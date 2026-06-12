《真假特務——羅盛茂的驟升急跌》：重重謊言使一位商人走向絕境？

上世紀起，國際政治的角力不再僅止於船堅炮利，情報與資訊成為枱面下的籌碼，間諜活動頻繁，暗流湧動。曾經有一位與香港大有關聯、風雲一時的商業大亨，竟被懷疑是蘇聯特務，一時掀起滿城惶恐與哄動。鄭宏泰與李潔萍合著的《真假特務——羅盛茂的驟升急跌》，旁搜博採，揭露這位如今鮮有人知的商人事蹟。



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野心與良機：創業路的開端

一九三四年八月，羅盛茂（Amos William Dawe）出生於新加坡，父親是加拿大籍的工程師，母親為馬來西亞籍華人。羅盛茂三歲便喪父，他整個童年和青年時代主要與母親在馬來西亞的柔佛度過。中學畢業後，他便直接投身社會，輾轉又回到新加坡生活和工作。

我們無從考究羅盛茂從何時蘊生起創業的野心，只知其辭掉郵政局文員一職後，經商之路便從約一九六四年正式起步。他與一位名叫Robert Ta的印尼人合夥成立「茂盛貿易公司」（Mosbert Trading Company），主要從事印尼與馬來西亞之間的貿易。隨後，業務層面擴展至地產、屋地及農地買賣，公司業績節節上升。

羅盛茂生意蓬勃擴展的原因之一，乃其敏銳地抓握了時代的商機。其旗下附屬公司生產一種當時的新製品Wood Wool，一般被稱之為「木棉」或「木絲」，乃將木材刨成棉絮狀的細絲後，混合水泥等材料並經機器壓製，製作成堅硬的木棉板。它具備隔熱、隔音、防火及輕量易搬運等優勢，可依需求預製成各種形狀，能大幅縮減建屋工程的時間與成本，從原料到建造「一條龍」。上市公司在發跡地新、馬獲得成功，固然是美事一樁，不過兩地（尤其是新加坡）投資法規相對嚴謹，於是，羅盛茂的目光開始投向當時規管較寬鬆，經濟體系發展成熟的國際都會——香港。

背後大金主——莫斯科人民銀行

羅盛茂的公司在一九七三年二月於香港正式掛牌。不知是否天意弄人，原本興旺的股票市場遭逢劇變，同年三月，恒生指數因「假股票」事件從高位急速回落。但羅盛茂似乎未有退縮，仍一如既往地擴張勢頭。一九七四年，羅盛茂的鴻圖伸延至澳洲，並以個人名義一口氣收購了美國加州三家小型銀行，此舉旋即引起美國中央情報局留意。

羅盛茂白手興家，他從何獲得巨額資金，還有膽量在市道低迷時逆風而行？一條不可忽視的伏線便在此登場——莫斯科人民銀行。羅盛茂與旗下公司在一九七二年的迅猛發展，正是得益於莫斯科人民銀行的雄厚資金挹注。這使他有能力在星、馬、印尼頻繁發起企業收購，並將生意版圖成功擴張至香港、澳洲與美國。

然而，借助的這股東風卻醞釀成在未來反噬的暴風雨。莫斯科的介入在冷戰對立的敏感時局下，並非好兆，這筆蘇聯資金隨即觸動了各方的政治神經，使羅盛茂的一舉一動都成為社會與市場緊盯的焦點。

莫斯科人民銀行(Getty）

泡沫幻影終破滅：全球通緝令

公司業務向多地急速擴張，背後究竟是否受到蘇聯的指示？備受懷疑的羅盛茂，是否蘇聯的特務？在目前已有資料下，這仍是未有定判的謎團。

後來因涉嫌詐騙、做假票等商業罪案，羅盛茂被頒下全球通緝令。一九七八年，潛逃了好些時日的羅盛茂竟隻身乘坐飛機到三藩市，向當地警方自首，使人吃驚。國際銀行詐騙、發佈不實賬目、做假賬及串謀詐騙，若全部罪名成立，在美國判刑可達二十年監禁。

羅盛茂在法庭上將一切責任歸咎於俄羅斯，不斷強調「從美國被引渡到香港，就意味判我死刑，莫斯科人民銀行和KGB是不會放過暴露他們活動的人的，就我所知，至少有三個人已經被殺」（《星洲日報》1981年7月18日），意圖向法官求情及轉移視線。羅氏保住了性命，然而商業王國已然傾滅，他不斷逃亡，僥倖脫罪又被別處追緝，餘生牽涉多宗糾紛，晚年銷聲匿跡。

聰明反被聰明誤

從無到有、貧到富，羅盛茂一手築建的商業王國僅在不過十年間興盛衰落，這位「真假特務」的一生唏噓，又堪稱傳奇。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）