香港藝術學院畢業展2026《迴語》7月登場!免費看34位藝術新星傑作

關注香港藝術圈新星的藝術迷，絕對不能錯過以下活動。由香港藝術學院與澳洲皇家墨爾本理工大學合辦的「藝術文學士」畢業展2026，即將於7月4至20日在灣仔港灣道2號的香港藝術中心包氏畫廊舉行。這場可說是本港當代藝術家搖籃的年度展覽，今年以語言現象《迴語》為主題，匯聚了34位應屆畢業生的50件傑作，範疇涵蓋8件陶瓷、27幅畫作、7輯攝影作品及8件雕塑，即將向公眾免費開放，讓大家有機會接觸香港一眾藝壇新星的心血結晶。



當一個詞語以相反方向閱讀時，可徹底出現全然不同的意義，例如「stressed（壓力）」倒轉過來，會變成讓人感到療癒的「desserts（甜點）」；「reviled（被厭惡）」 倒轉爲「deliver（傳遞）」。這種語言現象叫作「迴語」，展覽就以此為靈感，切入這道思維的縫隙，介入至藝術創作之中，從不同的角度中尋找體現於藝術創作、以至人生的處世智慧的改變。

今年畢業展參展者背景多元，其中最受矚目的新星之一，是兼任畢業展學生籌委會主席的梁思雅。 她投身社福前線生涯多年，創作亦從個人社會服務經驗出發。

她的參展作品《Truth Mining #102》，罕見地直接使用「13.55千克碎紙」作為核心媒介。由於每天都要面對大量寫滿敏感資料的文件，這些紙張記錄著無數隱藏與被忽視的生命故事，而當文件完成使命被送入碎紙機那一刻，殘缺的碎片便成了埋藏人生的容器。

《Truth Mining #102》

這堆看似輕如無物的碎紙，在展覽現場將轉化為承載無聲敘事的龐大裝置，在「隱匿」與「顯現」的張力之間，逼視觀眾去感受那些曾被保存、又被刻意抹去的集體記憶痕跡。

展覽的另一個靈魂焦點，落在年屆六旬的參展藝術家莫揮身上。

莫揮的童年夢想是出戰澳門賽車，但他著迷的不是速度，而是賽車劃破空間的美感。但六十年來，他從未踏足過賽道，反而成了一名牧師，在教會事奉長達35年，陪伴過無數家庭經歷風浪。

如今，他選擇拿起畫筆，訴說那些難以改變的人生憾事。

莫揮的參展作品名為《Block H, Mid-Level, Block 3, Tsui Lai Garden》，採用的媒介非常獨特——原子筆、油彩、乳膠漆，以及一扇活生生的「回收木門」。他將35年事奉生涯中相遇的故事，悉數揉合進這扇回收木門的紋理之中。希望透過作品，承托出人與人復和、人與自己復和的信念，接納並寬恕自己的內在世界。

《Block H, Mid-Level, Block 3, Tsui Lai Garden》

至於另一位值得留意的藝術家何佩欣，創作以攝影與錄像為主，核心在於透過鏡頭解決自身的存在焦慮。本次展出的攝影作品《未竟之生》，將視角對準了自然界中那些「未有機會盛放」的植物。

作品與她的自身經歷緊緊相扣。她從職場重回校園進修，當中的四年時光，對她來說是一段能暫時逃離現實生活的幸福過程。而如今即將重回現實，她希望將對未來的希冀，容許一切的「未知」，帶回自己生活及創作上。

《未竟之生》

在何佩欣的鏡頭下，這些植物始終保持著一種初生或未出生的姿態。它們看似年輕，但唯有等到周遭其他植物陸續凋謝時，觀眾才會赫然明瞭其生命早已定格的事實。作品精準地投射出創作者在即將重回現實世界前夕，對未知生活的試探與省思，並從而探討個人經驗、社會環境與身份認同，並藉此從創作中解決自身存在焦慮。

香港藝術學院學院的藝術文學士課程一向強調媒介的多樣性，包括陶藝、繪畫、攝影、雕塑與複合媒介，院長麥陳淑賢教授指出，這正彰顯了這屆來自不同年齡層與背景的畢業生群體的多元聲音。

事實上，自1998年香港藝術中心與澳洲皇家墨爾本理工大學首度合作推出藝術文學士課程以來，雙方已攜手走過28年。主辦方數據顯示，自2000年學院創辦以來，已累計培訓超過4,000名學員，其中超過八成校友成功在藝術文化、設計創意產業及藝術教育領域就業，作品更頻頻亮相於國際各大藝術館與藝博會。

本次畢業展《迴語》的開幕典禮定於2026年7月3日（星期五）晚上6時30分舉行。屆時包氏畫廊將全面對外開放，讓公眾共同見證這群本地當代藝術新血的誕生。

香港藝術學院/澳洲皇家墨爾本理工大學藝術文學士畢業展二零二六 畢業展 《迴語》

展覽日期：2026年7月4至20日

開放時間：上午10時至晚上8時（每日）

開幕典禮：2026年7月3日（星期五） 晚上6時30分（接待時間由晚上6時開始）

地點：香港灣仔港灣道2號香港藝術中心包氏畫廊（請使用升降機從5樓入場）

參展藝術家：34位藝術文學士課程應屆畢業生

