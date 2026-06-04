6月藝文活動|莎劇節奧賽羅+哈姆雷特/M+夜不同/莎士比亞x調酒體驗

【舞台劇/芭蕾/演出/音樂會】香港 6 月的盛夏，將被熱熾的藝文氣息徹底點燃。今年各位藝術迷的夏夜不再只屬於安靜的展廳，而是屬於流動的爵士樂韻、深夜的博物館派對，以至文學與調酒工藝的跨界碰撞。不論是傳奇文學遇上日本調酒工藝的創新體驗；M+ 攜手跨界音樂人 Delf帶來的「M+夜不同：脈動如詩」夜間派對；自由空間的「自由波 Vol. 4」請來的實力樂手演出；英國人氣混血兄妹二人組 Wasia Project，首度來港的獨立演出；以至較傳統的，「中華文化節 2026」開幕大戲《白蛇》；香港國際莎劇節的兩項焦點演出，今年 6 月，香港正用最激進的跨界語言，重新定義這座城市的藝文活動輪廓。



1. 第二屆香港國際莎劇節 - 奧賽羅

由鄧樹榮戲劇工作室主辦的「香港國際莎劇節」（莎劇節）將於6月5日至21日回歸，當中鄧樹榮戲劇工作室帶來的粵語版《奧賽羅》無疑是焦點所在。作為第2屆莎劇節的開幕節目，這部被外界公認為四大悲劇中「最難演」的作品，在導演鄧樹榮的構思下，破格地將原著背景移植至中國明末清初的政權更迭時期。

鄧樹榮戲劇工作室《奧賽羅》（圖片由鄧樹榮戲劇工作室提供）

這個改編並非天馬行空。鄭成功之父鄭芝龍是天主教徒，麾下更有三十多名黑人近衛軍。澳門割讓予葡萄牙後，葡萄牙從非洲殖民地帶來大批黑人，鄭芝龍便將他們招攬入伍。這段鮮為人知的歷史，恰好為《奧賽羅》原作中的種族議題，提供了一個東方視角的切入點。而在晚明的政治焦慮之下，將軍奧賽羅一步步走向自我毀滅，也更見悲壯。

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全劇僅由四位香港實力派演員擔綱，包括曾於24年憑《白日之下》獲得香港電影金像獎「最佳女配角」的梁雍婷、演活無數電視劇角色的視后黃智雯、以及有豐富舞台劇演出經驗的梁天尺及黎玉清，4人將盡情揮灑演技，分飾9個不同角色。黃智雯將飾演莎劇史上最著名的陰謀家伊亞戈（Iago）；而梁雍婷，更會一人分飾三角，橫跨不同性別與年齡，，讓觀眾感受她如何分飾3個角色的細膩情感及內心世界。

鄧樹榮戲劇工作室《奧賽羅》演出及購票詳情

演出地點：香港文化中心劇場

演出日期：2026年6月5-7日、9-10日 15:00／20:00（共9場）



2. 第二屆香港國際莎劇節 - 哈姆雷特

另一套同樣屬於第二屆香港國際莎劇節的劇目哈姆雷特，則由國際劇壇巨匠詮釋。享譽國際劇壇的導演迪克蘭．唐納倫（Declan Donnellan）與舞台及服裝設計師尼克．奧門羅（Nick Ormerod），闊別香港劇場十五載後再度攜手，這對黃金組合以極其精細的手法，對這部莎翁最著名的悲劇進行了一次徹底的解構。

克拉約瓦國立劇院《哈姆雷特》（圖片由鄧樹榮戲劇工作室提供）

導演大刀闊斧剪去繁複的宮廷政治與次要情節，將演出濃縮在不足兩小時、不設中場休息的時間裡。舞台亦簡化到極致，僅保留文本中最核心的元素。這種「極度蒸餾」的處理，反而提煉出故事的精髓：人類為何能對同類施加如此壯觀的暴力，同時又會質疑自身存在的意義？

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男主角Vlad Udrescu所演繹的哈姆雷特，不再是高高在上的王子，而是一個充滿憤怒、脆弱、抑鬱、失去錨點的當代青年縮影。他甚至塗上紅唇膏、穿上高跟鞋，在性別與自我認同的邊緣試探。歐洲評論界對本作讚譽有加，劇評人形容Vlad Udrescu是「他這一代的哈姆雷特」，演活了當代年輕人的憤怒、脆弱、抑鬱與孤獨。

