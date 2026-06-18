《CAVALLUNA》登陸香港|結合馬術x劇場x舞蹈 + 54匹名駒亞洲首演!

《CAVALLUNA》馬術劇場表演風靡歐洲逾二十年、累積逾九百萬人次觀賞，其《CAVALLUNA 馬術X劇場穿梭異境》表演即將迎來史上首次亞洲巡演，而打響頭炮的舞台，正是香港Hong Kong！2026年9月，這場結合馬術、音樂、舞蹈與舞台劇的表演演出，將登陸啟德體藝館。這部馬術劇場Horse Show的演出亮點，有別於傳統馬術競技或馬戲團表演，由曾獲國際艾美獎提名、集編導樂於一身的奇才大師 Klaus Hillebrecht 匠心鉅製，《CAVALLUNA》馬術劇場將54匹歐洲名駒與國際級騎手、舞者無縫融合，呈現無韁馭馬、匈牙利站騎等極致馬術技藝。製作團隊早前更首度分享，將這項歐洲級製作原汁原味搬到香港的幕後故事。



《CAVALLUNA》馬術劇場為什麼值得一看？

《CAVALLUNA 馬術X劇場 穿梭異境》曾於超過三十個歐洲城市巡演馬術劇場Horse Show。（Cavalluna）

作為歐洲規模最大、最受歡迎的馬術劇場表演，《CAVALLUNA》Horse Show曾於超過三十個歐洲城市巡演，表演叫好叫座，是名副其實的殿堂級製作。製作公司Apassionata World GmbH承載著23年歷史悠久、經驗豐富的合家歡馬術劇場傳統，旗下作品於歐洲各地的觀眾人次已突破900萬。

《CAVALLUNA 馬術X劇場 穿梭異境》Horse Show製作公司Apassionata World GmbH旗下作品於歐洲各地的觀眾人次已突破900萬。(Cavalluna）

創作班底實力強橫，擔任音樂總監的，是活躍於國際影視及音樂界的德國大師級人馬 Klaus Hillebrecht，他曾於2011年為紀錄片《Wild Japan》編寫音樂獲得艾美獎提名，音樂造詣早已備受業界內外肯定。他長年在《CAVALLUNA》，身兼音樂總監、作曲家及編劇三職，質素無疑是信心保證。

事實上，《CAVALLUNA》馬術劇場一直叫好叫座，在馬術傳統深厚的歐洲早已獲多間重磅媒體一致好評。例如德國三大報之一，其中一個最具影響力的媒體《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung），就大讚馬術特技大膽又精彩，當中的無韁馭馬術，更是深具感染力的演出；另一大報《圖片報》 （Bild München）亦盛讚演出展現了「速度、精準與和諧的完美結合」，為觀眾創造了刻骨銘心的震撼時刻。

對於《CAVALLUNA》馬術劇場Horse Show為何能在歐洲市場同時獲觀眾及業界推崇，製作團隊解釋，演出焦點從來不在單一特技或個別馬術表演項目，而是一個完整的奇幻像世界：馬匹、音樂、舞蹈、燈光與故事交織，創造出一場震撼又有沉浸感的冒險旅程。最關鍵的是，馬匹被視為朋友與團隊成員，是活生生的表演者，而並非道具，這份人馬之間的深厚情誼，正是賦予演出歷久不衰的魔力所在。

《CAVALLUNA》故事說什麼？

《CAVALLUNA》馬術劇場今次上演劇目《穿梭異境》，圍繞一位擁有「繪畫成真」魔力的年輕巫女Meerin展開。她的天賦吸引了黑暗勢力注意，企圖奪走她的魔法，但即使面對威脅，Meerin並不孤單，不但遇到了一群意想不到的好朋友，更有很多可愛、帥氣又迷人的馬兒作伴，一同展開一場波瀾壯闊又充滿情感張力的偉大冒險。

《CAVALLUNA》馬術劇場 Horse Show 將戲劇、舞蹈與馬術這三種截然不同的藝術形式無縫融合。(Cavalluna）

《CAVALLUNA 馬術X劇場 穿梭異境》要將戲劇、舞蹈與馬術這三種截然不同的藝術形式無縫融合，關鍵在於創意總監、編舞家、製作人與馴馬師早在劇目開發初期便緊密合作，讓馬術藝術從一開始就成為整體敘事的核心，而非後期拼接的附加環節。音樂、舞蹈、燈光與馬術場景彼此交融，《CAVALLUNA》馬術劇場Horse Show 目標是讓觀眾忘記藝術之間界線，完全沉浸於故事世界之中。

