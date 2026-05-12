香港舞蹈團總監楊雲濤x王菀之專訪｜吳冠中水墨成舞蹈詩《之間》

把一幅水墨畫變成一場舞，要走多少步？



大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》，取材自二十世紀中國畫家吳冠中的作品。吳冠中一生主張「國畫現代化」、「油畫民族化」，把江南水鄉化作點、線、面的組合，遊走於具象與抽象之間。要把這種風格搬上舞台，香港舞蹈團藝術總監兼編舞楊雲濤，邀來王菀之（Ivana）負責原創音樂並參與演出，再找來法國光影藝術家 Dominique Drillot 與 Sophie Laly 一同處理舞台視覺。



香港舞蹈團總監楊雲濤與王菀之跨界合作大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》（攝：鄭子峰）

演出之前，我們與楊雲濤、王菀之坐下來談了一個下午，談合作的起點，也談他們如何讀吳冠中。

為何是王菀之？

王菀之為人熟知的身份是流行歌手，但近年她也參與舞台劇、電影與視覺藝術。這次替《之間》作曲、上台演出，她說是個不容易的任務。

「收到楊老師的邀請時，第一個反應是覺得這有著很多重大的意義。」Ivana 說。吳冠中在中國現代美術史上有其位置，香港舞蹈團的製作規模也不小，她知道單憑直覺不夠，得先讀懂這位畫家。

香港舞蹈團總監楊雲濤與王菀之跨界合作大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》（攝：鄭子峰）

楊雲濤這邊，則是先想到聲音。他說，歌聲最容易讓人有共鳴：「它可以把一個個體投入到一個群體當中，或者反過來說，把你從茫茫人海當中突然獨立出來，就是那個 moment。那一刻你會突然之間覺得全世界只有你，或者那一刻你會覺得你擁有了全世界。」

舞蹈沒有語言，他想在《之間》裡放一種能穿透舞台的聲音；但他笑說：「我無可奈何，沒有辦法（唱歌），所以只能跳舞。」於是他想到王菀之。在他看來，王菀之早已不只是歌手：「大家對她的身份已經是用一個『創作人』來概括了。我聽說她還很會畫畫，我一點也不奇怪，因為她只是用其中一種形式去表達自己。」

香港舞蹈團總監楊雲濤與王菀之跨界合作大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》（攝：鄭子峰）

Ivana 同意，媒介到最後是相通的：「當你沒有那些技術顧慮的時候，你做什麼都可以，人人都是藝術家。這只是說你有更長遠的一種表達，或者你更喜歡的一種形式。」這次替舞蹈詩寫曲，她要放下的，是寫流行曲時的某些慣性。

要如何解讀吳冠中？

吳冠中曾提出「風箏不斷線」的說法——藝術創作無論多抽象，都不能完全脫離現實生活與人類情感；風箏可以飛得很高，但必須有一根線繫住地面。要把這條線轉化為音樂與舞蹈，王菀之和楊雲濤各有切入。

對 Ivana 來說，直覺是創作的第一步。「我第一次看到林老師（香港藝術館代表）分享的一些吳老師的畫，有些我是未見過的。那我就會很珍惜『第一次看這幅畫』的感覺。」她說，第一眼最直接，也最能勾起情緒。到了第二次、第三次，腦袋會開始分析，狀態就不同，寫出來的音樂也不一樣：「當你慢慢認識越多，知識在建立的時候，你又會另外加了技術，或者你會要另外的用法、另外的編寫方式。那是所有東西加起來變成一個整體的狀態。」她形容吳冠中的畫給她「很實在的空間和想像」，所以編曲時，她在具體的旋律與抽象的氛圍之間反覆來回。

香港舞蹈團總監楊雲濤與王菀之跨界合作大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》（攝：鄭子峰）

楊雲濤認識吳冠中，則是從文字開始。「其實我認識吳冠中很早了。因為專業的原因，我會接觸中國傳統的很多東西，比如說書法。而且我對文字比較敏感。」他說：「恰好在繪畫當中，吳冠中是一個喜歡寫作的人。所以我坦白講，我是先認識他的文字，多過他的畫。」

