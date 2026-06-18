匯聚120件珍貴珊瑚珠寶及標本《深珊藏珍》探尋珍貴珊瑚之美

在珠寶設計的漫長歷史中，有一種帶點神秘的材質。它曾被漢朝官員視為吉祥符號，也被歐洲探險家誤認為是深海植物，但其實，它是誕生於百米至兩千米深海之下的海洋動物。這抹赤紅就是珠寶史上最神祕且瑰麗的材質之一——「珍貴珊瑚」。今個夏季，L'ÉCOLE 珠寶藝術學院香港分校舉辦迄今最大規模的展覽《深珊藏珍》，展出約 120 件從頂尖收藏機構借展的珍罕珠寶與標本，透過生物學與寶石學、精湛工藝和珠寶藝術史三大視角，全方位剖析這份深海饋贈的自然之美，帶領大眾探尋這種獨特材質的深厚底蘊。



沉浸式深海之旅 從感官下潛開始

走進展場，隨即展開一場模擬從海平面下潛至 2,000 米深海的沉浸式視覺歷程，光線逐漸變暗，空間轉為靜謐，讓人仿如置身珍貴珊瑚棲息的深海。展場設計靈感源自文藝復興時期的「奇珍櫃」，將天然標本與歷史珠寶並置，勾勒出珊瑚在自然與人文世界中的生命力。

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探尋獨特身世 揭開珍貴珊瑚的深海之謎

不同於浮潛常見、在充沛陽光下生長的「珊瑚礁」，「珍貴珊瑚」如地中海紅珊瑚及日本紅珊瑚，生長於幽深黑暗的海床，經年累月形成緻密的枝狀結構，其色彩由淡粉紅至濃郁的牛血紅，層次分明，亦是其價值所在。

已拋光的珊瑚樹

珍貴珊瑚(日本紅珊瑚)、木座

綺麗珊瑚博物館

展覽聯合策展人、L’ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區董事總經理 Olivier Segura 指出，珍貴珊瑚在珠寶與裝飾藝術中一直佔有重要地位。本次展覽從歷史、工藝到當代視角梳理其發展。

帆船雕塑

珍貴珊瑚、木

綺麗珊瑚博物館

巧奪天工 珍貴珊瑚從原枝到藝術的精湛工藝

珍貴珊瑚質地柔軟且易碎，對於匠人而言，每一次雕琢都是對精確度與耐性的考驗。展區聚焦「打磨與雕刻」工藝，呈現珊瑚原枝如何經由拋光與細緻雕琢，逐步轉化為珠串、雕塑與珠寶作品。展覽聯合策展人、L’ÉCOLE珠寶藝術學院導師李德恩分享道：「運用這種材質創作需要極高的技術敏感度。將工具、未完工的原枝與成品並排陳列，是希望參觀者能更深刻體會箇中工藝，感受原枝如何在巧手下蛻變成藝術。」

匠人以細緻手藝與耐心，將珊瑚原枝一步步打磨成珠寶與藝術品。

紅天女頸鍊

18K玫瑰金、紅寶石、珍貴珊瑚、古董明治蒔繪漆髮簪、珍珠貝母、鮑魚殼、縞瑪瑙、紅黑琺瑯、彩黃鑽及鑽石

The Ancient Fetus系列，由Austy Lee創作

私人收藏

懷錶及錶鍊

珍貴珊瑚,珍珠,金屬

珊瑚博物館 - 利維里諾收藏

未完工的原枝、製作工具與成品並置展出，讓參觀者直觀理解這段由自然形態走向人造之美的過程。展覽各處更設有互動體驗元素，於特定區域容許參觀者親手觸碰教學材料，實際感受珊瑚工藝所使用的工具，以觸覺與體驗式學習加深理解。

文化足跡 橫跨洲際的象徵傳奇

珊瑚在不同文明中承載各異意義。早於漢朝，地中海珊瑚已經沿絲綢之路傳入東亞，被視為權力與吉祥的象徵；在西方，則可追溯至古羅馬神話中「梅杜莎之血化為珊瑚」的傳說，並長期被用作辟邪與守護孩童的護身符。跨越地域與文化，珊瑚的象徵意義不斷被重塑與延續。

珠寶套裝

19世紀下半葉

珍貴珊瑚,金屬

珊瑚博物館 - 利維里諾收藏

展覽聯合策展人、L’ÉCOLE珠寶藝術學院導師 Mathilde Berger-Rondouin 指出，珊瑚在地理與象徵意義上橫跨各界，展現自然素材如何在時間長河中積澱出故事與力量。展覽亦回溯它在二十世紀珠寶史中的角色與影響力，見證它如何從神聖物品，蛻變為高級珠寶世家的至臻珍寶，映照審美與價值觀的轉變。

從展廳到社區 跨學科的深度之旅

珍貴珊瑚質地纖細，卻承載著橫跨洲際與時代的文化軌跡。《深珊藏珍》不止於一場珠寶展覽，更是一段連結自然生態與人文歷史的觀看經驗，將材料、工藝與文化置於同一脈絡之中。展覽之外，學院亦將內容延伸至 K11 MUSEA 中庭，設置互動專區，連結公眾與珠寶藝術教育。由2026年7月7日至8月15日，公眾可在此接觸L’ÉCOLE珠寶藝術學院課程、講座及刊物等多元活動，並透過簡單互動進一步探索珊瑚的知識與故事。

《深珊藏珍》展覽

日期：即日起至 10月11日(星期四)

開放時間：上午10時至晚上7時（特別日子除外）

地點：尖沙咀K11 MUSEA 5樓510A室L’ÉCOLE珠寶藝術學院

免費入場（請預先登記）

查詢及預約

了解更多或報名參加課程、講座和展覽，可瀏覽： https://www.lecolevancleefarpels.com/hk

（資料及圖片由客戶提供）