《CAVALLUNA》團隊指出，馬匹本身就能透過豐富的肢體語言、能量與存在感作出極有效的溝通。(Cavalluna)

馬術劇場表演Horse Show 中，在全劇沒有人類對白的情況下，馬匹又如何成為真正有靈魂的「演員」？《CAVALLUNA》團隊指出，馬匹本身就能透過豐富的肢體語言、能量與存在感作出極有效的溝通；配合對牠們瞭如指掌的騎手，人馬共同呈現多重情感，讓角色在舞台上活靈活現。

《CAVALLUNA》哪些環節最震撼？

是次香港站馬術劇場表演匯聚多項演出亮點，不僅涵蓋國際級舞團、觸動人心的原創音樂與電影感舞台設計，當然還有重頭戲馬術環節：當中包括驚險刺激的飛騎特技，以及氣勢磅礡的「匈牙利站騎」（Hungarian Post），騎手傲立於雙馬之上，同時策騎多匹駿馬奔騰前進。而最令人動容的，莫過於無韁無鞍的自由馭馬環節（Liberty Performance），馬匹純粹依靠馴馬師細微的身體語言與指令，於場內自由舞動，演繹出超越言語的人馬默契。

團隊表示，無韁馭馬與匈牙利站騎都極具挑戰性。（Cavalluna）

團隊表示，無韁馭馬與匈牙利站騎都極具挑戰性，兩者皆建基於「絕對的信任」。尤其在無韁演出中，表演者完全不依賴韁繩或直接身體接觸，馬匹只憑肢體語言、能量與細微暗示作出反應，這必須經由多年訓練與極親密的情感連結才能達成。

《CAVALLUNA》無韁無鞍的自由馭馬環節。 (Cavalluna)

三大馬術名家星級陣容有多強？

是次來港的星級陣容同樣令人期待，包括國際知名馴馬師Bartolo Messina、星級騎手Kenzie Dysli，以及意大利新星Rudj Bellini等。

國際知名馴馬師Bartolo Messina (Cavalluna)

談及傳奇大師Bartolo Messina如何在過萬座位的體育館內，與馬群保持近乎「心靈感應」的連結，團隊解釋，他的方式從不建立於支配，而是建基於信任、平靜與相互尊重。馬匹極度敏感，會對最細微的眼神與能量作出反應；觀眾眼中看似的「心電感應」，其實是日復一日、經年累月建立關係的成果，因此牠們不會輕易被周遭環境分心。

星級騎手Kenzie Dysli (Cavalluna)

另一焦點是星級騎手Kenzie Dysli，今次將打破常規，飾演反派Anam。她運用強而有力且充滿動感的Doma Vaquera（傳統馭馬術）騎乘風格，配合精準動作、高速奔馳與懾人的氣場，把角色的黑暗與戰士姿態完美演繹；多年馬術經驗加上演技訓練，讓她得以輕鬆將兩種專業合而為一，看似毫不費力。

意大利新星Rudj Bellini (Cavalluna)

除了上述兩位騎手的精彩演出，本次《穿梭異境》也迎來了意大利馬術新星 Rudj Bellini 首度加盟，他在劇中飾演代表智慧與力量的「國王 Bryel」。Rudj 的表演風格強調與馬匹之間的信任與情感連結，在舞台上，他會給予馬匹極大的自由度，無論是無鞍無韁的個人表演，或是與主角 Meerin 配合的雙人騎術（Pas de deux），都展現出人馬之間的良好默契。他將這份自由與情感融入演出中，不僅為 CAVALLUNA 帶來了不一樣的風格，也讓觀眾能靜靜欣賞人馬互動的純粹。

《CAVALLUNA 馬術 x 劇場 穿梭異境》54匹名駒從哪裡來？

《CAVALLUNA》最核心的魅力，在於其龐大的「四足明星」陣容。54匹來自歐洲多國的駿馬，將聯同國際級舞者帶領觀眾走進傳說國度。這些名駒代表不同馬種，各具獨特性格與優勢：擁有飄逸長鬃與烏黑毛色的弗里斯蘭馬、步伐優雅的葡萄牙盧西塔諾馬、充滿力量與熱情的純種西班牙馬、氣宇軒昂的阿拉伯馬，以及活潑可愛的迷你雪特蘭小馬及威爾斯小馬。

54匹來自歐洲多國的駿馬，將聯同國際級舞者帶領觀眾走進傳說國度。(Cavalluna)

