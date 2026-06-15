《夢想中華人物誌》｜通往中華文化的窗口——饒宗頤

提起饒宗頤教授，年輕一輩最先聯想到的，或許是荔枝角山坡上古色古香的饒宗頤文化館，又或是大嶼山宏偉的「心經簡林」。這位與香港文化地標息息相關的學者，其真實的學術軌跡其實不僅立足香港，更穿梭全國、跨越國際。在一個動盪的時代裡，饒教授傾盡全力保存並深入研究中華文化。香港電台《夢想中華人物誌》團隊，特別回到饒教授的故鄉潮州尋根，並走訪廣州與香港多個文化場所，透過昔日受他啟蒙與提攜的學者回憶，帶觀眾重新認識這位享譽國際的華學泰斗。

撰文：Susanna、劉婉婷｜圖片提供：香港電台



《夢想中華人物誌》由6月2日起，逢星期二晚上9時30分在港台電視31播出。

放棄錢莊生意 十六歲立志修史

1917年生於廣東潮州的饒宗頤，出身富裕的商賈之家。但他並沒有選擇一條安穩的路。十六歲那年父親離世，他沒有繼承家族的錢莊生意，反而決心接續父親遺志，編修《潮州藝文志》；十九歲時，他更搜集文獻整理出《廣濟橋志》。

修史修志向來具有重要意義，地方志不只是記錄地理與人物，更承載着一個地方的文化記憶與歷史傳承。建於1435年的廣濟橋（中國四大古橋之一），曾是潮州遊子的精神寄託。潮州市饒宗頤博物館文博館員王奮在節目中提到，2002年政府重修古橋時，幸有饒公當年保存的珍貴史料作為文獻依據，廣濟橋今日才得以恢復古貌。年少的饒宗頤早已明白：保存文化，首先要保存歷史。

今日的廣濟橋，部分修復工作亦參考了饒宗頤早年整理的《廣濟橋志》。

《潮州志》的編纂工作，成為饒宗頤學術生涯的重要起點。

戰亂中「無從屋簷津貼」 為買文獻耗千金

然而在風雨飄搖的年代做學問，談何容易。1949年抗戰結束後，饒宗頤回到家鄉出任《潮州志》總編纂。戰後百物蕭條，生活艱苦，他與修志館同仁仍堅持做學問。而為了這項浩大的工程，他特地從潮州來到香港籌募經費。

香港大學饒宗頤學術館最近獲饒家捐出220箱珍貴收藏，副館長姚錫安博士在節目中展示了保存大半世紀、已然發黃的書信。信中記錄了當年修志館同仁面對「無從屋簷津貼」、生活艱苦，甚至連基本薪酬也難以維持的困境。

姚錫安展示饒宗頤當年保存下來的書信，記錄修志工作的艱辛歲月。

姚錫安博士表示，這批文物立體地呈現了學者在時代巨輪下的堅毅。五十年代，饒宗頤在旅港潮商方繼仁的支持下，不惜重金向大英博物館購買數卷敦煌文獻的微縮膠卷。在那個物資匱乏的年代，這筆錢足以在香港買下一棟房子。即使越洋購買文獻極其困難，他仍鍥而不捨，最終完成《老子想爾注校箋》，甫發表便引起國際學界高度關注。

饒宗頤多部重要著作，見證他在甲骨文、敦煌學等領域的研究成果。

以香港為窗口 接通國際學術界

饒宗頤教授自1952年定居香港並受聘於香港大學。他善用香港中西交匯的環境，在往後的二三十年間頻繁出訪各國，搜羅散落海外的中國文獻，完成了《殷代貞卜人物通考》、《巴黎所見甲骨錄》等多部重要著作。正如中山大學中文系教授曾憲通所言：「因為他滿肚子都是中國的東西，要把中國的東西介紹出去。」

