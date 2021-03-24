哥斯拉大戰金剛｜現實中的香港比被哥斯拉破壞的香港　更加難生活

撰文： 小島陸秀夫 最後更新日期： 2021-03-24 15:56

這次兩大怪獸大戰，決勝地點又是香港。會用「又」，是因為已經不止一次有大怪獸攻擊香港了。的確，香港因眾多原因，常常被夾不同力量中間。但看畢電影，總覺得就算現時香港比戲內被哥斯拉破壞的香港，更加難生活。以下無劇透評論。

（《哥斯拉大戰金剛》宣傳海報）

香港政府 VS 哥斯拉

《新世紀福音戰士》的導演庵野秀明所拍的《真・哥斯拉》，正是以「現實日本政府 VS 虛構哥斯拉」為前提拍攝。戲內日本政府的官僚與僵化，在面對重大災難可謂手足無措，因要兼顧其他大國的反應，連出兵打怪獸也要理由，可笑得來十分現實。

【重溫《真・哥斯拉》影評：以神之名——從海中來的巨獸】

（《真・哥斯拉》劇照）

那香港政府面對哥斯拉又會如何呢？

以颱風「山竹」上次橫掃香港，以及前年有元朗市民因害怕突然再被打而自行關店兩件事為例，可以預期香港就算被哥斯拉蹂躪，之後的一整天政府應該還是不會有甚麼特別措施，只是繼續叫大家返工。（不過這也差別不大，反正大家都這麼喜歡返工）

官員？大概會出來慰問兩句「大家點呀？無死吖嘛？」，出個 email，然後完。

最主要原因是哥斯拉攻擊的是高樓大廈，而不是一國兩制。這年抗疫政府做得如何，大家有目共睹。在疫症初期「無為而治」，搶口罩不作為，封關也後知後覺，令人懷疑是否除了政治問題，其他問題都不用理會。不是說一國兩制不重要，但民生是基本吧？

壞心眼說一句，疫症是個機會可為政府拿回不少分數。可惜上年開始政府仍然保持一貫水平，一開始連「戴咗口罩都要除返」，然後哪個群組不用檢測就中那個群組，非常黑仔之餘也極為諷刺，但沒有失望，因為本來就沒期望。

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哥斯拉還算易避？

怪獸片、大機械人片總喜歡找香港來打，由《機動武鬥傳》、《變形金剛》到《悍戰太平洋》都是。蝙蝠俠也選擇香港，背後當然有歷史文化原因（這也不是哥斯拉第一次來港，1995年《哥斯拉之世紀必殺陣》就來過）——因為香港是現代與中西融合的「國際都市」，老得來又新，有東方神秘感又是現代化都市，誰不喜歡在這大戰呢？

《悍戰太平洋》中的香港戰一幕（《悍戰太平洋》劇照）

加上香港過去的優勢，好聽的就是「東西交流」，難聽就是「左右逢源」，但這種優勢與特質又能保持多久？

出於某些原因被某組織在國際排名中除名，與被怪獸選中要在這大打出手一樣，小市民是沒有選擇的。

兩隻怪獸大打出手，走避不及，殃及池魚在所難免；事實上兩大國交火，市民沒選擇，最後也是走避不及，最終也是會殃及池魚。

不過，維多利亞港兩邊有怪獸打交，你還可以走去上水避避。但現時不知道幹了什麼，或是沒幹什麼，都有受牢獄之苦的可能，真難避過哥斯拉。

《追龍》這段話相信大家也看過：

「要毁滅一個大城市，不一定是天災，也可以是人禍，人禍不一定是戰爭，幾個人的幾句話，幾個人的愚昧無知的行動，可以令大城市徹底死亡。不必摧毁大城市的建築物，不必殺害大城市的任何一個居民，甚至在表面上看來，這個大城市和以前一樣，但只要令城市原來的優點消失，就可以令它毁滅死亡。」

或許，現時還能夠被怪獸摧殘，已是香港最後留有的餘暉了。