至於最受小朋友喜愛的迷你雪特蘭小馬，團隊笑言有一個有趣冷知識：牠們其實比大型馬更頑固、更「傲嬌」，訓練難度更高，但正是這份古靈精怪的個性，為故事帶來無數溫馨與幽默的瞬間。

製作團隊表示迷你雪特蘭小馬其實比大型馬更頑固、更「傲嬌」。（Cavalluna）

將如此龐大的製作搬到亞洲，是一項結合物流、動物福利與技術精準度的巨大挑戰。每匹馬都需要個別照料、固定作息與充足休息，同時舞台、聲、光與特效也必須精準配合啟德體藝館的條件。團隊強調，藝術上最重要的堅持是「以歐洲觀眾熟悉的同等情感力量與品質呈現，絕不在質素或動物福利上妥協」。

為營造「異世界」氛圍而設計的震撼燈光與特效，全部都是與馬匹一步步循序漸進地練習出來。馴馬師會仔細觀察每匹馬的反應，絕對避免在馬匹身邊出現突然、不可控的特效，秉持「安全與信任永遠優先於演出效果」的原則。

《CAVALLUNA》團隊指出並非每匹馬都適合大型舞台。（Cavalluna）

談及挑選舞台馬匹的條件，團隊指出並非每匹馬都適合大型舞台。除了天賦，性格沉穩、具好奇心與信任感同樣關鍵，馬匹必須享受與人共事，在熱鬧環境中亦能怡然自得。訓練從不強迫，永遠因馬而異；而單是無韁馭馬這個級別的演出，往往需要以年計的時間培養。

馬匹後台生活如何？

當馬匹不在舞台上，牠們在後台享受著無微不至的「星級待遇」。團隊透露，馬匹大部分時間都在平靜環境中休息、梳理毛髮、進行輕度運動與個別散步。每位騎手親自照料自己的馬匹，讓牠們始終保持放鬆。「我們希望馬匹不單保持最佳體能狀態，更要在情感上時刻感到自在；正是這種平靜的心境，觀眾才能在舞台上看見。」

《CAVALLUNA》團隊表示所有環節均經過密集而循序漸進的排練：馬匹會先熟悉空曠環境，再逐步加入舞者、戲服、音樂與特效。（Cavalluna）

至於如何確保人類舞者與重達數百公斤的駿馬同台時的安全，團隊表示所有環節均經過密集而循序漸進的排練：馬匹會先熟悉空曠環境，再逐步加入舞者、戲服、音樂與特效；新加入的舞者亦獲充足時間適應與大型動物共事，逐步建立信任關係，全程由經驗豐富的編舞團隊細心監督。

至於跨國運送的細節，團隊與經驗豐富並擁有活體動物物流認證的國泰貨運合作，透過嚴格控制貨艙溫度、機艙通風系統以及全程由專業團隊與資深獸醫持續照料。「我們的馬匹其實都是經驗豐富的旅行者，不會輕易緊張。畢竟牠們並不知道自己身在飛機上，而空中旅行平穩的環境，往往比陸路顛簸更能讓牠們安心。」

CAVALLUNA 馬術X劇場 穿梭異境 | 活動資訊詳情

活動日期：2026年9月8日、10-13日

活動地點：啟德體藝館

活動演出日期及時間：

●2026年9月8日 (二) 晚上7時

●2026年9月10日 (四) 晚上7時

●2026年9月11日 (五) 下午3時 及 晚上8時

●2026年9月12日 (六) 下午2時 及 晚上7時

●2026年9月13日 (日) 下午1時 及 晚上6時

^表演全長2.5小時，中場設有25分鐘休息時間。

^表演以英語旁白進行，並配有繁體及簡體中文字幕。

^適合任何年齡人士觀看

更多活動詳情：CAVALLUNA官網

CAVALLUNA 馬術X劇場 穿梭異境 | 門票價格詳情

1.尊尚門票：HK$1,995

2.首行門票：HK$1,595

3.類別1門票 / 類別1門票：HK$1,095

4.類別2門票 / 類別2門票：HK$695

5.類別3門票 / 類別3門票：HK$395

6.無障礙通道座位**：HK$895

7.VIP 貴賓桌門票（共6個座位）：HK$27,220

手續費：每張$50

每個交易限購：10張

門票購買平台： 快達票 HK Ticketing

表演適合3歲及以上兒童觀看。5歲以下兒童可免費坐在成人膝上觀看。

**需用購票熱線 +852 31 288 288 購買