曾憲通教授見證饒公的學術精神。

1978年適逢國家改革開放，從香港中文大學退休的饒宗頤教授再次回到內地。在曾憲通教授陪同下，他用三個月時間走訪十一個省市、遍覽33個博物館與考古遺址。過去只能依靠文獻研究的他，終於能親眼接觸湖北楚地文獻與秦簡等新出土文物。返港後，他立即引薦曾憲通到香港中文大學進行研究，合力完成《雲夢秦簡日書研究》、《隨縣曾侯乙墓鐘磬銘辭研究》及《楚帛書》等重要研究成果，推動出土文獻研究邁向新階段。曾憲通回憶，因獲饒宗頤教授提攜，得以在香港參與重要研究工作，使他的眼界與學術成就均大有提昇。而受饒公提攜的不止是曾教授，更是國內一整代學者。

改革開放後，饒宗頤在曾憲通陪同下走訪內地多個考古遺址。

自九十年代起，饒宗頤教授更在香港中文大學主持竹簡、帛書等資料庫計劃，並積極邀請海內外學者來港交流。當時擔任其助手的鄭會欣教授指出，在改革開放初期，香港正好成為連接中國與世界學術界的重要平台，饒公憑藉其國際視野，為兩地學術研究搭建了一道無可替代的橋樑。而鄭會欣教授自九十年代起在饒公身邊擔任助手，對饒公的言傳身教亦滿懷謝意。

饒宗頤與鄭會欣合照，見證學術薪火的傳承。

他生願作寫經生：學問與藝術的完美融合

饒宗頤教授主張「學藝雙攜」，學術研究與藝術創作兩者相輔相成、結合並昇華，深厚的學術底蘊滋養藝術創作，而藝術作品亦進一步拓展學術境界。六十年代起，他致力研究敦煌文獻，出版的《敦煌白畫》，是學術史上第一部研究敦煌藝術的著作，重現了唐代藝術風貌。他不僅研究，更親自作畫，將敦煌壁畫中變化萬千的神佛面貌融入畫中。

敦煌壁畫前，李焯芬細說饒宗頤的敦煌情懷。

他曾在《我與敦煌》中提到，敦煌壁畫是他最喜歡的藝術。八十年代末一次敦煌考察結束前，他寫下《莫高窟題壁》：「河湟入夢若懸旌，鐵馬堅冰紙上鳴。石窟春風香柳綠，他生願作寫經生。」 一句「願作寫經生」，道盡了他對傳承中華文化的浪漫與熱誠。這種境界，也見於大嶼山「心經簡林」的墨寶中；因為通曉梵文與佛學，他筆下的《心經》自有一份莊嚴和與眾不同的神韻。

「心經簡林」展示饒宗頤對佛學與書法藝術的深刻理解。

挺立如荷——化身通往中國文化的永遠窗口

2003年，饒宗頤教授將畢生藏書捐贈，同年香港大學饒宗頤學術館成立。學術館館長李焯芬教授回憶道，自九十年代認識饒公，成為他推動學術研究的夥伴，自己亦深受他的精神所啟發。他謂饒教授最喜歡畫荷花，挺立的荷花象徵一種承擔精神——承擔中國文化的傳承與發揚。直到今天，學術館繼續承傳他的精神，推動中華文化。

荷花是饒宗頤最鍾愛的題材之一，亦寄託着他對文化傳承的信念。

2018年，饒宗頤教授於香港安詳離世。從《潮州志》到享譽國際的學術著作，從培育青年學者到推動文化交流，他留下的不只是橫跨二十五個學科的成就，更是一份對文化傳承的執著。 正如姚錫安博士所言：「饒公是一個通往中國文化的窗口。」

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政制及內地事務局與香港電台聯合製作《夢想中華人物誌》，介紹五位不朽傳奇人物—霍英東、曾憲梓、饒宗頤、李兆基、胡鴻烈，如何以畢生心血化作照耀中華夢想的璀璨之光。節目由6月2日起，逢星期二晚上9時30分在港台電視31播出。港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK電視」同步播出節目及提供重溫。

節目詳情：https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/chronicleofnotablechinese