讀著讀著，他讀出一種熟悉：「我就覺得：『哦，原來他想的跟我想的是一樣的！』只是他用了繪畫的形式很好地表現出來了。」於是他不打算把畫「翻譯」成舞，也不要舞者去演畫中的山水，他要的是畫面背後的情緒。「我想將音樂和舞蹈很緊密地混合在一起，我不想讓那些約定俗成的東西去影響這次的創作。所以說到『點、線、面』，我聽到有很多音樂其實本身就是點、線、面。」

至於吳冠中的「抽象」，他這樣理解：「你就是看見一些簡單線條的組合，整個世界就成立了。但是那個世界是有情緒的、有溫度的、有狀態的。它不是一個客觀的世界，它是一個主觀的世界。」

香港舞蹈團總監楊雲濤與王菀之跨界合作大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》（攝：鄭子峰）

在他看來，看吳冠中，其實是看自己：「客觀的世界跟你有什麼關係？一點關係都沒有。可是你看吳冠中先生他所呈現的那個世界，你會覺得跟你很有關係。這就是所謂的世界，或者我們眼睛看到的世界，跟你的關係是什麼。」

所以他不希望觀眾入場時還在問自己看不看得懂。「其實你看的畫，是在看自己。」每個人的閱歷都是自己的養分：「你在面對一個作品，在看一幅畫或是聽一首音樂的時候，實際上你是在動用你自己，你是在自己解讀自己。如果你不去儲存，你不去經驗，你沒有有效地開啟你自己的話，整個世界跟你一點關係都沒有。」《之間》台上沒有標準答案，只有一個留給觀眾的空間。

寫一首為舞者讓路的曲

理念是一回事，落地是另一回事。寫曲的時候，Ivana 最在意的是「留白」。中國水墨講計白當黑，紙上的空白與墨跡同樣重要；她要做的，是把畫上的空白，譯成音樂裡的空間。

香港舞蹈團總監楊雲濤與王菀之跨界合作大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》（攝：鄭子峰）

「對於舞蹈，雖然我只是一個很純粹的念頭，但我真的很喜歡欣賞舞蹈。其實我都會想到，當一個舞者在我這一首作品裡面，我需要留白給他們去表達更多。」她說，劇場配樂不能像流行曲那樣把每一拍都填滿，得給舞者留呼吸的位置。

她也明白，自己每多畫一條線，舞者的空間就少一點：「譬如我一定要是四拍、四拍、四拍……當然，楊老師也可以在我的四拍裡面反對，舞者跳七拍都可以。但是，我都會有考慮，這些大前提就是我這次的考量。」寫的時候，她會想著舞者怎麼走、怎麼停。

楊雲濤對此完全同意。為了讓舞者抓住節奏與呼吸，他在排練裡甚至要求他們開口唱：「不是我自己唱，我一唱，他們就看得出來。那些舞者唱，至少是他們的根本。我就說一定要自己唱，一定要自己接力，你自己唱，你才知道你的身體是否跟得住。這跟那些動作是有關係的。」一張口，聲音與身體就接上了，舞者不再只是踩拍子，而是真正進入音樂。

中西之間，水墨之外

香港舞蹈團總監楊雲濤與王菀之跨界合作大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》（攝：鄭子峰）

訪問末段，我們問楊雲濤：最想觀眾帶甚麼回家？

他沒有刻意宣傳：「你想了解多一點這個世界，就來看。這個世界就是你眼中覺得的樣子。我覺得反而要更關注『這個世界一直在這裡』，來不來，是你的選擇。」他借自然現象作比：「日落日出每天都在，你可以不去看它，但它並不會因為你不去看它而改變這些事。我覺得我們這個演出，或者說所有的劇場藝術都是這樣——它一直會在那裡。因為它最終的目的，其實就是存在與表達。」

「之間」二字，說的是中與西、動與靜、具象與抽象、繪畫與舞蹈之間的距離。這齣戲沒有曲折劇情，也沒有指定讀法；楊雲濤、王菀之與團隊，只是在台上開出一個空間，把吳冠中的點、線、面，換成可看的動作與可聽的聲音。

至於在這空間裡看見甚麼、感受甚麼，留給每一位走進劇場的人。走出劇場，吳冠中筆下的點、線、面，仍在等著下一個觀眾走過。

【節目資訊】

大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》

日期及時間

22.5.2026（五）晚上 7:45

23.5.2026（六）下午 3:00

23.5.2026（六）晚上 7:45

24.5.2026（日）晚上 7:45

地點：香港文化中心大劇院

