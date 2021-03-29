題材新疆界靈巧港股大市持續有聲｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

撰文： 林綸詩 最後更新日期： 2021-03-29 12:06

股市動蕩，人越無錢，越有詩意，就像古人一樣。現代人少寫詩，但以流行曲歌詞抒發，可謂又方便，又夠創意。憑歌寄意，由ICQ 玩到高登，大家也不會厭。

文： 林綸詩

比較多見到的如下：

明明綠燈轉眼變成紅燈（原曲《紅綠燈》） ✕✕（股票名）不似預期 但要走 總要飛（原曲《歲月如歌》） 回到當初的起點（原曲《那些年》）

輸到傻時見到這些歌，都會忍不住笑。其實史上有很多講股票的歌，由七十年代廣東歌開始流行時，已經是重要取材之題目。最有印象必數李香琴及譚炳文對唱的《股票經》:

譚：呢排入貨你實會撈多少 呢呢吼住入手藍籌咪動搖 李：我買錯滙✕ 置✕ 唔著聽你話

歌中還提到其他股票如合和，甚有時代意義。一個叫買，一個叫唔買，現在聽來還是非常棧鬼。夏金成另有一首《股票與我》，歌名甚有詩意，內容就正正常常啦。

心情緊張炒股票 日日都睇行情表….. 更想有一朝 狂升暴跳 令我副身家 增加不少

至於我自己的年代，當然就是農夫的《全民皆估》，與《股票經》一樣，也是你一句我一句，好有炒股氣氛。

6：你男友 C：玩藍籌 6：賺唔夠 C：轉紅籌 6：炒孖展 C：高風險 有對兄弟會借錢 人人人人無啦啦話呢隻股會升 升高啲高啲咁先好反應

這兩首除了貼題講股市，最精彩是因為都是二人對唱，有來有往，無論牛市定熊市，最緊要交流資訊、穩定心理，量力而為，祝君好運！

（專欄「歌詞心頭好」每周一刊出，標題由編輯撰寫，原題：「炒股眾生相」。本文不代表藝文格物立場）