最後一場派對」，這趟旅程逐漸演變成一場挑戰身心極限、直面死亡與恐懼的亡命之旅。

「Sirāt」在伊斯蘭教義中，是橫跨天堂與地獄之間的那道橋。當角色們在絕境中被剝奪一切社會尊嚴與物質外衣，反而得以在荒誕中直面恐懼，與某種更龐大而永恆的虛無相遇。

《我們不是什麼》

導演： 邱禮濤

主演： 譚耀文、江𤒹生（AK）、陳毅燊（ANSONBEAN）、彭秀慧



有別於近年市場上追求視覺刺激的大型動作片，邱禮濤這次身兼編導，帶著自資開拍的新作《我們不是什麼》強勢回歸，重拾了他早期如《等候董建華發落》般，那種充滿社會關懷與批判力度的寫實風格。

故事由情人節鬧市的一宗雙層巴士爆炸案展開，提早退休的鑑證專家龍Sir（譚耀文 飾）在無人認領的殘肢中，牽扯出劏房青年暉仔（江𤒹生 飾）與被逐出家門的Ike（陳毅燊 飾）這兩位邊緣青年的悲歌。當警方推開劏房大門，赫然看見門後寫著那句：「當雪崩的時候，沒有一片雪花是無辜的。」這宗懸案不再是單純的警匪對立，而是層層剝開家庭失能、階級壓迫等結構性暴力的過程。

江𤒹生與陳毅燊徹底洗褪偶像光環，將被社會遺棄者的壓抑與無聲吶喊演繹得入木三分。電影以極大的悲憫視角，完成了一場對當下香港社會氣氛的沉重反思。

《群山淡影》

導演： 石川慶

主演： 廣瀨鈴、二階堂富美、吉田羊



石黑一雄親自監製自身出道作的改編，本身已是一個罕見的文學事件。他的小說最核心的東西，往往藏在敘事者的遲疑、迴避與自我欺騙之中，素來難以影像化。因此，今次由日本導演石川慶執導這部1982年的經典《群山淡影》（A Pale View of Hills），對一眾書迷與影迷而言，絕對是年度必看之作。

故事講述1982年的英國，剛退學的年輕作家妮姬回到老家，探望剛經歷喪夫與長女自殺雙重打擊的母親悅子（吉田羊 飾）。在整理準備出售的大屋時，塵封的舊物喚醒了母親30年前在長崎原爆後的記憶。年輕時懷着身孕的悅子（廣瀨鈴 飾），遇上了嚮往遠赴美國重新開始的神秘婦人幸子（二階堂富美 飾）。隨着回憶的碎片逐漸拼湊，妮姬卻發現母親口中的往事充滿矛盾，真相猶如被群山淡影所遮蔽，模糊不清。

石川慶以其標誌性的克制與精準，完美捕捉了原著中那種壓抑、朦朧且充滿裂痕的氛圍。電影巧妙運用冷暖色調的交替，將「不可靠敘事者」的心理狀態視覺化。廣瀨鈴把年輕悅子表面純淨卻暗藏裂紋的雙面性拿捏得極有分寸；二階堂富美則賦予幸子一種置身世界之外的游離氣質。兩種截然不同的生存姿態，折射出戰後日本女性的集體掙扎。