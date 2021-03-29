題材新疆界靈巧港股大市持續有聲｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

藝文
撰文：
最後更新日期：

股市動蕩，人越無錢，越有詩意，就像古人一樣。現代人少寫詩，但以流行曲歌詞抒發，可謂又方便，又夠創意。憑歌寄意，由ICQ 玩到高登，大家也不會厭。

文： 林綸詩

比較多見到的如下：

明明綠燈轉眼變成紅燈（原曲《紅綠燈》）

✕✕（股票名）不似預期　但要走　總要飛（原曲《歲月如歌》）

回到當初的起點（原曲《那些年》）

輸到傻時見到這些歌，都會忍不住笑。其實史上有很多講股票的歌，由七十年代廣東歌開始流行時，已經是重要取材之題目。最有印象必數李香琴及譚炳文對唱的《股票經》:

譚：呢排入貨你實會撈多少　呢呢吼住入手藍籌咪動搖

李：我買錯滙✕　置✕　唔著聽你話

歌中還提到其他股票如合和，甚有時代意義。一個叫買，一個叫唔買，現在聽來還是非常棧鬼。夏金成另有一首《股票與我》，歌名甚有詩意，內容就正正常常啦。

心情緊張炒股票　日日都睇行情表…..

更想有一朝　狂升暴跳

令我副身家　增加不少

至於我自己的年代，當然就是農夫的《全民皆估》，與《股票經》一樣，也是你一句我一句，好有炒股氣氛。

6：你男友　C：玩藍籌

6：賺唔夠　C：轉紅籌

6：炒孖展　C：高風險

有對兄弟會借錢　人人人人無啦啦話呢隻股會升

升高啲高啲咁先好反應

這兩首除了貼題講股市，最精彩是因為都是二人對唱，有來有往，無論牛市定熊市，最緊要交流資訊、穩定心理，量力而為，祝君好運！

（專欄「歌詞心頭好」每周一刊出，標題由編輯撰寫，原題：「炒股眾生相」。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。