Charli XCX新碟7月出爐!拆解《Music, Fashion, Film》封面三巨頭

過去兩年，只要稍為留意歐美流行文化，對「Brat Summer」這詞絕不陌生。2024年，Charli XCX 憑藉專輯《Brat》那張低清的螢光綠封面，讓電子舞曲與 Auto-Tune 席捲全球，更令「Brat Green」成為該夏天的統治級色調。



Charli XCX「Brat Girl」穿搭（IG@charli_xcx）

正因《Brat》現象級的成功，大眾對 Charli 新作的期待值與壓力自然拉滿。就在日前（6 月 1 日），她無預警於 Instagram 公開第七張錄音室專輯《Music, Fashion, Film》的封面，宣佈將於 7 月 24 日發行。帖文乾脆俐落：全碟 11 首歌、片長 30 分 05 秒，即日開放預訂。然而，真正引爆網絡熱議的，是她選擇的唱片封面。

封面「三巨頭」究竟是誰？

封面上完全不見 Charli 本人，取而代之的，是由蘇格蘭攝影師兼導演 Aidan Zamiri 掌鏡的一幀黑白合照。相中三位男人分別是：傳奇音樂人 John Cale、時裝設計大師 Marc Jacobs，以及殿堂級電影導演 Martin Scorsese。三人，完美呼應了專輯名稱的三個單字：Music、Fashion、Film。

Charli 接受《Shaad Magazine》訪問時透露，拍攝這張封面讓她人生首次真正體會到 Z 世代潮語「shook」（極度震驚）的含義。照片攝於今年 4 月的紐約，拍畢後她與 Aidan 皆感「靈魂出竅」。她直言，能讓這三位傳奇巨頭同處一室的時刻，恐怕「這輩子未必能再經歷一次」。

對普羅大眾而言，這三位或許只是「三個外國男人」，但在各自的領域裡，他們都是顛覆過遊戲規則的「神級」人物。有樂評人更直接將這張封面封為當代文化的「Mount Rushmore（美國總統山）」，足見其號召力。

他們憑甚麼代表音樂、時裝與電影？

另類搖滾祖師爺 John Cale

John Cale

現年 84 歲的威爾斯音樂人 John Cale，於 1960 年代在紐約與 Lou Reed 共同創立了傳奇樂隊 The Velvet Underground。音樂界流傳著一句名言：「他們生前唱片賣得極少，但每個買了唱片的人，後來都組了自己的樂隊。」其影響力深遠地滲透了後半個世紀的另類搖滾、Punk 及獨立音樂血脈。

今年初，Charli 為電影《咆哮山莊》（Wuthering Heights）製作原聲大碟，主打歌《House》正是與 Cale 攜手合作。Cale 曾於訪問中大讚 Charli 擁有一種「進取的好奇心」（aggressive curiosity），為人無畏且不妥協。

殿堂級時裝設計師 Marc Jacobs

Marc Jacobs（Getty）

相信香港讀者對 Marc Jacobs 絕對不陌生，除了其同名品牌，他曾擔任法國奢侈老牌 Louis Vuitton 創意總監長達 16 年。正是他大刀闊斧，將 LV 由傳統皮具品牌改造成今日的時裝巨頭；任內與村上隆、Richard Prince 等藝術家的聯乘，更堪稱奢侈品「跨界」玩法的鼻祖。

他與 Charli 的淵源甚深，Charli 曾表示，Jacobs 是史上首位邀請她拍攝時裝大片的人，猶如將她引領入時裝界的啟蒙導師，兩人至今已三度合作。

荷里活傳奇導演Martin Scorsese

奉俊昊領取最佳導演獎時，不忘多謝他一向崇拜的馬田史高西斯。（Martin Scorsese）

三人之中，香港讀者最熟悉的必然是Martin Scorsese（馬田史高西斯）。這位荷里活殿堂級導演，曾憑改編自香港《無間道》的《無間道風雲》（The Departed）勇奪奧斯卡最佳導演。從《狂牛》（Raging Bull）、《盜亦有道》（Goodfellas），到近年的《花月殺手》（Killers of the Flower Moon），皆是影史教材級傑作。

近年 Charli 積極涉足影壇，先後參演偽紀錄片《The Moment》及多部電影。今次將 Scorsese 放上封面，或許也是她期盼未來能與大師合作的「許願」之舉。

舞池已死？告別 Brat 的轉型之作

談完封面，焦點終究要回到音樂本身。《Music, Fashion, Film》最令樂迷驚訝的，是 Charli 徹底拋棄了《Brat》標誌性的電子舞曲與 Auto-Tune，轉向更原始、以結他為核心的曲風。她在今年 4 月接受英國《Vogue》訪問時坦言，若再做一張舞曲專輯，會感到「很辛苦、很沮喪」。

Charli更透露多年來在台上劇烈「甩頭」，導致頸部神經嚴重受損，令她對「舞台」產生了創傷陰影。因此，新碟不再邀請大眾走進舞池狂歡，而是冷靜地宣告：「舞池已死」（The dancefloor is dead）。據悉，她與長期拍檔 A.G. Cook 及 Finn Keane，早於 2025 年 10 月巴黎時裝週期間，已於一間錄音室秘密完成這張專輯。

目前，Charli 已釋出兩首正式單曲《Rock Music》與《SS26》。當中《SS26》的歌詞寫道：「我們走在一條直通地獄的伸展台上，沒有甚麼能拯救我們，無論音樂、時裝抑或電影（Nothing's gonna save us, not music, fashion or film）」，直接點題。

這次《Music, Fashion, Film》，Charli XCX 把自己的臉孔隱去，換上三位文化巨人，野心顯然不小。究竟她最終能否為樂迷帶來真正的驚喜，就有待 7 月 24 日正式揭曉。