克拉約瓦國立劇院《哈姆雷特》演出及購票詳情

演出地點：西九文化區自由空間大盒

演出日期：2026年6月16-17日 20:00（共2場）



3. M+夜不同：脈動如詩

週五晚上的西九龍，除了維港夜景，M+博物館裡亦正醞釀一場浪漫的感官叛逆。由M+ 推出的全新夜間派對「M+夜不同：脈動如詩」，以全新展覽「致電一首詩．香港」為核心，把詩句從書本解放，揉進微醺的爵士樂與現場舞蹈之中。

這次活動的核心靈感，源自詩人約翰．吉奧諾（John Giorno）的藝術項目，他認為「許多詩歌是為了被聽到，而不僅僅是被閱讀」。因此，M+特別邀請了本地跨界音樂製作人兼聲音藝術家吳衍鋒（Delf）操刀。Delf 在音樂圈與藝術界以融合不同文化、模糊音樂類型邊界聞名，曾為多位國際知名藝術家製作音樂；他的現場演出往往帶有極強的國際魅力與多元風格。

這次Delf將透過流動的爵士樂韻與強烈肢體脈動，在博物館的空間內，拉扯出前所未有的藝術張力。這是一場屬於都市人的短暫逃離，在這裡，你可以一邊品味美酒，並重新發掘博物館在夜幕低垂下的另一種面貌。活動門票已於西九文化區官網陸續發售。

地點：九龍博物館道38號西九文化區M+ 博物館

日期及時間：6月5日19:00–00:00



4. 日式雞尾酒匠藝：莎士比亞文學嶄新體驗

當傳奇文學遇上細緻的日本調酒工藝，會擦出怎樣的感官火花？位於旺角康得思酒店（Cordis Hong Kong）的高人氣酒吧 Alibi - Wine Dine Be Social 宣布，將於 6 月 27 日舉辦一場名為「莎士比亞之夜：她說」（Shakespeare's Night: She Says）的期間限定調酒文化盛宴 。

這場活動由銅鑼灣的日式酒吧 MADARA（斑）主導 ，並獲得日本著名酒廠本坊酒造（Hombo Shuzo）贊助 ，希望打破大眾對「文學」與「夜生活」的既定界限。

主辦單位發現，原來莎士比亞（William Shakespeare）在其傳世作品中，共提及了超過 170 種植物 。這位文學巨擘深諳植物背後的隱喻、神話以及它們在愛恨情仇中所扮演的角色 ，所以今次活動就從這個神祕的「符號花園」汲取靈感 ，將花葉、草本與珍稀水果注入杯中，以一場文學與自然的無聲乾杯，勾勒出莎劇女主角們的靈魂 。

在莎士比亞生活的時代，女性被禁止上學、投票或購買財產，但他卻超前地創造出多位性格豐滿、主導劇情發展的女性角色 。本次活動由擁有逾 15 年調酒經驗、現為 MADARA 聯合創辦人兼首席調酒師及本坊酒造香港品牌大使的梁冠傑（Rayven Leung）親自設計四款精緻雞尾酒 。同時，香港本地作家兼占星師黃鈺螢（Pamela Wong）亦會擔綱文字創作，帶領賓客潛入這些女主角的內心世界 。

莎士比亞之夜——她說

日期：2026年6月27日（星期六）

時間：19:30 – 23:00（三小時體驗）

價格：每位港幣680元 + 10%（包括四款招牌雞尾酒）

名額僅限25位賓客。



5. 西九演藝「自由波 Vol. 4 : Music In Us All」

西九演藝旗下的音樂系列「自由波」迎來第四回，將於 6 月 30 日（星期二）重臨西九自由空間 ，今次活動以「Music In Us All」為主題，將浪漫即興的爵士、實驗性Electroni電子音樂與銳利的Hip-hop饒舌融為一體，在自由空間大盒及留白 Livehouse 兩大場地，為樂迷打造一場打破空間限制的迷你音樂節 。

首先由近年備受亞洲樂壇瞩目的韓國色士風演奏家、作曲家兼製作人 Kim Oki 領銜登場 。這位出身霹靂舞界的音樂奇才，曾於 2020 年憑藉專輯《Spirit Advance Unit》一舉奪得「最佳爵士與跨界專輯」及「年度音樂人」兩項大獎 。繼 2025 年首登香港舞台後，Oki 這次更攜同曾登陸日本Fuji Rock Festival巡演的實力音樂班底，及韓國音樂人 ARA 擔任主唱，以自由即興爵士交織清透歌聲與抒情色士風，營造浪漫而慵懶的音樂氛圍 。

