當年轟動冰島的失蹤懸案：在嚴刑逼供下，你的記憶還是你的記憶嗎

1974 年，一場接連發生的兩起詭異失蹤案震驚了冰島社會。



失蹤的兩名男子分別名叫 Guðmundur 和 Geirfinnur 。在 1974 年 1 月 26 日的深夜，Guðmundur 獨自一人醉醺醺地從酒吧步行十公里回家，他最後一次被人看見是在某一輛車前差點摔跤，之後便杳無音訊。十個月後， 11 月 19 日，和前者無關的 32 歲建築工人 Geirfinnur 在家中接到一通電話後，駕車前往凱夫拉維克港口附近的咖啡廳，他下車後將鑰匙留在點火開關上，卻再也沒有回來。



原本這樣的事件在其他時代或地點，他們或許會被登記為失蹤人口，除了家人和朋友之外無人問津。然而，這兩起案件卻成為了一樁臭名昭彰的懸案，至今仍令冰島社會震驚不已。

兩人相繼失蹤後，警方逮捕了六名被認為是社會邊緣人的年輕嫌犯，他們分別被指控殺害了這兩名冰島男子。但詭異的是，這項指控缺乏了直接性的確鑿證據：沒有目擊證人，沒有關鍵證物，沒有屍體，沒有動機，甚至沒有一個人記得當時發生了什麼事。

在鮮有犯罪事件的冰島，這件事成為民眾最關注的焦點之一。當局面臨極大的破案壓力，因此對六位嫌犯進行身體與精神虐待，目的是讓他們「承認」自己就是這兩起失蹤案的犯人。施虐手法包含長期孤立、單獨監禁、實施水刑、注射藥物、無法與律師聯繫等。

長時間的虐待和警方的誘導，六位受刑人的記憶開始曲解。極端的逼供下，他們開始覺得自己真的有殺人，甚至幻想出當下的情景。最後，案件在他們的自供下宣布偵破。

攝影師 Jack Latham 重返這起冰島失蹤案件，收集拍攝當時的地點和人物，由此創作《Sugar Paper Theories》 一書。他與倖存的嫌疑犯、檢舉者、陰謀論者、專家證人和案件旁觀者進行了長時間的交流，結合原始警方調查檔案、受害嫌疑犯的日記內容，和他的攝影作品，共築了一場真實與虛構交織的記憶。

藉由「糖紙理論」， Jack Latham 慢慢拆解這起追求受害者正義的事件。重新審視司法、犯罪與記憶和自由的關係，訴說虛假的敘事是如何取代真實的記憶，讓幻想的事物成為真實發生的事，並透過循線解構語言和記憶，持續追尋人民的司法正義。

本書最初出版於 2016 年，榮獲 2016 年巴爾圖攝影書獎，並入圍巴黎攝影節－光圈攝影書獎。獲獎後迅速售罄，榮登眾多年度最佳圖書榜單。2019 恰逢年底在英國皇家攝影學會舉辦的展覽，同步推出了二版擴充版，而這也是該書在英國的首次亮相。

新版納入了 2018 年冰島最高法院上訴後案件的最新進展，並新增了前雷克雅維克警官兼法醫心理學家 Gisli Gudjónsson (CBE) 教授的撰文，其專家證詞和記憶理論在冰島失蹤案的調查中發揮了核心作用。以及六名被告之一 Erla Bolladóttir 所撰寫的前言。後者也是唯一一位至今仍未撤銷對政府指控的人，書寫一段關於自己的記憶和行為被那些本應維護真相的人肆意質疑和滲透時，所經歷的巨大痛苦。

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「44 年了。我從這起案件造成的黑暗幽靈中倖存了下來。但那些幽靈如影隨形，隨時可能再次出現。至今，我依然在戰鬥，依然懷抱正義的希望。」——倖存嫌疑犯 Erla Bolladóttir

2020 年 1 月，前冰島總理卡特琳・雅各斯多提爾 (Katrín Jakobsdóttir) 正式宣布，冰島政府將向此案中被判無罪的人及其家屬提供總計約合 600 萬歐元的賠償。 2022 年 12 月，由於 Erla Bolladóttir 過往被施刑的經歷，獲得了約 21 萬歐元的賠償，冰島政府也向她正式道歉。