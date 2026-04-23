《夜王》導演版劇情峰迴路轉 加入更多細緻「女人戲」｜何故

《夜王》導演版，片長163分鐘，並非只是加長版，應該說是完整版，甚至是圓滿版！



《夜王》作為2026年賀歲片，於2月17日上映，於3月21日衝破票房1億港元大關，成為香港電影史上第四部破億電影。在徇眾要求下，吳煒倫導演將賀歲版刪走的30分鐘片段，於4月16日徹底曝光，相信總票房將會突破1億2千萬港元。



《夜王》導演版的結局，的確不適合作為賀歲片，除了各種兒童不宜的情慾鏡頭，更重要是解釋了歡哥（黃子華 飾）和V姐（鄭秀文 飾）明明已成功設局陷害太子峰（盧鎮業 飾），為何仍要從尖東敗走？關鍵人物正是曾經跟隨V姐學習的太子峰親妹Ella（盧慧敏 飾）！

《夜王》賀歲版讓我們以為「東日夜總會」的沒落是因為大時代的變遷，真相卻是Ella快速完成了收購「東日夜總會」的法律程序後，逼令歡哥和V姐立即離開！螳螂捕蟬，黃雀在後，歡哥和V姐反勝為敗於「V姐2.0」手上，這個安排非常有意思，也令賀歲版那個過於簡單的騙局，多了一個峰迴路轉的變數。《夜王》導演版改為由Ella在黑白畫面強勢登場開始，成功令已看過賀歲版的觀眾充滿懸念，某程度上，《夜王》導演版跟賀歲版，可算是兩部不同取向的作品。

《夜王》導演版補充了很多比賀歲版更細緻的「女人戲」，讓觀眾看到更多歡哥和V姐跟不同舞小姐的精彩互動。對於一眾舞小姐，歡哥是「慈父」，V姐卻是「嚴母」，他倆以不同的方法，嘗試解決旗下舞小姐的不同問題，比賀歲版更強烈地相濡以沫，令人非常感動。如果是為了「三級」而入場的觀眾，或許會失敗而回，然而，如果希望看劇情，肯定會更滿足。

《夜王》賀歲版讓飾演葵芳的蔡蕙琪突圍而出，主因是其他舞小姐都被刪減了重要的戲份。煲煲（楊偲泳 飾）和Ace（何啟華 飾），在賀歲版預告片中曇花一現的的親熱鏡頭，終於被解封了，楊偲泳為藝術而犧牲，終於得到回報，她的確是在導演版中最搶鏡，配合那隻名貴手錶，就連何啟華也有更大的發揮空間！

《夜王》導演版的細節更豐富，讓各位舞小姐的故事都完整了，也更形像鮮明！她們背負了不同的悲慘過去，為了不同原因而淪落風塵。好勝的ChiLing（譚旻萱 飾）原來要向拋棄了她兩母女的父親報仇，觀眾終於明白她為何如此痛恨男人。Mickey（黃潔琪 飾）看似輕鬆地透露了她同樣受到原生家庭的傷害，讓這個角色更立體。至於一直被批評不負責任的BB（林熙彤 飾），亦有一番關於「責任」的見解，我們當然是為自己而活吧！《夜王》導演版讓我們明白，在情與義之間，我們可以按照良心而作出正確的選擇！

《夜王》賀歲版中，V姐跟Mimi（廖子妤 飾）買鞋的一幕很有意思，一切盡在不言中，不只是「著舊鞋」那麼簡單。然而，在導演版中，V姐跟Coco（王丹妮 飾）在麻雀館相遇，以及跟水晶（李芯駖 飾）肉帛相見的一幕，竟然更厲害！Coco不懂賭術卻好賭，姐以自身經驗點化了她，水晶跟V姐同樣是售貨員出身，卻擁有難以啟齒的「優點」，V姐成功勸導她轉型，呼應主題同時，也讓不同角色得以昇華！如果是初次入場的觀眾，在導演版裡最突出的角色，應該會有葵芳以外更多不同的選擇，我會投水晶一票。

《夜王》導演版中，歡哥和V姐第二次在賭場的那段戲，可算是畫龍點睛！與此同時，賀歲版讓我們留意到很多被忽略了的重點，例如V姐的中文全名是「顧樂兒」。歡哥姓「關」，「關」與「顧」，「歡」與「樂」，有意思！比想像中更有意思！