夜幕低垂後，熱烈氣氛將移師至留白 Livehouse ，由獨立電子音樂人 Loisey 創立、橫跨香港與布拉格的先鋒音樂廠牌 Alevia Records 將接棒演出 。演出將由跨媒介創作人兼節奏製作人（Beat-maker）Yuwen 率先登場，以強烈節拍的 Beat Set 展開 ；隨後由 DJ Tiga 接力打碟，運用黑膠唱片營造流動愜意的慵懶節奏 。最後，廠牌旗下多位音樂人 Y5、Dizi、Benny Han 將壓軸登場，上演粵語與英語的饒舌（Rap）交鋒，將 Hip-hop、電子及實驗音樂錯落交融，共同勾勒出香港地下音樂文化的新景觀 。

「自由波」這個系列一直致力匯聚亞太地區及世界各地的先鋒單位，促進跨界聯乘 。在 6 月 30 日這個星期二的夜晚，無論你鍾情於靈性爵士還是地下電子節拍，這場演出都邀請你暫時放下日常瑣碎，在探索之中尋找屬於自己的節奏 。

日期：2026年6月30日（星期二）

KimOki LuvLuv with ARA Live Hong Kong - 晚上7時45分至9時45分

Alevia Records Live - 晚上9時至11時15分

地點：KimOki LuvLuv with ARA Live Hong Kong - 自由空間大盒

Alevia Records Live - 留白Livehouse



6. Wasia Project 香港首場個人專場演出

英國人氣混血兄妹二人組 Wasia Project 宣布 6 月 27 日（星期六）首度登陸香港！今次他們選址西九文化區的留白 Livehouse 舉行香港首場個人專場演出，引發本地獨立樂迷圈高度關注。

Wasia Project 由受過嚴格古典音樂訓練的兄妹Olivia Hardy與Will Gao組成，他們以極具辨識度的創作風格著稱，將Piano-pop、Modern Soul、電子節拍與俱樂部舞曲熔於一爐。而且擁有華人血統的他們，更一直對亞洲文化有著深厚的情感連結。在創作過程中，他們將香港等亞洲大都市的城市輪廓與獨特文化背景融入旋律與歌詞之中。

今個夏天Wasia Project更即將發行首張由 12 首作品組成的專輯《Nocturne》，有別於早期的輕快曲風，新專輯展現出更深沉、更具迷幻色彩的深夜氛圍。這次 Wasia Project 選擇在留白 Livehouse 舉行專場，將以他們最擅長的迷幻電子與古典鋼琴，為香港樂迷帶來一場充滿共鳴與情感釋放的夏夜。

日期及時間：6月27日 5:30pm | 8pm

地點：西九文化區博物館道18號自由空間地下留白 Livehouse



7. 上海大劇院創製舞劇《白蛇》

由康樂及文化事務署策劃的「中華文化節2026」開幕節目，上海大劇院創製舞劇《白蛇》，將於 2026 年 6 月 12 日及 13 日（星期五及六）晚上 7 時 30 分，在 香港文化中心大劇院連演兩場。這齣舞劇由享譽國際的芭蕾舞藝術家譚元元親自出任藝術總監，並匯聚海外內華人一線舞者及上海歌劇院舞劇團傾力演出。作品演變自中國四大民間傳說之一《白蛇傳》，但編創團隊卻破格地以現代女性的視角與心理劇的思路，重新解構這段流傳千年的故事。

故事講述一名當代妻子因夜夜夢見青蛇纏繞而心生恐懼，丈夫帶她向心理醫生求診。在催眠引導下，夢境的帷幕層層揭開，開展了一段追求自主人生與自我發現的心路歷程。舞台上大膽構建出現實世界與意識領域的雙重空間。古代的白素貞、許仙和法海，精妙地對應著當代的妻子、丈夫和心理醫生；而那隻果敢颯爽、穿梭於虛實之間的小青，則象徵著妻子內心追尋自我的「本我」。白蛇與青蛇猶如一體兩面，她們的對立與融合，恰恰映照出當代人在現實生活中的困境、抉擇與成長。

在舞台美學上，《白蛇》同樣大膽創新。全劇分場以驚蟄、谷雨、芒種、端午、中秋等二十四節氣與傳統佳節命名，既串連情節推進，亦巧妙配合角色的命運起伏。在保留「遊湖借傘」、「端午驚變」、「水漫金山」等家喻戶曉的經典橋段之餘，作品更將西方芭蕾舞、中國古典舞、現代舞及武術元素熔於一爐。

今次兩日的演出採用不同的雙卡士陣容，陣容豪華，無疑是今夏全港不容錯過的文化盛事。節目門票現已於購票平台城市售票網（URBTIX）正式公開發售。

時間：6月12日晚上7時30分、6月13日晚上7時30分

地點：香港文化中心大劇院

